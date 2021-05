Covid Italia, bollettino oggi 3 maggio: i nuovi casi in Veneto, Toscana, Puglia, Abruzzo, Marche, Basilicata

Covid Italia, il bollettino del 3 maggio. Ecco i dati sui nuovi contagi trasmessi dalle Regioni. Ieri erano stati registrati 9.148 nuovi casi e 144 vittime.

Colore regioni, zona gialla (al Centro-Nord) e arancione (al Sud): cosa si può fare da oggi

VENETO - Sono 364 i nuovi casi di contagio da Coronavirus registrati da ieri in Veneto, che portano il totale a 413.506 malati dall'inizio della pandemia. L'incidenza è del 3,82% su 9.537 tamponi effettuati. Vengono registrati soltanto 4 decessi da ieri, con il totale a 11.369. Risale il dati degli attuali positivi, che sono 21.923 (+140). Stabile la situazione clinica, con 1.208 ricoverati nei reparti non critici (-1) e 183 (+1) nelle terapie intensive.

APPROFONDIMENTI LA MAPPA Colore regioni, zona gialla (al Centro-Nord) e arancione (al Sud):... ROMA Primo Maggio a Roma, pic nic (con la pioggia) nel parco degli... IL TEMA Matrimoni a giugno 2021? Per ora feste vietate (anche open e in zona... LE REGOLE Centri commerciali in zona gialla, regole e giorni apertura. Ecco...

<div class="flourish-embed flourish-bar-chart-race" data-src="visualisation/2178601" data-url="https://flo.uri.sh/visualisation/2178601/embed" aria-label=""><script src="https://public.flourish.studio/resources/embed.js"></script></div>

TOSCANA - In Toscana sono 229.037 i casi di positività al Coronavirus, 570 in più rispetto a ieri. I nuovi casi - età media 40 anni - sono lo 0,2% in più rispetto al totale del giorno precedente. Eseguiti 7.489 tamponi molecolari e 2.061 tamponi antigenici rapidi, di questi il 6% è risultato positivo. Sono invece 3.642 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 15,7% è risultato positivo. Si registrano altri 29 nuovi decessi - 21 uomini e 8 donne con un'età media di 75,3 anni - che portano il totale a 6.248.

PUGLIA - Sono 335 i nuovi casi di Sars Cov-2 registrati in Puglia su un totale di 5.528 test registrati nelle ultime 24 ore. Dei nuovi contagi 54 sono stati rilevati in provincia di Bari, 39 in provincia di Brindisi, 47 nella provincia Barletta Andria Trani, 81 in quella di Foggia, 100 in quella di Lecce, 11 in quella di Taranto oltre a 3 residenti in altre regioni. Sono stati registrati 52 decessi: 19 in provincia di Bari, 2 BAT, 5 Foggia, 8 Lecce, 16 Taranto, 2 Brindisi. I ricoverati sono 1.812 (-1). Sono 47.023 (-614) i casi attualmente positivi e di questi 45.211 sono in isolamento domiciliare.



<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FSaluteLazio%2Fposts%2F487837219303046&width=500&show_text=true&height=590&appId" width="500" height="590" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe>



ABRUZZO - Sono complessivamente 71.640 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall'inizio dell'emergenza. Rispetto a ieri si registrano 37 nuovi casi (di età compresa tra 2 e 79 anni). I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 8, di cui 2 in provincia dell'Aquila, 5 in provincia di Pescara e 1 in provincia di Chieti. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 3 nuovi casi e sale a 2415 (di età compresa tra 49 e 88 anni, di cui 1 in provincia dell'Aquila, 1 in provincia di Teramo e 1 in provincia di Chieti). Del totale odierno, 1 caso fa riferimento a decesso avvenuto nei giorni scorsi e comunicato solo oggi dalla Asl.

<div class="infogram-embed" data-id="da46fbdc-1b2b-4360-a0d9-784d1ef4edcc" data-type="interactive" data-title="Vaccinazioni per fasce demografiche"></div><script>!function(e,i,n,s){var t="InfogramEmbeds",d=e.getElementsByTagName("script")[0];if(window[t]&&window[t].initialized)window[t].process&&window[t].process();else if(!e.getElementById(n)){var o=e.createElement("script");o.async=1,o.id=n,o.src="https://e.infogram.com/js/dist/embed-loader-min.js",d.parentNode.insertBefore(o,d)}}(document,0,"infogram-async");</script><div style="padding:8px 0;font-family:Arial!important;font-size:13px!important;line-height:15px!important;text-align:center;border-top:1px solid #dadada;margin:0 30px"><a href="https://infogram.com/da46fbdc-1b2b-4360-a0d9-784d1ef4edcc" style="color:#989898!important;text-decoration:none!important;" target="_blank">Vaccinazioni per fasce demografiche</a><br><a href="https://infogram.com" style="color:#989898!important;text-decoration:none!important;" target="_blank" rel="nofollow">Infogram</a></div>

MARCHE - Nell'ultima giornata 59 positivi al coronavirus tra le 318 nuove diagnosi nelle Marche con rapporto positivi/testati del 18,6%. Nel Percorso Screening Antigenico 52 test e due casi positivi (da sottoporre al tampone molecolare) con una percentuale del 4%. Lo fa sapere il Servizio Sanità della Regione; nelle ultime 24 ore testati «779 tamponi: 318 nel percorso nuove diagnosi (di cui 52 nello screening con percorso Antigenico) e 461 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 18,6%)». A livello provinciale il maggior numero di casi tra le nuove diagnosi è stato riscontrato a Pesaro Urbino (30); seguono Ancona (16), Macerata (7), Fermo (2), Ascoli Piceno (2) e due casi da fuori regione).

<div class="flourish-embed flourish-bar-chart-race" data-src="visualisation/1659099" data-url="https://flo.uri.sh/visualisation/1659099/embed" aria-label=""><script src="https://public.flourish.studio/resources/embed.js"></script></div>

BASILICATA - In Basilicata sono 26 i nuovi casi di positivi al Sars Cov-2, su un totale di 348 tamponi molecolari, e si registrano quattro decessi. Lo rende noto la task force regionale con il consueto bollettino. Le persone decedute risiedevano a Bernalda, Craco, Muro Lucano e Rionero in Vulture. I lucani guariti o negativizzati sono 75. Aggiornando i dati complessivi, i lucani attualmente positivi scendono a 6.007 (-53), di cui 5.837 in isolamento domiciliare. Sono 17.158 le persone residenti in Basilicata guarite dall'inizio dell'emergenza sanitaria e 520 quelle decedute.

© RIPRODUZIONE RISERVATA