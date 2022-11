Covid, ministro Schillaci: «Fase endemica, accortezze come per influenza»

Siamo in una fase di «endemica del Covid» e «per tornare alla normalità dobbiamo avere le stesse accortezze che avevamo prima per l'influenza». Parola del ministro della Salute Orazio Schillaci, ospite alla puntata di Porta a porta che andrà in onda stasera su Rai Uno.

Schillaci, il Covid e l'influenza

«Quando si stava male con l'influenza - ha aggiunto - appena i sintomi finivano si rientrava a lavoro. Oggi siamo ancora più responsabilizzati in questo e usiamo la mascherina quando siamo in presenza di persone più fragili».

L'isolamento

«I pazienti asintomatici positivi al Covid, dopo 4 o 5 giorni, credo si possano far tornare all'attività normale. Anche chi ha una sintomatologia lieve può tornare prima, dopo almeno 24 ore di assenza di febbre, magari con qualche precauzione come la mascherina, per proteggere i più fragili», ha quindi aggiunto il ministro, rispondendo in merito all'addio ai tamponi di fine quarantena, tema che sarà affrontato in «un'ordinanza che stiamo mettendo a punto».

I vaccini

«Il sottosegretario ha chiarito la sua posizione. Si è vaccinato, è un farmacista, categoria che ha contribuito moltissimo alla vaccinazione in pandemia. La sua posizione è completamente chiara e in linea con quanto affermato dal primo ministro al G20 di Bali», ha infine detto Schillaci intervenendo in merito alle polemiche seguite alle dichiarazioni del sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato sui vaccini anti Covid. «Come ha detto il primo ministro - ha aggiunto - l'Italia contribuirà moltissimo alla lotta futura a altre pandemie».