Covid Italia, bollettino oggi 10 settembre 2021. Veneto, Campania, Lazio: i dati delle Regioni

Venerdì 10 Settembre 2021, 16:05 - Ultimo aggiornamento: 16:43

Covid Italia, il bollettino di oggi 10 settembre 2021.

I dati delle Regioni

Veneto

Sono 618 i nuovi casi di positività al Covid riscontrati con i test nelle ultime 24 ore in Veneto, per un totale dall'inizio dell'epidemia di 460.903. Si contano anche 6 vittime in più rispetto a ieri; il numero dei decessi sale così a 11.7198. Lo riferisce il bollettino della Regione. Gli attuali positivi ammontano a 13.173 (+72), mentre pressochè stabile la situazione dei ricoveri ospedalieri, con 250 (-1) malati nei reparti non critici, e 58 (+1) nelle terapie intensive.

Campania

Dati in leggero calo in Campania sul fronte Covid. Si registrano 359 positivi su un totale di 15.958 tamponi esaminati: il tasso è del 2,24% rispetto al 2,40% di ieri. In terapia intensiva ci sono 21 persone (dato inalterato) e 346 quelle in reparti di degenza ordinaria rispetto alle precedenti 351. I morti sono 7 nelle ultime 48 ore.

Lazio

Nel Lazio su 10192 tamponi molecolari e 12219 tamponi antigenici per un totale di 22411 tamponi, si registrano 346 nuovi casi positivi (+36), -84 casi rispetto a venerdì 3 settembre. Sono 2 i decessi (-5), 457 i ricoverati (-6), 57 le terapie intensive (-1) e 417 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 1,5%. I casi a Roma città sono a quota 130. Stabile la pressione sulla rete ospedaliera. Calano i decessi i ricoveri e le terapie intensive.

Piemonte

Lieve aumento, oggi, nel numero dei ricoverati Covid in Piemonte: + 2 in terapia intensiva, dove il totale arriva a 23, negli altri reparti +8, totale a 189. Il bollettino dell'Unità di crisi della Regione riporta anche un decesso, con il totale delle vittime a inizio pandemia a quota 11.731. I nuovi contagi sono 238, con un tasso del'1% rispetto ai 24.024 tamponi diagnostici processati (19.412 antigenici); la quota di asintomatici è del 36,6%. Le persone in isolamento domiciliare sono 3.575, i nuovi guariti 211.

Marche

In 24ore due ricoverati in più per Covid-19 nelle Marche (ora sono 83), 114 nuovi positivi e due persone decedute che fanno salire il totale regionale a 3.056: le ultime due vittime sono un 79enne di Treia e un 75enne di Morrovalle, entrambi della provincia di Macerata e con patologie pregresse. In sintesi è l'aggiornamento del Servizio Sanità della Regione sulla situazione epidemiologica. Il quadro ricoveri resta sostanzialmente stazionario: invariato il numero di persone in terapia intensiva (23), un paziente in più in Semintensiva (23) e uno in più anche nei reparti non intensivi (37). In tutto cinque le persone dimesse in un giorno.

Gli ospiti di strutture territoriali sono 46 e gli assistiti in pronto soccorso 7. In calo della stessa entità (-73) il numero di persone in isolamento domiciliare (3.250) e di positivi (isolati più ricoverati; 3.333). I guariti sono 105.692 mentre le quarantene per contatto diminuiscono a 4.301 (-36). Sul fronte contagi i 114 positivi 'riflettono' un'incidenza di 66,47 (ieri 70,33) su 100mila abitanti: in provincia di Pesaro Urbino il numero più alto di nuovi casi (29); seguita da Ancona (26), Macerata (21), Fermo (8) e 18 contagi da fuori regione. Il totale di tamponi giornalieri è 3.369 tra percorso diagnostico (2.014; 5,7% di positività) e percorso guariti (1.355), a cui si sommano 1.277 test antigenici (28 positivi).

Abruzzo

Sono 105 i nuovi contagiati da Covid-19 in Abruzzo, che portano il totale, dall'inizio dell'emergenza, a 80.018. Essi hanno età compresa tra 6 e 86 anni. Non ci sono nuovi decessi e il bilancio dei morti resta fermo a 2.534.Gli attualmente positivi (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 2.237 (+41 rispetto a ieri): nel totale sono compresi anche 423 casi riguardanti pazienti persi al follow up dall'inizio dell'emergenza, sui quali sono in corso verifiche. 78 pazienti (+1 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 5 (-1 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 2.154 (+41 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Nel numero complessivo dei positivi ci sono anche 75.247 dimessi/guariti (+61 rispetto a ieri).

Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 2.930 tamponi molecolari (1.358.404 in totale dall'inizio dell'emergenza) e 3.773 test antigenici (744.127).Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 1.56 per cento.Del totale dei positivi, 20.243 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila (+37 rispetto a ieri); 20.461 in provincia di Chieti (+27); 19.426 in provincia di Pescara (+13); 19.111 in provincia di Teramo (+21), 656 fuori regione (+2) e 121 (+2) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.Lo comunica l'Assessorato regionale alla Sanità.

Basilicata

Trentacinque dei 760 tamponi molecolari esaminati in Basilicata nelle ultime 24 ore sono risultati positivi al covid-19. Lo ha reso noto la task force regionale, specificando che ieri sono stati registrati anche due decessi (il totale delle vittime lucane dall'inizio della pandemia è di 583). Inoltre sono state registrate altre 39 guarigioni di persone residenti in Basilicata (in totale 26.716). I lucani che hanno ricevuto la prima dose di vaccino anti-covid sono 409.132 (74 per cento), mentre quelli che hanno avuto anche la seconda sono 338.672 (61,2 per cento).