Covid, chi fuma la sigaretta elettronica ha più sintomi: ecco cosa può succedera a chi "svapa"

Chi fuma sigarette elettroniche, e risulta positivo al Covid-19, ha più sintomi. Lo rileva uno studio della Mayo Clinic, pubblicato sul Journal of Primary Care & Community Health. La ricerca evidenzia che chi 'svapà, utilizza cioè la e-cig, e risulta positivo al Covid-19 ha una maggiore frequenza di sintomi come mal di testa, dolori muscolari, dolore toracico, nausea e vomito, diarrea e perdita dell'olfatto o del gusto. Coloro che alla sigaretta elettronica aggiungono anche il fumo di tabacco lamentano respiro affannoso e registrano visite al Pronto Soccorso più frequenti.

APPROFONDIMENTI L'ANTIBIOTICO Zitromax introvabile, l’Aifa: «Prescrizioni errate,... SALUTE Foto

Omicron dopo quanti giorni il picco di carica virale? E che differenza c'è tra quarantena e isolamento per vaccinati e non

Lo studio

«Lo studio - afferma il primo autore, David McFadden - è stato progettato per confrontare la frequenza dei sintomi comuni di Covid-19 come perdita del gusto o dell'olfatto, mal di testa, dolori muscolari e costrizione toracica in coloro che utilizzavano la sigaretta elettronica e in chi invece non aveva questa abitudine. Abbiamo intervistato più di 280 fumatori di e-cig positivi al Covid e li abbiamo confrontati con 1.445 persone della stessa età e sesso, che non 'svapavanò. Tutti questi sintomi comuni di Covid sono stati segnalati più frequentemente nel primo gruppo». I partecipanti allo studio avevano almeno 18 anni e sono risultati positivi al test Covid tra il 1 marzo 2020 e il 28 febbraio 2021. Un'ipotesi è che l'aumentata infiammazione del tessuto polmonare promossa dall'infezione da Covid e quella indotta dallo 'svapò possano peggiorare la probabilità di infiammazione sistemica, con un aumento associato di sintomi come febbre, mialgie, affaticamento e mal di testa.

«Durante una pandemia con un agente patogeno respiratorio altamente trasmissibile come SARS-CoV-2 -conclude Robert Vassallo, co-autore dello studio- è altamente consigliabile diminuire o interrompere l'uso di sigarette elettroniche per ridurre al minimo il potenziale di aumento dei sintomi e di eventuali danni polmonari».

Zitromax introvabile, l’Aifa: «Prescrizioni errate, contro il Covid non serve»