Covid, Galli: «Terza ondata in marcia, ma ottimismo per l'estate. Serve cautela»

Covid in Italia. Ottimismo per l'estate, ma allo stesso tempo cautela. Parola di Massimo Galli, infettivologo dell'ospedale Sacco e dell'università Statale di Milano. «Voglio essere ottimista per l'estate» come ha detto di esserlo il ministro della Salute Roberto Speranza, mentre «per le prossime settimane dovremo avere pazienza e cautela e questo è un dato di fatto», ha spiegato intervenendo ad "Agorà" su Rai3. La terza ondata di Covid-19 «è in marcia, è ripartita e bisogna capire fin dove si è estesa».

APPROFONDIMENTI FOCUS Vaccino Covid, domande e risposte. Categorie, età,... LA MAPPA Roma, tutti i centri dove fare il vaccino e quale farmaco... LA CAMPAGNA Vaccino, mancano le dosi: in Italia resta soglia 200mila... CRONACA Il generale Figliuolo vaccinato alla Cecchignola con AstraZeneca FOCUS Vaccino, il commissario Ue Breton: «Non avremo bisogno di...

Vaccino Covid, domande e risposte. Categorie, età, prenotazioni: quando arriva il mio turno?

Ma l'epidemia di coronavirus sta rallentando? «I dati degli ultimi giorni sono i soliti dati da weekend - sottolinea l'esperto - Dobbiamo vedere se si mantengono e me lo auguro con tutto il cuore. Comunque sia, quello che vedremo oggi, domani e dopodomani è già delineato, scritto da quello che è accaduto, non lo possiamo fermare. Possiamo fermare, e mi auguro che si stia fermando, un'ulteriore diffusione» dei contagi. E per farlo, avverte Galli, «il vaccino è uno strumento chiave».

© RIPRODUZIONE RISERVATA