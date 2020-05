Covid, il bollettino della Protezione civile: 75 morti da ieri, 355 contagi in più di cui il 59% in Lombardia. Nove Regioni senza decessi

Continua la discesa dei nuovi contagi da coronavirus in Italia: gli attualmente positivi calano di 1.616 unità rispetto a ieri secondo il bollettino della Protezione civile. Il totale dei contagi dall'inizio della pandemia tocca quota 233.019 (355 in più rispetto a ieri). I nuovi decessi calano sotto quota 100 (75 da ieri), mentre i guariti sono 1.874 in più, in totale 157.507.

Roma, contagi in salita: 8 nella Capitale, 13 in tutto il Lazio. D'Amato: preoccupati per stazioni e aeroporti

Bollettino virus Lombardia, calano nuovi casi (210) e morti (33). A Milano oggi solo 13 positivi

Contagi, il 59% in Lombardia. I contagiati totali da coronavirus sono ora 233.019, 355 più di ieri, quando se ne erano registrati 416 in più, quindi in calo nelle 24 ore. Il dato comprende attualmente positivi, vittime e guariti. In Lombardia sono 210 in più (ieri 221), pari al 59,1% dell'aumento odierno in Italia. I dati sono stati resi noti dalla Protezione civile. Ci sono 5 regioni che comunicano zero nuovi contagiati: Umbria, Sardegna, Molise, Calabria e Basilicata.

Nove Regioni senza morti. Nessuna vittima in 9 regioni nelle ultime 24 ore, secondo i dati della Protezione civile. Sono Marche, Valle d'Aosta, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Molise, Basilicata, Calabria e Sardegna. La Lombardia ne fa registrare 33 su 75, il 44% del totale, unica regione a far registrare oggi un numero di deceduti in doppia cifra. Le altre sono tutte al di sotto delle 10 vittime.

Ultimo aggiornamento: 18:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA