Covid Italia, bollettino oggi 12 febbraio 2021: calano nuovi casi (13.908) e morti (316)

Covid Italia, il bollettino di oggi 12 febbraio 2021. Sono 13.908 i test positivi al coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 15.146. Le vittime oggi sono 316, ieri erano state 391. Le persone attualmente ricoverate in terapia intensiva in Italia a causa del Covid-19 sono 2.095, in calo di 31 unità rispetto a ieri, nel saldo quotidiano tra ingressi e uscite. I ricoveri nelle 24 ore in rianimazione sono stati 153. I ricoverati con sintomi sono invece 18.736 (-206 rispetto a ieri).

I dati delle Regioni

Lombardia

Sono 47 le persone decedute in Lombardia nelle ultime 24 ore a causa del coronavirus, portando così a 27.699 il totale di vittime dall'inizio della pandemia. Lo rende noto la Regione. I nuovi casi positivi sono 2.526 (di cui 106 "debolmente positivi"), mentre il rapporto tra positivi e tamponi si attesta al 6,5%. I tamponi effettuati sono 38.465 (di cui 29.401 molecolari e 9.064 antigenici) per un totale di 6.039.796. I pazienti guariti/dimessi sono 482.645 (+1.019), di cui 3.197 dimessi e 479.448 guariti mentre quelli ricoverati in terapia intensiva scendono a 359 (-9) e i ricoverati non in terapia intensiva ammontano a 3.583 (+33).

Campania

Sono 1.637 i nuovi casi di coronavirus emersi nelle ultime 24 ore in Campania, di cui 139 casi identificati da test antigenici rapidi. Dei 1.637 nuovi positivi, 68 sono risultati sintomatici. I tamponi processati sono 18.393 (di cui 3.125 antigenici). La percentuale dei tamponi positivi sul totale dei tamponi processati è pari all'8,9%. Il totale dei positivi in Campania dall'inizio dell'emergenza è 239.562 (di cui 2.752 identificati con test antigenici), i tamponi complessivamente analizzati sono 2.629.484 (di cui 56.498 antigenici). Sono 15 i decessi inseriti dall'Unità di crisi della Regione Campania nel bollettino odierno: di questi, 10 sono avvenuti nelle ultime 48 ore e 5 sono avvenuti in precedenza, ma sono stati registrati ieri. Il totale dei morti in Campania dall'inizio della pandemia da Covid-19 è 3.981. I nuovi guariti sono 583: il totale dei guariti in Campania è 168.249. In Campania sono 106 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 1.399 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza.

Lazio

Oggi su oltre 11 mila tamponi nel Lazio (-1.277) e oltre 18 mila antigenici per un totale di oltre 29 mila test, si registrano 1.089 casi positivi (-182), 34 i decessi (+3) e +2.806 i guariti. «Diminuiscono i casi, i ricoveri e le terapie intensive, mentre aumentano i decessi. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 9 per cento, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende sotto il 4 per cento. I casi a Roma città tornano sotto a quota 600. Circolazione varianti nel Lazio tra le più basse d'Italia, ma atteso incremento, situazione delicata bisogna mantenere alta l'attenzione. Alta l'adesione nei primi due giorni sul vaccino Astrazeneca, oltre il 97 per cento. Dubbi su vaccino assolutamente infondati, necessario vaccinarsi per immunizzazione». Lo afferma l'assessore alla Sanità e integrazione sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D'Amato al termine dell'odierna videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l'ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

Puglia

Sono 1.020 i nuovi casi positivi al Covid 19 e 33 i morti registrati oggi in Puglia su 10.141 test fatti (con una incidenza del 10,05%): 438 nuovi contagi sono in provincia di Bari, 254 in provincia di Taranto, 99 nella provincia BAT, 93 in provincia di Brindisi, 83 in provincia di Lecce, 48 in provincia di Foggia,2 residenti fuori regione, 3 provincia di residenza non nota. Delle 33 vittime, 17 vivevano in provincia di Bari, 5 in provincia di Foggia, 4 in provincia BAT, 4 in provincia di Taranto e 3 in provincia di Lecce. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.418.783 test; 88.325 sono i pazienti guariti e 41.600 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 133.479.

Piemonte

Sono 869 i casi di positivi al Covid nel bollettino di oggi dell'Unità di crisi della Regione Piemonte. Il rapporto con i 20.644 tamponi diagnostici processati (13.465 antigenici) è del 4,2%; la quota di asintomatici è pari al 35.1%. Venti i decessi (1 relativo a oggi), in calo il numero complessivo dei ricoverati: 144 in terapia intensiva (-6 rispetto a ieri), 1.924 negli altri reparti (-32). Le persone in isolamento domiciliare sono 10.260, i guariti +694, gli «attualmente positivi» 12.328.

Veneto

Sembra essersi stabilizzato da alcuni giorni il trend dei nuovi contagi Covid in Veneto, che anche oggi registra 756 positivi (ieri erano 708) in 24 ore. I decessi sono 34. Lo riferisce il bollettino della Regione. Con questi numeri, il totale degli infetti dall'inizio dell'epidemia sale a 320.271, quello delle vittime a 9.460. I malati Covid in regione continuano a scendere: oggi sono 25.409 (-209). Allo stesso modo, prosegue negli ospedali il calo dei ricoveri in area non critica, con 1.490 pazienti (-48). Deflette anche il numero delle terapie intensive, con 155 ricoverati (-15).

Liguria

Sono 332 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 4344 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore. E questo il dato diffuso dalla task-force ligure per l'emergenza coronavirus sul territorio ligure.Dal bollettino quotidiano emergono in tutto 654 pazienti ospedalizzati nelle strutture della Liguria, 12 in meno di ieri, dei quali 57 sono ricoverati nei reparti di terapia intensiva.Ad oggi in isolamento domiciliare si trovano 4283 persone.È di 8 invece il numero dei deceduti registrati nelle ultime 24 ore.

Friuli Venezia Giulia

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 4.849 tamponi molecolari sono stati rilevati 186 nuovi contagi con una percentuale di positività del 3,83%. Sono inoltre 1.789 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 104 casi (5,81%). I decessi registrati sono 11, a cui si aggiunge una morte pregressa afferente al mese di gennaio; i ricoveri nelle terapie intensive scendono a 64 e a 440 quelli negli altri reparti. Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi.

I decessi complessivamente ammontano a 2.671, con la seguente suddivisione territoriale: 600 a Trieste, 1.330 a Udine, 569 a Pordenone e 172 a Gorizia. I totalmente guariti sono 56.956, i clinicamente guariti salgono a 1.763, mentre diminuiscono le persone in isolamento che oggi risultano essere 9.681. Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 71.575 persone con la seguente suddivisione territoriale: 14.103 a Trieste, 31.928 a Udine, 16.162 a Pordenone, 8.529 a Gorizia e 853 da fuori regione.

Calabria

In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 518.967 soggetti per un totale di tamponi eseguiti 549.098 (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 35.048 (+115 rispetto a ieri), quelle negative 483.919. Sono questi i dati giornalieri relativi all'epidemia da Covid-19 comunicati dal dipartimento Tutela della Salute, che fanno registrare, inoltre, -2 terapie intensive, +284 guariti e altri 2 decessi.

