La sindrome influenzale si manifesta in maniera molto simile al Covid. Come fare a distinguere le due cose. E va sempre fatto il tampone, alle prime avvisaglie di febbre? Come spiega Roberto Luzzati, professore di malattie infettive dell’Università di Trieste, «i sintomi più frequenti sono febbre, dolore ai muscoli e alle articolazioni, brividi che spesso ma non sempre precedono la febbre. Generalmente, si manifestano sintomi a carico delle alte vie respiratorie, mal di gola, tosse. E poi, anche nel Covid, non sono infrequenti i disturbi intestinali, in particolare nausea e diarrea». L’unico sintomo che però è differente è la perdita del gusto oltre che quello dell’olfatto, ossia la ageusia e l’anosmia. Per stare più tranquilli, è comunque importante: «Fare il test, isolarsi, usare la mascherina in maniera più stretta di quello che facciamo di solito, quindi anche a casa. L’uso del distanziamento vale per entrambe le sindromi, ma è bene consolidarlo anche nell’ambito familiare». È opportuno ricordare che ancora l’influenza non si è molto diffusa. Stando al rapporto Influnet dell’Istituto Superiore di Sanità, nella 52ma settimana del 2020 l’incidenza totale dell’influenza è stata pari a 1,53 casi per mille assistiti. «L’elemento che può aiutare - precisa Luzzatti - è l’anamnesi epidemiologica per ricercare i fattori di rischio, come per esempio avere incontrato una persona infettata oppure aver frequentato un ambiente sanitario, senza proteggersi».

La febbre può aiutarci a distinguere?

Non ci sono differenze di temperatura tali da indicare il virus o, piuttosto, una semplice influenza. Il covid a volte può causare la febbre superiore a 39, così come succede per la comune influenza di stagione. Altre volte invece si ha solo una febbricola, appena percettibile dal termometro di casa. Anche sull’entità e la durata del rialzo della temperatura corporea non si può fare affidamento per la diagnosi. Non dimentichiamo, poi, che a volte la febbre può essere dovuta anche a fattori diversi: nella popolazione generale, non sono infrequenti, infatti, infezioni di altro tipo, ad esempio a carico dell’apparato genito-urinario.

I dolori muscolari sono diversi?

No. I dolori muscolari (o «dolori alle ossa», come usiamo indicarli più comunemente quando veniamo colpiti dall’influenza di stagione) che si avvertono durante l’influenza e quando si ha il covid sono simili. Spesso sono dovuti allo stato febbrile, ma si possono osservare anche in pazienti senza febbre. In genere, oltre al senso di spossatezza e a un malessere generico, si possono avvertire dolori ai muscoli e alle articolazioni. Però, una differenza esiste: nel covid i dolori sono spesso più intensi che non nell’influenza. In particolare, interessano non tanto le braccia e le gambe, quanto piuttosto la gabbia toracica o l’addome.

Il disturbo del gusto indica il Covid?

In entrambe le sindromi si manifestano disturbi legati al gusto e all’olfatto. Nel caso del covid prevale il senso di mancanza o di alterazione del gusto che invece nell’influenza non c’è. Si è osservato che fino al 50 per cento dei soggetti presentano alterazioni e riduzione di questo senso. Per quanto riguarda, invece, il disturbo legato all’olfatto si coglie meno la differenza: la rinite e quindi la sensazione di naso chiuso, infatti, si può manifestare sia nell’influenza che nel covid. Peraltro la perdita del senso del gusto in alcuni malati di covid ha avuto la caratteristica di perdurare anche dopo la guarigione del paziente.

La presenza della tosse c’è sempre?

Sì, spesso osserviamo che sia nell’influenza che nel Covid il paziente può manifestare attacchi di tosse anche di una certa importanza, ma non è possibile però definire a priori a quale delle due sindromi è riferibile. Non dimentichiamo, infatti, che in alcuni casi la tosse - sia essa secca o, come si usa dire, grassa, più catarrosa - scompare in pochi giorni, in altri si possono manifestare forme talora gravi di polmonite. È bene valutare anche la presenza di altri sintomi, quali la febbre o i dolori muscolari e informare il medico che valuterà se ci sono gli elementi per effettuare un tampone. Che, è bene ricordarlo, è l’unica modalità certa per verificare il virus.

I problemi intestinali sono comuni a entrambi?

Come tanti virus influenzali e simil influenzali, anche il Sars Cov 2 può causare problemi legati all’intestino. In particolare, si riscontra un aumento della frequenza della diarrea, persino tre o più volte al giorno. Questi sintomi, ovviamente, si possono manifestare in genere con febbre. Occorre ricordare che in tantissimi casi, così come l’influenza, il covid evolve in maniera favorevole e si risolve nel giro di tre - 4 giorni. Solo con il tampone naso-faringeo è possibile avere la diagnosi corretta.

Il mal di testa si manifesta allo stesso modo?

Sia se si ha la normale influenza di stagione che il covid, è possibile avvertire il mal di testa. Si tratta di un sintomo importante in entrambe le forme. Ma occorre ricordare che nel covid, il sintomo di accompagnamento che in genere non manca è la febbre. Se però si soffre di cefalea, il solito mal di testa non è un campanello di allarme. Nel caso in cui invece la cefalea del paziente è accompagnata da un rialzo della temperatura corporea, è bene valutare l’ipotesi che si tratti di covid e informare il medico di famiglia.

Quando è opportuno andare a fare il test?

Visto che i sintomi sono per lo più sovrapponibili, è bene provare a fare una anamnesi epidemiologica. Spesso, infatti, i cosiddetti fattori ambientali possono aiutare nella diagnosi. Se, per esempio, sappiamo di aver avuto contatti con un gruppo di amici senza usare le normali misure di precauzione, oppure siamo stati in una struttura ospedaliera, è possibile valutarli come eventuali fattori di rischio. In ogni caso, il test con tampone nasofaringeo è il metodo più sicuro per dirimere tutti i dubbi.

