Covid Italia, bollettino oggi 3 giugno: i nuovi casi in Veneto, Toscana, Puglia, Marche, Umbria

Covid Italia, il bollettino di oggi 3 giugno 2021: ecco i dati trasmessi dalle Regioni. Nella giornata di ieri, in tutto il Paese, c'erano stati 2.897 contagi e 62 vittime.

VENETO - Dati Covid in continua flessione in Veneto. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 63 nuovi contagi e 2 decessi, per un totale, rispettivamente, di 423.671 infetti dall'inizio dell'epidemia e 11.574 vittime. Lo riferisce il bollettino della Regione. I malati con Covid ricoverati in ospedale sono 611 (-3), dei quali 539 (-4) nelle aree non critiche, e 72 (+1) nelle terapie intensive. Scende anche il numero dei soggetti attualmente positivi e in isolamento, 7.700 (-52).

TOSCANA - In Toscana sono 186 i nuovi casi di positività al Covid (180 confermati con tampone molecolare e 6 da test rapido antigenico), che portano il numero totale a 241.929 dall'inizio dell'emergenza sanitaria da coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,2% e raggiungono quota 228.399 (94,4% dei casi totali). Oggi si registrano 7 nuovi decessi: 2 uomini e 5 donne con un'età media di 76,6 anni.

PUGLIA - Oggi in Puglia, su 2.931 test analizzati, sono stati individuati 44 casi positivi al Coronavirus, per una incidenza dell'1,5%, dimezzata rispetto a quella degli ultimi giorni. Oggi, inoltre, sono stati registrati 9 decessi. I nuovi positivi sono stati individuati 8 in provincia di Bari, 21 in provincia di Brindisi, 3 nella provincia BAT, 2 in provincia di Foggia, 13 in provincia di Lecce; 3 casi di provincia di residenza non nota sono stati riclassificati e attribuiti. I 9 decessi sono distribuiti 6 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 1 in provincia di Foggia.

MARCHE - In un giorno 35 positivi al coronavirus rilevati nelle Marche in base a 420 test di nuove diagnosi (8,3%): 15 in provincia di Ancona, 12 in provincia di Pesaro Urbino, quattro nell'Ascolano, due nel Maceratese, uno in provincia di Fermo e uno da fuori regione. I casi comprendono contatti in setting domestico (8), contatti stretti di casi positivi (9), in setting lavorativo (1), contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione (4). Per altri 3 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche.

UMBRIA - Sono sei i nuovi casi Covid registrati in Umbria nell'ultimo giorno. Scaturiti dall'analisi di 296 tamponi e 244 test antigenici, secondo quanto riporta il sito della Regione. Il tasso di positività è quindi dell'1,1 per cento sul totale (0,7 il giorno precedente) e del 2 per cento sui soli molecolari (era 1,78). Sempre nell'ultimo giorno non si registra alcuna nuova vittima e 21 guariti. Gli attualmente positivi sono ora 1.382, 15 in meno nelle ultime 24 ore. Sostanzialmente stabile il quadro dei ricoverati negli ospedali, complessivamente 61, uno in meno, sette dei quali nelle terapie intensive, dato stabile.

BASILICATA - Tre dei 164 tamponi analizzati nelle ultime 24 ore in Basilicata sono risultati positivi: lo ha reso noto la task force regionale, aggiungendo che, ieri, in regione sono state eseguite 5.960 vaccinazioni. Altre 43 persone residenti in Basilicata, inoltre, hanno superato la malattia. In totale, in regione sono state somministrate 339.692 dosi di vaccino su 553.254 residenti.

VALLE D'AOSTA - Nessun decesso e 2 nuovi contagi da Covid 19 in Valle d'Aosta che portano il totale complessivo delle persone colpite dal virus da inizio epidemia a 11.611. I dati sono contenuti nel bollettino di aggiornamento sanitario della Regione secondo cui i positivi attuali sono 182, in calo di 22 unità rispetto a ieri. Di questi cinque sono ricoverati in ospedale e 177 in isolamento domiciliare. Nessun ricovero in terapia intensiva.

FRIULI VENEZIA GIULIA - Oggi in Friuli Venezia Giulia su un totale di 1.727 tra test e tamponi sono state riscontrate 6 positività al Covid 19, pari a 0,34%. Nel dettaglio, dall'analisi di 1.186 tamponi molecolari è stato rilevato 1 nuovo contagio, per una percentuale di positività dello 0,08%; da 541 test rapidi antigenici 5 casi (0,92%). Oggi si registrano due decessi. I ricoveri nelle terapie intensive scendono a uno (-1) mentre quelli in altri reparti sono 38 (+2). I decessi complessivamente ammontano a 3.790.