Covid, il bollettino di oggi 14 ottobre 2020: 7.332 nuovi casi, 43 morti e 152 mila tamponi

Sono 7.332 i nuovi positivi al Covid in Italia secondo il bollettino del 14 ottobre 2020. È il record di sempre del numero di contagi registrati in 24 ore. I morti sono stati 43, due in più rispetto a ieri. Si rileva anche un record assoluto di tamponi: 152mila. C'è la Lombardia in testa tra le regioni con il maggior numero di nuovi casi: ben 1.844. A seguire la Campania (818) e il Veneto (657). I pazienti in terapia intensiva sono 539.

Lombardia, 1.844 nuovi positivi

Con 29.048 tamponi effettuati: sono 1.844 i nuovi positivi registrati in Lombardia, di questi 1032 a Milano, di cio 504 in città. Sono invece 17 i decessi, numero che porta il totale complessivo oltre i 17 mila, a 17.011.

Veneto, nuovo boom di casi: 657

Nuova fiammata dei contagi da Covid in Veneto, dove si registrano 657 positivi nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 485). Il dato complessivo degli infetti da inizio dell'epidemia sale a 32.973. Non si registrano invece vittime: il dato resta fermo a 2.226. Lo afferma il bollettino della Regione. Salgono invece nettamente sia i soggetti in isolamento domiciliare, 12.834 (+1.151), sia gli attualmente positivi, 7.182 (+527). In leggero calo i numeri dei ricoveri nei normali reparti ospedalieri, 359 (-3), e dei pazienti nelle terapie intensive, 40 (-1).

Toscana, 575 positivi in 24 ore

In Toscana sono 19.681 i casi di positività al coronavirus, 575 in più rispetto a ieri (408 identificati in corso di tracciamento e 167 da attività di screening). I nuovi casi sono il 3% in più rispetto al totale del giorno precedente. L'età media dei 575 casi odierni è di 42 anni circa (il 19% ha meno di 20 anni, il 27% tra 20 e 39 anni, il 29% tra 40 e 59 anni, il 21% tra 60 e 79 anni, il 4% ha 80 anni o più). I guariti crescono dello 0,6% e raggiungono quota 11.071 (56,3% dei casi totali). I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 867.671, 11.033 in più rispetto a ieri. Sono 7.405 i soggetti testati (escludendo i tamponi di controllo), di cui il 7,8% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 7.427, +7,4% rispetto a ieri. I ricoverati sono 275 (13 in più rispetto a ieri), di cui 46 in terapia intensiva (2 in più). Oggi si registrano 2 nuovi decessi: 2 uomini, con un'età media di 81 anni, a Pisa. Sono 5.541 i casi complessivi ad oggi a Firenze (196 in più rispetto a ieri), 1.374 a Prato (44 in più), 1.322 a Pistoia (36 in più), 1.713 a Massa (19 in più), 2.305 a Lucca (37 in più), 2.432 a Pisa (85 in più), 999 a Livorno (37 in più), 1.797 ad Arezzo (77 in più), 924 a Siena (27 in più), 724 a Grosseto (17 in più). Sono 550 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni. Sono 276, quindi, i casi riscontrati oggi nell'Asl Centro, 178 nella Nord Ovest, 121 nella Sud est.

Puglia, nuovo record di positivi: 315

Nuovo record di casi positivi al covid-19 oggi in Puglia. È stata superata la soglia psicologica dei 300. Sono stati infatti registrati 315 contagi rispetto ai 180 di ieri. Anche il numero dei tamponi è record. Oggi i test sono 5844, quota mai raggiunta, mentre ieri erano 5588. Si registrano anche due decessi, come ieri: uno in provincia di Bari e l'altro in provincia di Foggia. Il numero complessivo di morti è giunto a quota 618. Sono i dati del bollettino epidemiologico quotidiano stilato dalla Regione, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro. Dei 315 casi positivi, 169 sono in provincia di Bari, 13 in provincia di Brindisi, 28 nella provincia Bat, 55 in provincia di Foggia, 11 in provincia di Lecce, 37 in provincia di Taranto, 2 residenti fuori regione.Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 467.815 test. Sono 5317 i pazienti guariti (+82 rispetto a ieri) e 4229 i casi attualmente positivi (+ 31), dei quali 334 ricoverati (+1) e 3895 a domiciilio (+230). Lo 0,5% degli attuali positivi è ricoverato nelle terapie intensive mentre il 7,4% negli altri reparti. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia dall'inizio dell'emergenza è di 10.164, così suddivisi: 4164 nella provincia di Bari; 942 nella provincia di Bat; 817 nella provincia di Brindisi; 2462 nella provincia di Foggia; 911 nella provincia di Lecce; 785 nella provincia di Taranto;79 attribuiti a residenti fuori regione; 4 provincia di residenza non nota. I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Abruzzo, 126 nuovi casi e un morto

Sono 126 i nuovi casi di coronavirus accertati nelle ultime ore in Abruzzo. Sono emersi dall'analisi di 2.529 tamponi. Del totale, 45 casi riguardano la provincia dell'Aquila, 25 la provincia di Chieti, 21 il Teramano, 14 il Pescarese e uno un paziente fuori regione, mentre per venti sono in corso verifiche sulla provenienza. Si registra un decesso recente, un 76enne di Fossacesia (Chieti): il bilancio delle vittime sale a 489. Tra le località con più nuovi casi vi sono L'Aquila (25), Celano e Vasto (10), Avezzano, Isola del Gran Sasso, Montorio al Vomano (5), Chieti, Pescara e Teramo (4). I nuovi pazienti hanno età compresa tra 5 e 89 anni. Le persone con età inferiore ai 19 anni sono dodici, di cui 4 in provincia dell'Aquila, 1 in provincia di Pescara, 4 in provincia di Chieti e 3 in provincia di Teramo. Gli attualmente positivi al virus, 122 in più, sono ora 1.801: 154 pazienti (+8 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva e 15 (invariato) in terapia intensiva, mentre gli altri 1.632 (+114) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. I guariti sono 3.156 (+3).

Basilicata, 21 nuovi contagi

Sono 21 i nuovi casi positivi in Basilicata, di cui 12 riguardanti cittadini della Puglia in isolamento nella loro regione, che sono stati rilevati su un totale di 968 tamponi processati ieri. Questi sono i dati del bollettino di oggi della task force della Regione Basilicata. Le positività di residenti lucani riguardano Calciano (2) e singoli casi in cinque Comuni, a cui si aggiungono un cittadino residente in Piemonte e in isolamento a Potenza e una donna della Campania ricoverata all'ospedale San Carlo di Potenza per il parto. Nella stessa giornata sono guarite due persone residenti a Pietragalla e Matera. Sono 35 le persone ricoverate: all'ospedale San Carlo di Potenza sono in tutto 30 (16 nel reparto di malattie infettive, 11 pneumologia, 2 medicina d'urgenza, 1 ostetricia) e sono 5 all'ospedale Madonna delle Grazie di Matera (in malattie infettive). Nel bollettino della task force regionale, in cui sono indicati solo i residenti con tampone registrato in Basilicata, i lucani attualmente positivi sono 406 (+5), le persone decedute sono 37, i guariti 457 (+2). Conteggiati a parte altri 50 (+2) casi riguardanti cittadini non residenti o stranieri (due sono ricoveri ospedalieri e gli altri sono isolamenti domiciliari obbligatori in Basilicata). Non vengono conteggiati i non residenti che, pur avendo fatto il tampone in Basilicata, sono in isolamento in Puglia o in altre regioni. Dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono stati analizzati 84.449 tamponi, di cui 83.345 sono risultati negativi.

