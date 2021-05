Covid Italia, bollettino oggi 1 maggio: nuovi casi e morti in Veneto, Toscana, Marche, Basilicata, Puglia, Lazio

Covid Italia, il bollettino di oggi 1 maggio. Ecco i dati sui nuovi contagi trasmessi dalle Regioni. Ieri erano stati 13.446 i positivi al test del coronavirus in Italia, le vittime invece 263.

Veneto - Sono 914 i nuovi contagi da Coronavirus registrati da ieri in Veneto, che portano il totale dei casi a 412.813. Si registrano inoltre 20 decessi, con il totale a 11.350. Lo segnala il bollettino regionale. In diminuzione gli indicatori porincipali dell'epidemia, con 21.776 attuali positivi, 116 in meno rispetto a ieri. Negli ospedali scendono sia i pazienti nei reparti ordinari (1,217, -65) e quelli in terapia intensiva (188, -3).

Toscana - In Toscana sono 227.737 i casi di positività al Coronavirus, 895 in più rispetto a ieri quando erano stati registrati 870 nuovi contagi giornalieri. I nuovi casi - età media 41 anni - sono lo 0,4% in più rispetto al totale del giorno precedente. Eseguiti 15.779 tamponi molecolari e 15.935 tamponi antigenici rapidi: il 2,8% è risultato positivo (tasso in calo rispetto a ieri quando era del 3,13 su 27.825 test). Sono invece 10.193 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 8,8% è risultato positivo (9,2% ieri). Purtroppo si registrano altri 18 nuovi decessi.

Lazio - Oggi su oltre 17 mila tamponi nel Lazio (-170) e oltre 26 mila antigenici per un totale di oltre 43 mila test, si registrano 1.069 casi positivi (-82), 13 i decessi (-13) e +2.457 i guariti. Diminuiscono i casi, i decessi, i ricoveri e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 6%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 2%. I casi a Roma città sono a quota 500.

Marche - Sono 259 i positivi al covid rilevati nelle Marche nelle ultime 24 ore tra le nuove diagnosi: 80 in provincia di Pesaro Urbino, 51 in provincia di Ascoli Piceno, 50 in provincia di Macerata, 34 in provincia di Fermo, 27 in provincia di Ancona e 17 fuori regione. Secondo il Servizio Sanità della Regione Marche nelle ultime 24 ore «sono stati testati 5.258 tamponi: 2.944 nel percorso nuove diagnosi (di cui 990 nello screening con percorso Antigenico) e 2.314 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari all'8,8%)». Il rapporto positivi/testati è pari al 7%».

Alto Adige - Un decesso per Covid in Alto Adige (1.162 complessivi). I laboratori dell'Azienda sanitaria nelle ultime 24 ore hanno effettuato 890 tamponi pcr molecolari e registrato 47 nuovi casi positivi. Inoltre sono 32 i positivi su 10.847 test antigenici. I test nasali eseguiti fino al 30 aprile sono complessivamente 61.817 test, di cui 141 positivi. I pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri sono 61, quelli ricoverati nelle strutture private convenzionate 17, mentre c'è una sola persona in isolamento nella strutture di Colle Isarco. Nei reparti di terapia intensiva ci sono 5 pazienti. In quarantena o isolamento domiciliare ci sono 2.438 persone.







Basilicata - In Basilicata sono 201 i nuovi casi di positivi al Sars Cov-2 (197 sono residenti), su un totale di 1.561 tamponi molecolari, e non si registrano decessi. Lo rende noto la task force regionale con il consueto bollettino. I lucani guariti o negativizzati sono 130. Aggiornando i dati complessivi, i lucani attualmente positivi salgono a 6.067 (+67), di cui 5.900 in isolamento domiciliare. Sono 17.000 le persone residenti in Basilicata guarite dall'inizio dell'emergenza sanitaria e 515 quelle decedute.

Puglia - Nelle ultime 24 ore in Puglia ci sono state 21 vittime da Covid (ieri erano state 37) e su 11.450 test per l'infezione eseguiti sono stati rilevati 1.130 casi positivi (con una incidenza del 9,8%in leggera discesa rispetto a ieri quando era del 10,1%). Delle 21 vittime 8 vivevano in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 6 in provincia BAT, 2 in provincia di Foggia, 4 in provincia di Taranto. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.235.853 test, 182.310 sono i pazienti guariti e 47.767 sono i casi attualmente positivi. Le persone attualmente ricoverate sono 1.824 (ieri erano 1.855), mentre le vittime complessivamente sono 5.894.

