Covid Italia, il bollettino di oggi 8 ottobre 2020: 4.458 nuovi casi (+780 da ieri) e 22 morti (- 9). Record tamponi, crescono terapie intensive. Boom Campania e Lombardia

Covid Italia, il bollettino di oggi 8 ottobre 2020. Continuano a crescere i nuovi contagi, che oggi toccano quota 4.458 (+780 da ieri). Sono 22 i morti, nove in meno rispetto alla giornata di ieri. I contagi si stabilizzano quindi sulle quote dello scorso aprile. Nuovo boom di casi in Campania, dove i contagi salgono a 757. Crescono ancora i tamponi che oggi toccano quota 128.098, un record assoluto.

I dati delle Regioni

Lombardia

Continuano a crescere i contagi anche in Lombardia, dove oggi si sono registrati 683 nuovi casi, quasi ai livelli della Campania. I nuovi casi sono 683 con 22.069 tamponi effettuati, per una percentuale pari al 3%. C'è un nuovo decesso per un totale di 16.979 morti in regione dall'inizio della pandemia. Crescono sia i ricoveri in terapia intensiva (+1,41 in totale) che negli altri reparti (+22, 361). Tra le province quella più colpita è sempre quella di Milano con 282 nuovi casi, di cui 133 a Milano città, seguita da Monza e Brianza (90), Brescia (60), Varese (43) e Bergamo (40).

Lazio

La situazione nel Lazio sui contagi da coronavirus nel bollettino di oggi, giovedì 8 ottobre. Su oltre 13mila tamponi oggi nel Lazio si registrano 359 casi e di questi 144 a Roma, 6 i decessi e 81 guariti. Il rapporto tra i positivi e i testati è al 2,7%. L'assessore regionale alla sanità, Alessio D'Amato afferma di essere al lavoro per «ulteriori misure di contenimento nella provincia di Latina come richiesto dalla Asl». Drive-in sotto pressione a breve il raddoppio e già oggi quattro in più. Emanata una circolare esplicativa a medici, pediatri e tutte le strutture del Sistema sanitario regionale (SSR): la diagnosi di primo livello si fa con i tamponi rapidi che consentono una risposta immediata, le validazioni dei casi positivi si fanno con il test molecolare.

Campania

Sono 757 i nuovi casi di coronavirus emersi nelle ultime 24 ore in Campania dall'analisi di 9.925 tamponi. Il totale dei casi in Campania dall'inizio dell'emergenza sale a 16.464, mentre sono 654.892 i tamponi complessivamente esaminati. L'Unità di crisi della Regione Campania comunica che è stato registrato un nuovo decesso legato al coronavirus in Campania, con il totale dei deceduti che sale a 470. Sono 149 i nuovi guariti, per un totale di 7.044 guariti.

Abruzzo

Nuovo balzo dei contagi da Covid-19 in Abruzzo: sono 68 i casi accertati con i test delle ultime ore. Per vedere numeri del genere bisogna tornare indietro alla metà di aprile, quando l'Italia era in lockdown. Si registra un decesso recente, una 97enne della provincia dell'Aquila: il bilancio delle vittime sale a 486. L'età dai nuovi pazienti va dai 3 ai 93 anni. I positivi con età inferiore a 19 anni sono nove: due in provincia di Pescara, due in provincia di Chieti e cinque in provincia di Teramo. Dei nuovi casi, 24 riguardano il Teramano, 20 l'Aquilano, undici il Pescarese e otto il Chietino, mentre per cinque sono in corso verifiche sulla provenienza. Tra le località con più contagi recenti vi sono L'Aquila (8), Avezzano (5), Colonnella (5), Teramo (4), Pescara (3) e Torricella Sicura (3). Casi anche a Spoltore, Montesilvano, Castel di Sangro, Sant'Egidio alla Vibrata e in molte altre località, dalla costa all'entroterra. Gli attualmente positivi, 54 più di ieri, sono 1.152: 90 pazienti (+2) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva e sette (+1) in terapia intensiva, mentre gli altri 1.055 (+51) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. I guariti sono 3.145 (+13). Dall'inizio dell'emergenza sono stati eseguiti complessivamente 215.967 test (+2.332). Il totale dei casi abruzzesi sale a 4.783: 728 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila, 1.126 in provincia di Chieti, 1.987 in provincia di Pescara, 892 in provincia di Teramo e 37 fuori regione, mentre per 13 sono in corso verifiche sulla provenienza.

