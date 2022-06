Quarantena positivi verso abolizione, Costa: «Passo verso la normalità». Ma gli esperti si dividono. Ecco perché

L'obbligo di isolamento domiciliare per i positivi al Covid è una delle ultime misure di contenimento della pandemia rimaste, ma potrebbe cadere presto. Ad annunciarlo è stato il sottosegretario alla Salute Andrea Costa questa mattina, ai microfoni di "Radio Anch'io" su Rai Radio1. Sull'eliminazione dell'obbligo di isolamento domiciliare dei positivi al Covid il sottosegretario ha detto che: «Siamo molto vicini al traguardo. Del resto l'obiettivo, come abbiamo sempre detto, è quello della convivenza con il virus. Nelle prossime settimane confido si arrivi a questa scelta che sarebbe un ulteriore passo verso la normalità. Credo che ci siano i giorni contati anche per questo provvedimento» ha concluso.

Favorevoli alla rimozioned dell'obbligo diversi esperti, tra cui la microbiologa Maria Rita Gismondo e l'infettivologo Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova. Non è invece d'accordo Massimo Galli che avvisa del rischio di una nuova ondata anche in estate.

Dal 1 luglio via l'obbligo di mascherina al lavoro

Quanto all'obbligo di mascherina sui luoghi di lavoro, il sottosegretario Costa, ricordando che oggi c'è solo nelle aziende private che hanno sottoscritto «protocolli» ad hoc con i sindacati, e che questi ultimi sono in scadenza il 30 giugno, ha affermato: «Mi auguro che arrivati a scadenza, non vengano più rinnovati e che dal primo luglio non ci sia più l'obbligo della mascherina al chiuso anche nelle aziende».

Bassetti «Rimuovere l'isolamento per tornare alla normalità»

Bassetti definisce la rimozione dell'obbligo come «Un passaggio fondamentale per ritorno alla completa normalità e convivenza con il virus». Il virologo ha sottolineato che ora il virus è molto diverso da quello del 2020 e 2021 «Quando mettevamo in isolamento le persone positive perché non erano vaccinate e rappresentavano un pericolo per gli altri. Oggi la situazione è cambiata. Se si farà questo passaggio, spero il prima possibile, sarà quello decisivo per la vera convivenza con il Sars-CoV-2. Insomma, «È giusto togliere la quarantena per i positivi» lasciando la libera circolazione delle persone che «dovrebbero aver imparato che, se ci sono i sintomi di una infezione respiratoria, devono tutelarsi: o stando casa o indossando la mascherina».

Gismondo: «La quarantena è eccessiva e da eliminare»

D'accordo con Matteo Bassetti anche la microbiologa Maria Rita Gismondo, direttrice del Laboratorio di microbiologia clinica, virologia e diagnostica delle bioemergenze dell'ospedale Sacco di Milano. Gismondo definisce la quarantena «assolutamente eccessiva» in quanto ad oggi il coronavirus pandemico «è associato a una patologia molto blanda e per malattie virali che causano sintomi analoghi non abbiamo mai rispettato una quarantena».

«Sono assolutamente d'accordo e secondo me si potrebbe già fare da adesso sappiamo benissimo che in molti, pur di non fare la quarantena, se hanno un test positivo eseguito a casa non vanno a farsi un tampone registrato» e quindi, di fatto, già sfuggono all'iter che impone l' isolamento.

Galli, «Rischio ondata anche in estate»

Contrario all'abolizione della quarantena per i positivi è invece Massimo Galli, già direttore del reparto malattie infettive dell'ospedale Sacco di Milano: «Dai numeri della pandemia che vediamo in questi giorni, non possiamo escludere che il virus stia portando a una nuova ondata: speriamo un'ondina, non un cavallone. In questo quadro, prima di togliere ulteriori misure di contenimento manterrei un profilo basso. Perché nel momento in cui eliminiamo un altro strumento di controllo, possiamo avere qualche brutta sorpresa e non in autunno, ma già in piena estate».

«In questo momento - osserva Galli - abbiamo una situazione epidemiologica un po' troppo dinamica per poter fare corse in avanti nell'eliminare limitazioni. Dalle avvisaglie che abbiamo, l'indicazione è quella di continuare sulla strada della prudenza e mantenere un atteggiamento di cautela. Pare che la pandemia continui a non voler essere chiusa per decreto». Insomma per il medico «La cautela sarebbe ancora opportuna».