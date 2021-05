Covid Italia, bollettino oggi 16 maggio: i nuovi casi in Veneto, Toscana, Marche, Basilicata, Umbria, Sardegna, Lazio, Puglia, Campania

Covid Italia, il bollettino di oggi 16 maggio 2021. Ecco i dati trasmessi dalle Regioni sui contagi nelle ultime 24 ore. Ieri i nuovi casi erano stati 6.659, 136 le vittime.

VENETO - Prosegue lentamente il calo della curva del contagio in Veneto, che registra 277 nuovi positivi al Covid nelle ultime 24 ore e 2 decessi, per un totale di 420.178 infetti dall'inizio dell'epidemia e 11.485 vittime, tra ospedali e case di riposo. Lo riferisce il bollettino della Regione. Trend positivo anche per i dati ospedalieri : nelle aree non critiche sono ricoverati 872 pazienti Covid (-15) e 120 (-1) nelle terapie intensive. Le persone attualmente positive in isolamento sono 15.616 (-278).

LAZIO - Oggi su oltre 11.000 tamponi nel Lazio (-2.951) e oltre 12.000 antigenici per un totale di 23.687 test, si registrano 577 nuovi casi positivi (-44), continua la frenata: il numero dei casi positivi è il più basso da 7 mesi. 14 i decessi (+9) totali, ma si registrano 0 decessi nelle province. 1.003 i guariti, in riduzione il numero dei ricoverati pari a 1.548 (-43). Le terapie intensive sono 236 (+3). Complessivamente diminuiscono casi e ricoveri. Aumentano le terapie intensive e i decessi. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 5,1%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 2,4%.

TOSCANA - Il report Covid delle 24 ore in Toscana segnala altri 506 nuovi positivi (età media 40 anni) e altri otto decessi, cinque uomini e tre donne (un'età media di 77,8 anni: tre a Firenze, una a Pistoia, quattro a Arezzo). Sono 6.526 i deceduti in Toscana dall'inizio dell'epidemia mentre salgono, in totale, a 236.769 i casi di positività al Coronavirus. I guariti crescono dello 0,4% e raggiungono quota 215.972 (91,2% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono oggi 14.271, -1,8% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.017 (47 in meno rispetto a ieri), di cui 175 in terapia intensiva (5 in meno).

PUGLIA - Oggi in Puglia su 6.895 test effettuati, sono stati registrati 404 casi positivi, con una incidenza del 5,85%% (ieri era del 5,7%). Sono stati anche registrati 8 decessi (ieri 11). I ricoverati sono 1.251 (9 in meno di ieri). Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.380.773 test. Sono 38.718 i pugliesi attualmente positivi (18 in meno di ieri), sul totale di 246.349 contagiati dall'inizio della pandemia, con una incidenza di 613 casi ogni 10 mila abitanti. I decessi sono 3 in provincia di Bari, 3 in provincia di Brindisi, 1 in provincia BAT, 1 in provincia di Foggia. Complessivamente i pugliesi morti per Covid dall'inizio della pandemia sono 6.262.

MARCHE - Sono 215 i positivi al covid rilevati nelle Marche nell'ultima giornata tra le 1.852 nuove diagnosi, pari all'11,6%: 76 in provincia di Pesaro Urbino, 42 in provincia di Ascoli Piceno, 41 in provincia di Ancona, 40 in provincia di Macerata, 6 in provincia di Fermo e 10 fuori regione. Secondo il Servizio Sanità della Regione Marche «nelle ultime 24 ore sono stati testati 3.501 tamponi: 1.852 nel percorso nuove diagnosi (di cui 338 nello screening con percorso Antigenico) e 1.649 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari all'11,6%)». Il rapporto positivi/testati è pari al 3%.

CAMPANIA - Sono 919, di cui 259 sintomatici, i nuovi positivi al Covid 19 nelle ultime 24 ore in Campania, su 15.653 test molecolari eseguiti. Il tasso di incidenza, calcolato senza tenere conto dei tamponi antigenici, è del 5,87%, in lieve rialzo rispetto al 5,14 di ieri. Il bollettino odierno dell'Unità di crisi segnala 11 vittime e 1.424 guariti. Continua il trend positivo nell'occupazione dei posti letto: i ricoveri in intensiva sono 99 (-3), quelli in degenza 1174 (-22).

BASILICATA - In Basilicata sono 93 i nuovi casi di positivi al Sars Cov-2 (89 sono residenti), su un totale di 1.185 tamponi molecolari, e si registrano 2 decessi. Lo rende noto la task force regionale con il consueto bollettino quotidiano. Le persone decedute risiedevano a Pietragalla e Potenza. I lucani guariti o negativizzati sono 190.

UMBRIA - Nessun decesso per il Covid in Umbria nell'ultimo giorno. Lo riporta il sito della Regione. I nuovi positivi sono stati 59 e 82 i guariti. Gli attualmente positivi sono ora 2.383, 23 meno di ieri. Sono stati analizzati 1.969 tamponi e 3.174 i test antigenici. Il tasso di positività è del 1,1 per cento sul totale (ieri 0,7) e del 2,99 per cento sui soli molecolari (era al 2). Leggero aumento dei ricoverati in ospedale, ora 140, due in più, 16 dei quali (dato stabile) nelle terapie intensive.

SARDEGNA - Sono 56.132 casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall'inizio dell'emergenza. Nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale sono stati rilevati 33 nuovi casi. In totale sono stati eseguiti 1.244.081 tamponi, per un incremento complessivo di 1.478 test rispetto al dato precedente.

