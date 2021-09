Covid Italia, bollettino oggi 9 settembre 2021: i dati delle Regioni

Giovedì 9 Settembre 2021, 16:22

Covid Italia, il bollettino di oggi 9 settembre 2021.

I dati delle Regioni

Veneto

Risale di +530 nuovi casi in 24 ore la curva dei contagi da Coronavirus in Veneto, con il totale che arriva a 460.285 malati. Lo rileva il bollettino regionale, che segnala quattro decessi, per un totale di 11.713 da inizio pandemia. Stabile la situazione clinica, con 251 ricoverati in area non critica (+7) e 57 (+4) in terapia intensiva.

Emilia Romagna

Sono 449 i nuovi contagi di Coronavirus in Emilia-Romagna, mentre i ricoveri restano stabili e si registrano altri tre morti, tutti over 80. L'età media dei nuovi positivi di oggi, su oltre 30mila tamponi, è 38,3 anni, 125 sono gli asintomatici. Tra le province, al primo posto c'è Modena con 94 nuovi casi, poi Reggio Emilia, 71. I guariti sono 534 in più, i casi attivi 88 in meno (15.022), il 97% in isolamento a casa. I deceduti sono un 81enne in provincia di Parma (un uomo di 81 anni), una 88enne nel Bolognese, una 92enne nel Riminese. Invariato, rispetto a ieri, il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva (45); 402 quelli negli altri reparti Covid (-1).

Sardegna

È di tre morti e 147 nuovi casi di positività il bollettino di oggi, in Sardegna, dell'Unità di crisi regionale. I deceduti sono una donna di 85 anni, residente nella Provincia di Sassari, una donna di 71 anni e un uomo di 75 anni, entrambi residenti nella Provincia del Sud Sardegna. Le persone testate sono poco più di 3mila, i test processati 7.323 tra molecolari e antigenici. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 25 (-3 rispetto a ieri), 227 quelli in area medica sono 227 (1 in più rispetto a ieri). In isolamento domiciliare ci sono 5.444 persone (292 in meno rispetto a ieri).