Veneto

Il Covid torna a spaventare il Veneto. Un nuovo boom di contagi, con +491 positivi nelle ultime 24 ore. E si registrano anche 6 morti in più rispetto a ieri. Lo afferma il bollettino della Regione. Dall'inizio dell'epidemia gli infetti salgono così a 29.909, le vittime (tra ospedali e case di riposo) a 2.206. I soggetti attualmente positivi sono 5.083 (+329), quelli in isolamento domiciliare 10.934 (+517).

Umbria

Altri 84 nuovi positivi al coronavirus sono stati accertati in Umbria nell'ultimo giorno (65 ieri), che porta a 2.906 il totale. Crescono anche i ricoverati in ospedale, 58, più sei nelle ultime 24 ore, otto dei quali (stabili) in terapia intensiva. Emerge dai dati sul sito della Regione. Registrata un'altra vittima, l'87/a dall'inizio della pandemia. I 2.380 tamponi analizzati hanno attestato anche 28 guarigioni, con gli attualmente positivi saliti da 813 a 868.

Marche

«Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 2062 tamponi: 1158 nel percorso nuove diagnosi e 904 nel percorso guariti. I positivi sono 66 (ai 64 di stamattina si aggiungono 2 casi che erano in fase di verifica) nel percorso nuove diagnosi: 24 in provincia di Fermo, 20 in provincia di Ascoli Piceno, 11 in provincia di Macerata, 6 in provincia di Ancona, 3 in provincia di Pesaro Urbino e 2 fuori regione». Lo comunica la Regione Marche.

«Questi casi comprendono 16 soggetti sintomatici, 16 contatti in ambito domestico, 10 contatti stretti di casi positivi, 4 rientri dall'estero (Romania, Albania, Svizzera), 4 casi riscontrati dallo screening realizzato in ambito scolastico/formativo, 2 rientri da altra regione, 5 casi riscontrati in ambiente di vita/divertimento, 1 caso rilevato in ambiente lavorativo e 8 casi in fase di verifica».

Basilicata

Sono 22 i nuovi casi positivi, di cui 20 lucani e 2 pugliesi in isolamento nella loro regione: questi i dati del bollettino di oggi della task force della Regione Basilicata, su un totale di 737 tamponi processati ieri. I casi di positività di residenti lucani riguardano Bernalda (5), Brienza (4), Sant'Arcangelo e Lagonegro (2), Melfi, Aliano, Lauria, Tramutola, Policoro, Matera, Potenza (1). Nella stessa giornata sono guarite sette persone di Policoro (2), Lavello, Tramutola, Salandra, San Severino Lucano e Moliterno. Sono 35 le persone ricoverate: all'ospedale San Carlo di Potenza sono in tutto 30 (18 nel reparto di malattie infettive, 11 pneumologia, 1 medicina d'urgenza) e sono 5 all'ospedale Madonna delle Grazie di Matera (5 malattie infettive, nessuno in terapia intensiva).

Nel bollettino della task force regionale, in cui sono indicati solo i residenti con tampone registrato in Basilicata, i lucani attualmente positivi sono 331 (+13), le persone decedute sono 35, i guariti 436 (+7). Conteggiati a parte altri 49 casi riguardanti cittadini non residenti in Basilicata e stranieri (di questi casi uno è un ricovero ospedaliero e gli altri sono isolamenti domiciliari obbligatori in Basilicata). Non vengono conteggiati i non residenti che, pur avendo fatto il tampone in Basilicata, sono in isolamento in Puglia o in altre regioni. Dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono stati analizzati 79.406 tamponi, di cui 78.439 sono risultati negativi.

