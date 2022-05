Covid Italia, bollettino oggi 23 maggio: 9.820 nuovi casi e 80 morti. Tasso di positività al 10,5%

Bollettino Covid Italia. Sono 9.820 i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 17.744. Le vittime sono invece 80, in crescita rispetto alle 34 di ieri.

Sono 93.813 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 160.995. Il tasso di positività è al 10,5%, in lieve calo rispetto all'11% di ieri. Sono 291 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, uno in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 15. I ricoverati nei reparti ordinari sono 6.388, ovvero 12 in meno in rispetto a ieri.

Le regioni

Solo il Lazio e l'Emilia Romagna superano i mille casi, rispettivamente 1.341 e 1.224, mentre in Lombardia sono 972 e in Campania 968. Gli attualmente contagiati sono in diminuzione a 833mila (-17mila) dei quali 826mila in isolamento domiciliare, 6.388 ricoverati nei reparti ordinari (-12) e 291 in terapia intensiva (-1). Nelle ultime 24 ore sono 27.490 le persone dimesse o guarite.

I dati

Sono 833.047 le persone attualmente positive al Covid, 17.549 in meno nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. In totale sono 17.257.573 gli italiani contagiati dall'inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 166.032. I dimessi e i guariti sono 16.258.494, con un incremento di 27.490 rispetto a ieri.