Covid Italia, Bassetti: assalto ai pronto soccorso e gente terrorizzata, ospedali in tilt

Il Covid fa paura, le persone si riversano negli ospedali anche quando non ce ne sarebbe bisogno e i pronto soccorso vanno in tilt. A lanciare l'allarme su facebook, dopo che già i medici d'urgenza hanno denunciato presidi ospedalieri al collasso, è l'infettivologo Matteo Bassetti.

«Si è verificato esattamente quello che pensavo. La gente è terrorizzata e per la paura corre in ospedale, anche quando non ce ne sarebbe la necessità», scrive Bassetti commentando quanto sta avvenendo negli ospedali genovesi in queste ore».

E denuncia: «Non ci sono protocolli per la gestione domiciliare. Non ci sono criteri nazionali condivisi per chi ricoverare. Risultato? I nostri ospedali e i nostri pronto soccorso sono alla stremo perché si mischiano i casi di chi ha veramente bisogno dell'Ospedale con quelli che potrebbero essere seguiti a casa. Ci sono casi gravi e impegnativi, ma rispetto a marzo sono la minoranza. Speriamo che qualcuno mi ascolti».

Ultimo aggiornamento: 13:57

