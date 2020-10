Covid, diretta bollettino Lazio oggi 5 ottobre 2020: 248 nuovi casi, di cui 105 a Roma. D'Amato: «Via ai test salivari a scuola»

Covid, diretta bollettino Lazio oggi 5 ottobre 2020: sono 8.142 i casi attualmente positivi a Covid-19 in tutta la regione, con 764 ricoverati, a cui si aggiungono 48 pazienti in terapia intensiva. I positivi in isolamento domiciliare sono 7.330, i guariti sono 8.671 e i decessi 944. Il totale dei casi esaminati è pari a 17.757. Questo il bollettino aggiornato.

Su oltre 11 mila tamponi oggi nel Lazio si registrano 248 casi e di questi 105 a Roma, 5 i decessi e 34 i guariti. Forte attenzione sulla provincia di Latina. Domani al via le attività del progetto pilota dei test antigenici con prelievo salivare nelle scuole in collaborazione con l'istituto Spallanzani e l'A.O San Camillo.

«Domani al via le attività del progetto pilota dei test antigenici con prelievo salivare nelle scuole in collaborazione con l'istituto Spallanzani e l'azienda ospedaliera San Camillo. La Asl Roma 3 avvierà domani mattina in una scuola di Fiumicino le attività di testing rivolte agli studenti più piccoli». Lo ricorda l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, nel bollettino dell'Unità di crisi regionale. «Finora dall'apertura dell'anno scolastico i casi registrati nelle scuole sono meno del 10% e quasi tutti con link esterni all'ambito scolastico». Lo evidenzia l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, nel bollettino dell'Unità di crisi regionale.

