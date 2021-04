Covid Italia, bollettino oggi 4 aprile 2021. Lombardia, Campania, Piemonte, Veneto: i dati delle Regioni

Covid Italia, il bollettino di oggi 4 aprile 2021.

I dati delle Regioni

Emilia Romagna

Dall'inizio dell'epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 342.915 casi di positività, 1.700 in più rispetto a ieri, su un totale di 19.778 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è dell'8,6%.

Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 10.603 tamponi molecolari, per un totale di 4.053.148. A questi si aggiungono anche 9.175 tamponi rapidi. Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 1.954in più rispetto a ieri e raggiungono quota 258.614. I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 72.188 (-289 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 68.711 (-220), il 95,2% del totale dei casi attivi.

Purtroppo, si registrano 35 nuovi decessi: 4 nella provincia di Parma (una donna di 75 anni e 3 uomini, di 64, 81 e 85 anni); 1 nella provincia di Reggio Emilia (una donna di 68); 6 nella provincia di Modena (due donne di 68 e 107 anni; 4 uomini, rispettivamente di 60, 69, 76 e 88 anni); 13 nella provincia di Bologna (4 donne: di 73, 78, 84 e 95 anni, e 9 uomini: di 40, 66, 70, 2 di 73, 74, 77, 90, 96, quest'ultimo deceduto a Imola); 1 nella provincia di Ferrara (una donna di 77 anni); 4 in provincia di Ravenna (una donna di 93 anni e tre uomini di 53, 75 e 78 anni); 6 in provincia di Forlì-Cesena (tre donne di 52, 57e 86 anni, e tre uomini di 64, 74 e 87 anni). Nessun decesso nelle province di Piacenza e Rimini. In totale, dall'inizio dell'epidemia i decessi in regione sono stati 12.113.

Puglia

Sono in calo oggi in Puglia sia i nuovi casi positivi al covid 19 che il numero dei test effettuati. In calo anche i decessi. Ancora, invece, in notevole crescita la quota degli attuali positivi. Secondo quanto si osserva nel bollettino epidemiologico quotidiano, stilato dalla Regione, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, su 10.218 tamponi per l'infezione da coronavirus, sono stati registrati 1.628 casi positivi: 588 in provincia di Bari, 68 in provincia di Brindisi, 222 nella provincia Bat, 228 in provincia di Foggia, 231 in provincia di Lecce, 284 in provincia di Taranto, 3 casi di residenti fuori regione, 4 casi di provincia di residenza non nota. Ieri i casi erano 2.142 su 13.636 test.

Sono stati rilevati 15 decessi: 5 in provincia di Bari, 3 in provincia di Brindisi, 1 in provincia Bat, 1 in provincia di Foggia, 4 in provincia di Taranto, 1 residente fuori regione.Ieri i morti erano 23. In tutto in Puglia hanno perso la vita 4.911 persone. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.923.001 test. Sono 145.113 i pazienti guariti mentre ieri erano 144.505 (+608). Aumentano pertanto a 51.171 sono i casi attualmente positivi mentre ieri erano 50.166 (+1.005). I pazienti ricoverati sono 2.148 mentre ieri erano 2.153 (-5). Il totale dei casi positivi Covid in Puglia dall'inizio dell'emergenza è di 201.195 così suddivisi: 78.636 nella provincia di Bari; 19.674 nella provincia di Bat; 14.621 nella provincia di Brindisi; 36.955 nella provincia di Foggia; 19.129 nella provincia di Lecce; 31.186 nella provincia di Taranto; 697 attribuiti a residenti fuori regione; 297 provincia di residenza non nota.

Veneto

Sono 1.185 i nuovi casi di contagio da Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Veneto, e 24 i decessi. Il dato emerge dal report regionale, che porta i totali a 388.786 contagi e 10.738 vittime dall'inizio della pandemia. Gli attuali positivi sono 37.467. Negli ospedali si registra un aumento dei ricoveri (+29) nei reparti ordinari, che hanno 1.938 pazienti, e una diminuzione (-5) nelle terapie intensive, con 297 posti letto occupati.

Ultimo aggiornamento: 15:27

