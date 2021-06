Covid Italia, bollettino di oggi venerdì 25 giugno: 753 casi e 56 morti (21 da ricalcoli). Tasso di positività allo 0,4%

Venerdì 25 Giugno 2021, 18:09 - Ultimo aggiornamento: 18:38

Il bollettino Covid di oggi giovedì 24 giugno 2021: sono 753 i nuovi contagi da coronavirus Sars-CoV-2 in Italia. I morti registrati nelle ultime 24 ore sono 56, ma il ministero della Salute avverte che 21 sono relativi a ricalcoli delle Regioni relativi al periodo marzo-maggio. I tamponi fatti da ieri sono stati 192.541, con un tasso di positività che scende allo 0,4%. Diminuiscono i ricoverati con sintomi, 128 in meno, per un totale di 1.899 persone, e calano anche i ricoveri in terapia intensiva, 22 in meno, per un totale di 306 persone. I guariti sono 2.769, in tutto 4.068.798 da inizio pandemia.

APPROFONDIMENTI I DATI Nel Lazio 91 contagi 5 decessi VARIANTE La variante Delta intimorisce l'Europa L'ORDINANZA Covid Campania, De Luca: «Mascherine all'aperto...

Covid, i dati delle Regioni

Calabria

Secondo il bollettino sull'emergenza Covid-19 diffusi dal dipartimento Tutela della salute della Regione Calabria, sono 9 i nuovi contagi registrati, +125 guariti e 1 morto (per un totale di 1.224 decessi). Il bollettino, inoltre, registra -87 attualmente positivi, -79 in isolamento, -6 ricoverati e, infine, -2 terapie intensive (per un totale di 7). I soggetti positivi di oggi a Crotone sono 10 di cui 7 migranti. Il numero dei positivi di Crotone odierni è stato rettificato in quanto 8 soggetti positivi sono stati trasferiti nel setting Altro/Migranti.

Friuli Venezia Giulia

Oggi in Friuli Venezia Giulia su un totale di 5.535 test sono state riscontrate 20 positività al Covid 19, pari allo 0,36%. Nel dettaglio, dall'analisi di 4.264 tamponi molecolari sono stati rilevati 19 nuovi contagi (di cui tre migranti/richiedenti asilo) con una percentuale di positività dello 0,45%; da 1.271 test rapidi antigenici un caso (0,08). Nella giornata odierna non si registrano decessi. Continuano a non esserci più persone ricoverate nelle terapie intensive, mentre i pazienti in altri reparti sono 13 (+3). Lo comunica in una nota il vicegovernatore del Fvg con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 3.787.

Emilia-Romagna

Sono stati registrati 57 nuovi casi di coronavirus in Emilia-Romagna oggi e si contano altre cinque vittime con sindrome Covid-19, mentre gli ospedali continuano a svuotarsi con una decina di ricoverati in meno. Ô il quadro che emerge dal bollettino quotidiano della Regione. I 57 contagi giornalieri sono stati riscontrati sulla base di 18.947 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. L'età media è di 35 anni. Parma la prima provincia con 26 nuovi casi, seguita da Reggio Emilia e Modena (entrambe con 7), quindi Bologna (5), Rimini (4) e Cesena (3), poi Ravenna e il Circondario imolese (2 casi ciascuna), e Forlì (1). Nessun nuovo caso registrato a Piacenza e Ferrara. I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 3.979 (-220 rispetto a ieri), di cui il 94,5% in isolamento domiciliare. Le cinque vittime sono un 60enne e un 90enne a Parma, una 79enne nel Modenese, una 84enne e un 81enne a Bologna.

Lazio

Su quasi 8 mila tamponi molecolari (meno 1.053 rispetto a ieri) e oltre 16 mila antigenici per un totale di quasi 24 mila test, nel Lazio si registrano oggi 91 nuovi casi positivi al Covid-19 (meno 6 rispetto a ieri), con 62 contagi a Roma. Inoltre, si registrano 5 decessi (più 2 rispetto a ieri) e 123 guariti. Per quanto riguarda l'occupazione dei posti letto negli ospedali, i ricoverati sono 224 (meno 30 rispetto a ieri), mentre le terapie intensive sono 64 (meno 10 rispetto a ieri). È quanto emerge dal report delle Aziende sanitarie locali del Lazio reso noto al termine della task force regionale dei direttori generali delle Asl, Aziende ospedaliere, policlinici universitari e ospedale pediatrico Bambino Gesù, che si tiene in videoconferenza con l'assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato. Il valore Rt 0,66, mentre l'incidenza è a 12,83/100 mila abitanti.

Basilicata

In Basilicata sono 9 i nuovi casi di contagio da Sars Cov-2, su un totale di 621 tamponi molecolari, e non si registrano decessi per Covid-19. Lo rende noto la task force regionale della Basilicata con il consueto bollettino. I lucani guariti o negativizzati nelle ultime 24 ore sono 47. I ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera sono 25 (-2) di cui nessuno in terapia intensiva. Gli attuali positivi sono 847 (-39). Per la vaccinazione, ieri sono state somministrate 4.145 dosi. Finora sono in tutto 280.595 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (50,7 per cento) e 152.979 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (27,7 per cento) per un totale di somministrazioni effettuate pari a 433.574. I residenti in Basilicata sono 553.254.

