Covid Italia, bollettino oggi 5 luglio 2021: 480 casi e 31 morti. Tasso di positività allo 0,6%

Lunedì 5 Luglio 2021, 17:00 - Ultimo aggiornamento: 17:06

Covid Italia, il bollettino di oggi lunedì 5 luglio 2021: Sono 480 contagiati, 31 morti e 1.582 guariti. Scendono terapie intensive (-6) e ricoveri (-27). 74.649 tamponi. Tasso di positività: 0,6% (+0,1%). 53.601.939 dosi di vaccino somministrate in totale.

Covid Italia, i dati del bollettino

Toscana

APPROFONDIMENTI COVID19 Speranza: «Oggi superiamo 54 milioni di dosi» POLITICA Video VENEZIA Variante Delta Veneto, incidenza sale all'11,1%. Quella... LA NOVITÀ Green pass, Costa: «Per la variante Delta si pensa a... I DATI Variante Delta, cresce la preoccupazione nel mondo

È di 41 nuovi casi (età media in calo a 31 anni, la metà ha meno di 20 anni) e di otto morti in un giorno (età media 74,6 anni) nella prima domenica di luglio l'evoluzione del Covid in Toscana secondo il report della Regione. I nuovi deceduti sono tre a Firenze, uno a Prato (che supera le 600 unità, a 601), due a Pistoia, uno a Lucca, uno a Arezzo. Il totale delle vittime sale a 6.883 dall'inizio della pandemia. I nuovi casi rilevati sono lo 0,02% in più rispetto al totale del giorno precedente che raggiunge i 244.525 positivi totali al Coronavirus, mentre i guariti (91 nelle 24 ore) crescono dello 0,04% e raggiungono quota 236.133 (96,6% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono oggi 1.509 (-3,7% su ieri, dato sempre in discesa). Tra loro, i ricoverati sono 100 (cinque in più su ieri, +5,3%) di cui 15 in terapia intensiva (uno in meno). Gli altri 1.409 positivi sono in isolamento a casa con sintomi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi (-63 su ieri, -4,3%). Inoltre ci sono 8.167 persone (-179 su ieri, -2,1%) isolate al domicilio, in sorveglianza attiva delle Asl perché hanno avuto contatti con persone contagiate.

Puglia

Oggi lunedì 5 luglio in Puglia sono stati registrati 15 casi su 3.782 test per l'infezione da Covid-19, con una incidenza dello 0,39%. I nuovi positivi sono 9 in provincia di Lecce, 3 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Brindisi, 1 in provincia di Bari; 1 residente fuori regione è stato riclassificato e attribuito. Non sono stati registrati decessi. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.701.954 test e sono 2.607 i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 253.511 e sono 244.260 i pazienti guariti.

Marche

Sono solo 4 i positivi rilevati nelle Marche dopo l'exploit di contagi registrato nei giorni scorsi (ieri erano 41), in particolare nel sud della regione. Un numero bassissimo che però è legato anche a quello delle nuove diagnosi: appena 341, rapporto positivi/testati 1,2%. Non ci sono casi nelle province di Macerata, Fermo e Ascoli Piceno, mentre sono stati registrati 1 caso nella provincia di Ancona, 1 in quella di Pesaro Urbino e 2 fuori regione. Secondo il Servizio Sanità della Regione Marche, «nelle ultime 24 ore sono stati testati 755 tamponi: 341 nel percorso nuove diagnosi (di cui 114 screening con percorso Antigenico) e 414 nel percorso guariti (un rapporto positivi testati del 1,2%)». I 4 nuovi casi comprendono 1 soggetto sintomatico e 3 contatti stretti di casi positivi. Nel percorso Screening su 14 test antigenici effettuati non sono stati rilevati soggetti positivi (da sottoporre al tampone molecolare).

Veneto

Sono 45 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Veneto, che portano il totale dei casi a 425.699; nessun decesso è stato riscontrato, lasciando il totale a 11.619 vittime. Il dato emerge dal bollettino regionale. Sono in aumento anche gli attuali positivi, registrati a 4.606 (+36); scendono invece i dati clinici, con 238 ricoverati in area non critica - dato invariato - e 13 (-1) in terapia intensiva.

Calabria

Nessun nuovo decesso e 11 positivi riscontrati nelle ultime 24 ore in Calabria, ieri erano 24. Pochi i tamponi, solo 719, e tasso di positività all'1,53. Crescono di 4 unità i ricoverati nei reparti di cura (55). Resta ancora stabile il numero dei pazienti in terapia intensiva (6). In isolamento domiciliare ci sono 274 soggetti in meno (2.820) mentre i guariti sono 281 in più (64.982).Gli attualmente positivi sono 2.881 (-270). Dai dati giornalieri relativi all'epidemia da Covid 19 comunicati comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali della Regione, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti è pari a 941.198 mentre le persone risultate positive al Coronavirus sono 69.093. Territorialmente, dall'inizio della pandemia, i casi positivi sono così distribuiti: Catanzaro: Casi attivi 64 (10 in reparto, 1 in terapia intensiva, 53 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 10194 (10050 guariti, 144 deceduti); Cosenza: Casi attivi 2376 (24 in reparto, 4 in terapia intensiva, 2348 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 20729 (20172 guariti, 557 deceduti); Crotone: Casi attivi 57 (4 in reparto, 0 in terapia intensiva, 53 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 6518 (6417 guariti, 101 deceduti); Reggio Calabria: Casi attivi 194 (13 in reparto, 1 in terapia intensiva, 180 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 22903 (22567 guariti, 336 deceduti); Vibo Valentia: Casi attivi 38 (4 in reparto, 0 in terapia intensiva, 34 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 5526 (5434 guariti, 92 deceduti).

Piemonte

L'Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 15 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 1 dopo test antigenico), pari allo 0,1 % di 11.341 tamponi eseguiti, di cui 8.443 antigenici. Dei 15 nuovi casi, gli asintomatici sono 7 (46,7%). I casi sono 5 di screening, 8 contatti di caso, 2 con indagine in corso, nessuno dia in Rsa e Strutture Socio-Assistenziali sia in ambito scolastico e 15 tra la popolazione generale. Il totale dei casi positivi diventa quindi 367.087, di cui 29.607 Alessandria, 17.500 Asti, 11.535 Biella, 52.959 Cuneo, 28.279 Novara, 196.470 Torino, 13.749 Vercelli, 12.986 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.503 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 2.499 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

Lazio

Oggi su oltre 5mila tamponi nel lazio (-879) e oltre 4mila antigenici per un totale di oltre 9mila test, si registrano 83 nuovi casi positivi ( = ), 5 decessi (+3), i ricoverati sono 155 ( = ). I guariti sono 71, le terapie intensive sono 36 (-1). Il rapporto tra positivi e tamponi è allo 1,5% ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende allo 0,8%. I casi a Roma città sono a quota 56.