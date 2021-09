Covid Italia, bollettino oggi 8 settembre 2021: 5.923 casi e 69 morti, tasso di positività all'1,96%

Mercoledì 8 Settembre 2021, 16:44 - Ultimo aggiornamento: 17:17

Covid Italia, bollettino oggi 8 settembre 2021. Sono 5.923 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 4.720. Sono invece 69 le vittime in un giorno (ieri 71). Sono 301.980 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri erano stati 318.865. Il tasso di positività è all'1,96%, rispetto all'1,5% di ieri. ono 564 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, 1 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono 38. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 4.235; si tratta di 72 persone in meno rispetto a ieri. In Sicilia sono stati rilevati 877 casi, in Veneto 705 e in Lombardia 655.

Dall'inizio della pandemia i casi sono 4.579.502, i morti 129.638. I dimessi e i guariti sono invece 4.316.077, con un incremento di 6.877 rispetto a ieri, mentre gli attuali positivi sono 133.787, con un decremento di 2.233 casi nelle ultime 24 ore.

I dati delle Regioni

Veneto

Risale a +705 nuovi casi in 24 ore la curva dei contagi da Coronavirus in Veneto, con il totale che arriva a 459.755 malati. Lo rileva il bollettino regionale, che segnala due decessi, per un totale di 11.706 da inizio pandemia. L'incidenza dei casi sui tamponi è dell'1,55%, per 15.325 test molecolari e 29.888 antigenici. Gli attuali positivi continuano a crescere e sono 13.162 (+95). Stabile la situazione clinica, con 244 ricoverati in area non critica (+2) e 53 (-1) in terapia intensiva.

Lazio

Oggi su 12.206 tamponi molecolari nel Lazio e 10.342 test antigenici per un totale di 22.548 test, si registrano 372 nuovi casi positivi (+18), 2 i decessi (-3), 466 i ricoverati (-15), 64 le terapie intensive (-1) e 828 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 1,6%. I casi a Roma città sono a quota 160. Stabile la pressione sulla rete ospedaliera.

Campania

Sono 634 i nuovi positivi al Covid in Campania, su 22.376 test esaminati. Il tasso di incidenza sale al 2,83%, contro il 2,16 del giorno precedente. Il bollettino dell'Unità di crisi, aggiornato alla mezzanotte scorsa, segnala anche sette vittime. I posti letto di terapia intensiva occupati scendono a 23 (-3), quelli di degenza sono 353 (-1).

Emilia Romagna

Dall'inizio dell'epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 415.783 casi di positività, 337 in più rispetto a ieri, su un totale di 29.057 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore (1,2%). Complessivamente, tra i nuovi positivi 120 erano già in isolamento al momento dell'esecuzione del tampone, 168 sono stati individuati all'interno di focolai già noti. L'età media dei nuovi positivi di oggi è 39,2 anni. Si registrano 8 decessi: 2 a Parma (entrambi uomini, rispettivamente di 89 e 98 anni), 3 in provincia di Reggio Emilia (una donna di 82 anni e 2 uomini, rispettivamente di 91 e 92 anni), 1 a Bologna (un uomo di 87 anni), 1 a Forlì (una donna di 78 anni) e 1 a Rimini (una donna di 66 anni). In totale, dall'inizio dell'epidemia, i decessi in regione sono stati 13.396.