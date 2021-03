Covid Italia, bollettino oggi 18 marzo: i casi in Veneto, Toscana, Basilicata, Friuli, Umbria

Coronavirus Italia, il bollettino di oggi 18 marzo 2021. I primi dati sui nuovi contagi diffusi dalle Regioni. Ieri i positivi in tutto il Paese erano stati 23.059, 431 invece le vittime.

Lazio e Lombardia presto fuori dalla zona rossa? Dopo Pasqua nodo scuole (riapertura difficile)

Veneto

Il Veneto registra 1.841 nuovi contagi Covid nelle ultime 24 ore, e 36 decessi. Lo riferisce il bollettino della Regione. Sono numeri in leggero calo rispetto all'andamento degli ultimi giorni, che avevano fatto segnare incrementi superiori ai 2.000 casi. Sembra frenare anche la pressione sugli ospedali: nei normali reparti medici sono 1.610 (+10) i letti occupati da malati Covid, mentre nelle terapie intensive sono 207 (+4). Resta alto il numero dei soggetti attualmente positivi, 36.938 (+496).

Toscana

In Toscana sono 1.513 in più rispetto a ieri i casi di positività al coronavirus che portano così a 178.123 il numero totale dall'inizio dell'epidemia. Dei nuovi casi, 1.387 sono stati confermati con tampone molecolare e 126 da test rapido antigenico. Oggi sono stati eseguiti 15.302 tamponi molecolari e 9.462 tamponi antigenici rapidi, di questi il 6,1% è risultato positivo. Sono 25 i nuovi decessi: 14 uomini e 11 donne, con un'età media di 82 anni.

Basilicata

In Basilicata (zona arancione) ieri sono stati analizzati 1.349 tamponi molecolari: 184 sono risultati positivi al coronavirus e di questi 179 appartengono a residenti in regione. Lo ha reso noto la task force regionale, specificando che nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri quattro decessi, con il totale delle vittime lucane salito quindi a 388. Sale da 173 a 176 il numero delle persone ricoverate negli ospedali lucani, delle quali 12 (due in meno di ieri) in terapia intensiva, quattro al San Carlo di Potenza e otto al Madonna delle Grazie di Matera.

Valle d'Aosta

Nessun decesso e 37 nuovi contagi da Covid-19 in Valle d'Aosta che portano il totale complessivo dei pazienti da inizio epidemia a 8451. Lo rende noto il bollettino di aggiornamento sanitario della Regione. I casi positivi attuali sono 398, + 29 rispetto a ieri di cui 22 ricoverati, due in terapia intensiva, e 374 in isolamento domiciliare.

Umbria

Tornano a scendere gli attualmente positivi al Covid in Umbria, oggi 5.811, 93 meno di ieri in base ai dati aggiornati dalla Regione. Nell'ultimo giorno sono stati registrati 168 nuovi positivi (meno 48 per cento rispetto al giorno precedente), 255 guariti e sei morti. I tamponi analizzati sono stati 2.773 e i test antigenici 2.611. Il tasso di positività sul totale è del 3,1 per cento (ieri 4,9) e del 6 per cento sui soli molecolari (era 9,6). I ricoverati negli ospedali sono 480, cinque in meno, 76 dei quali (tre in meno) nelle terapie intensive.

Friuli Venezia Giulia

Oggi in Friuli Venezia Giulia su un totale di 12.440 test effettuati sono stati rilevati 1.058 casi di positività al Covid: 724 da 8.525 tamponi molecolari, con una percentuale di positività dell'8,49%; 334 da 3.915 test rapidi antigenici (8,53%). I decessi registrati sono 19. I ricoveri nelle terapie intensive sono 77 (+1 rispetto a ieri) mentre quelli in altri reparti 545 (+7). Lo comunica il vicegovernatore del Fvg con delega alla Salute, Riccardo Riccardi.

Ultimo aggiornamento: 15:51