Toscana

È di 42 nuovi casi (età media 37 anni) e di sei nuovi decessi l'andamento delle ultime 24 ore del Covid in Toscana. Solo il 2% dei nuovi contagiati ha più di 80 anni, nessuno è nella fascia 60-79 anni, il 48% è in quella 40-59 anni. I nuovi positivi in più portano a 244.099 i casi Covid registrati dall'inizio della pandemia in regione (+0,02% sul totale del giorno precedente). Il totale delle vittime sale a 6.860 deceduti, le ultime sei sono state a Firenze, Pistoia, Massa Carrara, Pisa, Arezzo e Siena. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 234.793: sono stati 145 nelle 24 ore, tutte guarigioni a tampone negativo. Gli attualmente positivi sono oggi 2.446, -4,3% su ieri. Tra loro 132 sono i ricoverati in ospedale (-10 su ieri, pari al -7%) di cui 27 in terapia intensiva. Altri 2.314 positivi sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi che non richiedono cure ospedaliere o sono asintomatici (-99 su, -4,1%). Ci sono inoltre 9.957 persone (76 in meno rispetto a ieri, meno 0,8%) isolate, in sorveglianza attiva, perché hanno avuto contatti con persone contagiate.

Piemonte

Sono 35 i nuovi casi in Piemonte di persone risultate positive al Covid-19, pari allo 0,2% dei 21.904tamponi eseguiti. Gli asintomatici sono 15 (42,9%). Registrati anche 101 guariti e nessun decesso. Scendono sotto quota mille le persone in isolamento domiciliare (990) e continuano a calare i ricoverati: sono 16 in terapia intensiva (-1), 195 negli altri reparti (-7). Gli attualmente positivi sono 1.201. Dall'inizio della pandemia, dunque, il Piemonte ha registrato 366.809 positivi, 11.694 decessi e 353.914 guariti.

Campania

Sono 77 i nuovi casi di coronavirus registrati ieri in Campania, 6.582 i tamponi molecolari analizzati. Nel bollettino odierno diffuso dall'Unità di crisi della Regione Campania sono inseriti 8 nuovi decessi, 2 dei quali avvenuti nelle ultime 48 ore e 6 avvenuti in precedenza, ma registrati ieri. In Campania sono 20 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 240 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza.

Puglia

Risalgono leggermente i nuovi casi di Covid 19 oggi in Puglia a fronte di una diminuzione del numero di test. Si impenna il numero dei morti, a 22, anche se il Dipartimento salute della Regione chiarisce che «il dato sui decessi della Asl di Taranto non è relativo alle ultime 24 ore e non è indicativo di alcun picco di mortalità, ma è risultante da una verifica e un aggiornamento dei casi su periodo più esteso». Continua la crescita dei guariti e degli attuali positivi che scendono sotto i 5 mila. In calo anche i ricoverati. Nel bollettino epidemiologico quotidiano stilato dalla Regione, sulla base delle informazioni del dipartimento Promozione della Salute, si osserva che oggi sono stati registrati 5.382 test per l'infezione da coronavirus e sono stati rilevati 68 casi positivi.

Veneto

Sono 35 i casi di contagio da Coronavirus registrati in Veneto nelle ultime 24 ore, che portano il totale a 425.232, secondo il bollettino regionale. Nessun decesso si è verificato, e le vittime da inizio pandemia sono 11.608. Le persone attualmente positive sono 4.770, 57 in meno da ieri. Negli ospedali si è scesi sotto quota 300, con 296 pazienti, 30 in meno, con 268 ricoverati in area non critica (-29) e 28 (-1) in terapia intensiva.

Trentino

Per l'ottavo giorno consecutivo non si registrano vittime in Trentino a causa del Covid-19. I nuovi positivi sono soltanto 6 a fronte di 1.345 tamponi effettuati. Uno di questi è emerso dai 396 test molecolari, altri 5 sono stati individuati attraverso 949 test rapidi antigenici. Lo comunica l'Azienda sanitaria provinciale. Fra i nuovi contagiati nessuno ha un'età superiore ai 60 anni, mentre un caso riguarda la fascia compresa tra i 14 ed i 19 anni. Resta invariata la situazione negli ospedali, dato che ieri vi sono state una dimissione e un nuovo ricovero. I pazienti ricoverati sono, dunque, 11, di cui 3 in rianimazione. Riguardo alle vaccinazioni, stamane risultavano somministrati 428.205 vaccini, di cui 163.535 seconde dosi. 65.700 dosi hanno interessato cittadini over 80, mentre 83.369 sono andate a persone fra i 70 ed i 79 anni. Le dosi somministrate a persone comprese nella fascia di età fra i 60 ed i 69, che negli ultimi giorni fanno registrare un elevato trend di crescita, sono pari a 91.660, +539 rispetto a ieri.

Lombardia

Con 33.328 tamponi effettuati, sono 134 i nuovi casi in Lombardia con il tasso di positività allo 0,4%, identico a ieri. Calano i ricoverati sia in terapia intensiva (-2, 63) che negli altri reparti (-23, 298). I decessi sono 2 per un totale complessivo di 33.767 morti in regione dall'inizio della pandemia. Per quanto riguarda le province, sono 62 i nuovi casi nella città metropolitana di Milano, di cui 44 a Milano città, 18 a Monza e Brianza, 17 a Brescia e 8 a Mantova. Nessuno a Lecco e Sondrio. I dati migliorano dunque costantemente, ma la campagna vaccinale rischia un rallentamento.