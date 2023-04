Covid, contagio dalla placenta: virus nel cervello di due neonati, uno muore dopo 13 mesi

Sono i primi due casi accertati della presenza del virus Sars-Cov2 nel cervello di due neonati contagiati dal covid tramite le placente delle madri infette. Entrambi i piccoli sono venuti alla luce con gravissimi danni e deficit neurologici.

Le complicazioni

È accaduto negli Usa, dove uno dei piccoli è deceduto per complicazioni a soli 13 mesi ed il virus Sars-Cov2 è stato identificato nei suoi tessuti cerebrali. Il secondo bambino è in gravi condizioni. Entrambi i neonati hanno evidenziato sin dalla nascita la forte presenza di anticorpi al covid.

La scoperta

«È la prima volta in cui è stata dimostrata la presenza del virus del covid, tramite passaggio nella placenta, in un organo fetale», ha reso noto Michael Paidas, presidente della divisione di ostetrica dell' università di Miami dove è stato condotto lo studio. Il nuovo rapporto, pubblicato sulla rivista 'Pediatrics a firma di ricercatori dello stesso ateneo, testimonia così gli effetti sui feti della trasmissione del virus del covid in gravidanza tramite placenta.

Il contagio

I piccoli sono venuti alla luce da due madri contagiate in gravidanza verso la fine del 2020 durante l'ondata virale Delta: uno dei neonati è stato colpito da forti attacchi epilettici sin dalla nascita. Pochi altri virus sono in grado di superare la barriera placentale, tra questi: l'Hiv, la rosolia, Zika ecc. Il virus del covid è stato osservato nei tessuti cerebrali di adulti deceduti per la malattia, ma sinora si sospettava solamente il possibile danno ai tessutali fetali.