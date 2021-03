Bollettino Covid Italia oggi 30 marzo, i nuovi casi in Veneto, Toscana, Marche, Basilicata, Friuli, Umbria, Puglia

Coronavirus, il bollettino di martedì 30 marzo 2021. Ecco i dati trasmessi dalle Regioni. Ieri erano stati registrati 12.916 contagi e 417 morti.

Prenotazioni vaccino, quando tocca a 40enni, 50enni e 60enni? Ecco il piano, tempi più stretti

Veneto

Improvviso aumento in veneto dei decessi per Covid-19 in Veneto, che registra 52 morti nelle ultime 24 ore, portando a 10.590 il totale delle vittime dall'inizio della pandemia. Il dato emerge dal report regionale, che segnala 1.130 nuovi positivi al Coronavirus, per un totale di 380.521. Gli attuali positivi in regione sono 38.667, 977 in meno rispetto a ieri. Prosegue l'aumento dei dati ospedalieri, con 16 ricoveri in area non critica che portano a 1.897 i letti occupati, e 7 ingressi in terapia intensiva, con 302 ricoverati.

APPROFONDIMENTI IL PIANO Prenotazioni vaccino, quando tocca a 40enni, 50enni e 60enni? Ecco il... HUB Milano, il centro vaccinale più grande d'Italia: fa... L'INTERVENTO Vaccini, Figliuolo: «Obiettivo 80% immunizzati entro settembre.... LA MAPPA Vaccini, a Roma e nel Lazio 120 centri (lista aggiornata): come... POLITICA Figliuolo: «Entro aprile 500.000 vaccini al giorno,... NEWS Vaccini in farmacia, come e dove farli. Zingaretti: «Ci... STATI UNITI Vaccini, da oggi a New York somministrazioni a chi ha 30 anni. Dal 6... IL FOCUS Vaccini, dai tassisti alle cassiere: «Siamo noi quelli davvero... LA POLEMICA Vaccini ai magistrati, Cartabia sbugiarda l’Anm: e gli avvocati... IL FOCUS Nuovo Covid: nausea, carica virale alta e pazienti più... IL CASO Vaccino a Roma, caos nelle case di riposo: «Niente dosi agli...

Puglia

Oggi in Puglia sono stati registrati 1.527 nuovi contagi da Covid, su complessivi 12.234 test effettuati, il 12,5% dei tamponi (ieri era il 15,3%), e 35 decessi. I casi positivi sono distribuiti 521 in provincia di Bari, 147 in provincia di Brindisi, 163 nella provincia BAT, 93 in provincia di Foggia, 242 in provincia di Lecce, 348 in provincia di Taranto, 3 casi di residenti fuori regione, 10 casi di provincia di residenza non nota. I decessi sono 11 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 3 in provincia BAT, 3 in provincia di Foggia, 5 in provincia di Lecce, 12 in provincia di Taranto.

Toscana

I nuovi casi positivi Covid registrati in Toscana sono 1.180 su 25.093 test di cui 13.222 tamponi molecolari e 11.871 test rapidi, con un tasso dei nuovi positivi del 4,70% (13,8% sulle prime diagnosi). Lo ha reso noto Eugenio Giani, presidente della Regione, su Fb. Rispetto a ieri è più alto il numero dei nuovi casi (erano 1.021) e dei test (erano 12.087), con una discesa del tasso di positivi (era dell'8,45%).

Umbria

Nuovo calo dei ricoverati Covid in Umbria nell'ultimo giorno, ora 414, 18 meno di ieri. Stabile invece a 60 il dato dei posti di terapia intensiva occupati. Emerge dai dati sul sito della Regione. Nell'ultimo giorno sono stati registrati 186 nuovi positivi, 116 guariti e cinque morti (nessuno ieri). In leggera risalita gli attualmente positivi, ora 5.045, 65 più di ieri. Sono stati analizzati 3.677 tamponi e 3.148 test antigenici. Il tasso di positività è del 2,7 per cento sul totale (era il 2,3 lo stesso giorno della scorsa settimana) e del 5 per cento sui soli molecolari (era 4,5).

Marche

In un giorno 333 positivi al coronavirus nelle Marche tra le nuova diagnosi che sono state 3.120 per un rapporto positivi/testati pari al 10,7%. Lo comunica il Servizio Sanità della Regione. Nel Percorso Screening Antigenico sono stati effettuati «1.321 test e riscontrati 132 casi (da sottoporre al tampone molecolare): il rapporto positivi/testati è al 10%». Nell'ultima giornata testati in tutto 5.334 tamponi: 3.120 nel percorso nuove diagnosi (di cui 1.321 nello screening con percorso Antigenico) e 2.214 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 10,7%)».

Campania

Sono 1.573 i nuovi casi di coronavirus emersi oggi in Campania dall'analisi di 15.289 tamponi molecolari. Dei 1.573 nuovi positivi, 377 sono risultati sintomatici. Ieri in Campania sono stati eseguiti anche 5.286 tamponi antigenici. Nel bollettino odierno diffuso dall'Unità di crisi della Regione Campania sono inseriti 64 nuovi decessi, 28 dei quali avvenuti nelle ultime 48 ore e 36 avvenuti in precedenza, ma registrati ieri.

Basilicata

In Basilicata (zona arancione) ieri sono stati analizzati 1.296 tamponi molecolari: 135 sono risultati positivi al coronavirus e di questi 113 appartengono a residenti in regione. Lo ha reso noto la task force regionale, specificando che nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri due decessi con il totale delle vittime lucane quindi salito a 427. Sono 168 (12 meno di ieri) le persone ricoverate negli ospedali lucani, delle quali 13 (una in più di ieri) in terapia intensiva.

Friuli Venezia Giulia

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 4.669 tamponi molecolari sono stati rilevati 206 nuovi contagi con una percentuale di positività del 4,41%. Sono inoltre 2.631 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 241 casi (9,16%). I decessi registrati sono 14, ai quali se ne aggiunge uno avvenuto il 6 marzo; i ricoveri nelle terapie intensive calano a 80 mentre quelli in altri reparti scendono a 671. Lo comunica il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute, Riccardo Riccardi.







Valle d'Aosta

Tre decessi e 76 nuovi casi positivi al Covid 19 che portano il totale delle persone risultate positive al Coronavirus in Val d'Aosta da inizio epidemia a 9236. I casi positivi attuali sono 902 in crescita di 60 unità rispetto a ieri di cui 45 ricoverati in ospedale, otto in terapia intensiva, e 849 in isolamento domiciliare.

Ultimo aggiornamento: 16:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA