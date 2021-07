Covid Italia, bollettino oggi 7 luglio 2021: 1.010 casi (+103) e 14 morti. Tasso di positività allo 0,6%

Mercoledì 7 Luglio 2021, 17:26 - Ultimo aggiornamento: 17:48

Covid Italia, il bollettino di oggi lunedì 7 luglio 2021. Sono 177.977 i tamponi, tra molecolari e antigenici, processati in 24 ore che hanno fatto registrare un tasso di positività dello 0,56%. Sono i dati del ministero della Salute sulla diffusione del contagio. Sono 180 i pazienti ricoverati per Covid in terapia intensiva in Italia, con un calo di 7 unità rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono 8, mentre ieri erano stati 11. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 1.234, in calo di 37 unità rispetto a ieri.

Covid Italia, i dati del bollettino

In Campania il maggior numero di contagi (208 casi), a seguire Sicilia (109) e Lazio (104). Gli attualmente positivi sono 41.840 (-739), di cui 40.426 isolati a casa, 1.234 (-37) ricoverati nei reparti ordinari e 180 in terapia intensiva (-7). I guariti sono 1.735. La soglia dei mille contagi giornalieri non veniva raggiunta dal 19 giugno. I casi in Italia dall'inizio dell'epidemia sono 4.265.714, i morti 127.718. I dimessi ed i guariti sono invece 4.096.156, con un incremento di 1.735 rispetto a ieri, mentre gli attualmente positivi scendono a 41.840, in calo di 739 nelle ultime 24 ore. In isolamento domiciliare ci sono 40.426 persone (-695).

Toscana

In Toscana sono 41 i nuovi casi Covid (40 confermati con tampone molecolare e 1 da test rapido antigenico), che portano a 244.625 il totale dall'emergenza sanitaria da coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,02% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,03% e raggiungono quota 236.298 (96,6% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 5.790 tamponi molecolari e 3.269 tamponi antigenici rapidi, di questi lo 0,5% è risultato positivo. Sono invece 4.822 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui lo 0,9% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 1.440, -2,8% rispetto a ieri. I ricoverati sono 86 (5 in meno rispetto a ieri), di cui 17 in terapia intensiva (1 in più). Oggi si registra il decesso di un uomo di 75 anni in provincia di Grosseto. Questi i dati - accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale - relativi all'andamento dell'epidemia in regione. L'età media dei 41 nuovi positivi odierni è di 34 anni circa (22% ha meno di 20 anni, 46% tra 20 e 39 anni, 20% tra 40 e 59 anni, 7% tra 60 e 79 anni, 5% ha 80 anni o più).

Sardegna

Nessun morto e 25 nuovi contagi nelle ultime 24 ore in Sardegna. È quanto emerge dall'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale. Salgono così a 57.355 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in dall'inizio dell'emergenza. In totale sono stati eseguiti 1.399.309 tamponi, per un incremento complessivo di 2.664 test rispetto al dato precedente, con un tasso di positività dello 0,9%. Non si registrano nuovi decessi (1.492 in totale). Il dato dei ricoveri ospedalieri segna 33 pazienti in area medica (-1 rispetto all'ultimo bollettino) e uno in terapia intensiva. Attualmente in Sardegna sono 2.292 le persone in isolamento domiciliare e 53.537 (+7) i guariti. Sul territorio, dei 57.355 casi positivi complessivamente accertati, 15.036 (+9) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 8.704 nel Sud Sardegna, 5.173 (+4) a Oristano, 10.965 a Nuoro, 17.463 (+12) a Sassari.

Puglia

Sono in diminuzione i nuovi casi di covid 19 oggi in Puglia a fronte di una decrescita contestuale dei test. Si registra un solo decesso, in provincia di Lecce. Crescono a ritmi lievemente più intensi i nuovi guariti e pertanto anche i casi attualmente positivi calano. I ricoverati scendono sotto quota 100, una soglia psicologica molto importante. Come si osserva nel bollettino epidemiologico quotidiano stilato dalla Regione, sulla base delle informazioni del dipartimento Promozione della Salute, oggi, su 5.770 test per l'infezione da coronavirus, sono stati registrati 49 casi positivi: 7 in provincia di Bari, 3 in provincia di Brindisi, 3 in provincia di Foggia, 15 in provincia di Lecce, 18 in provincia di Taranto, 2 casi di residenti fuori regione, 1 caso di provincia di residenza non nota. Ieri i nuovi casi erano 60 su 7.122 test. Con il decesso di oggi i morti in Puglia sono diventati 6.647. Ieri erano stati due. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.714.846 test. Sono 244.488 i pazienti guariti mentre ieri erano 244.347 (+141). I casi attualmente positivi sono 2.485 mentre ieri erano 2.578 (-93). I ricoverati sono 96 mentre ieri erano 102 (-6). Il totale dei casi positivi Covid in Puglia dall'inizio dell'emergenza è di 253.620 così suddivisi: 95.242 nella provincia di Bari; 25.604 nella provincia di Bat; 19.836 nella provincia di Brindisi; 45.184 nella provincia di Foggia; 27.033 nella provincia di Lecce; 39.533 nella provincia di Taranto; 816 attribuiti a residenti fuori regione; 372 provincia di residenza non nota.

Marche

Nell'ultima giornata ha superato quota 50 il numero di casi di coronavirus registrati nelle Marche: i positivi nel percorso nuove diagnosi sono 52; in particolare 19 nelle provincia di Ascoli Piceno, dopo il 'cluster' di variante Delta in una festa a San Benedetto del Tronto, dieci in provincia di Pesaro Urbino, sei nell'Anconetano, sei nella provincia di Macerata, uno nella provincia di Fermo e 10 da fuori regione. Nelle ultime 24 ore, comunica il Servizio Sanità della Regione «testati 2.666 tamponi: 1.132 nel percorso nuove diagnosi (di cui 15 screening con percorso Antigenico) e 1.534 nel percorso guariti (un rapporto positivi testati del 4,6%)». Le persone con sintomi sono sei. I casi comprendono anche contatti in setting domestico (14), contatti stretti di casi positivi (15), in setting lavorativo (3), in ambiente di vita/socialità (4), contatti con provenienza extra-regione (3). Sette casi sono in fase di approfondimento epidemiologico. Nel percorso Screening 15 test antigenici effettuati e nessun positivo rilevato.

Campania

Torna a rialzarsi, in Campania, l'indice di contagio. Secondo i dati dell'Unità di crisi della Regione Campania, nelle ultime 24 ore sono 208 i casi positivi al Covid su 8.399 tamponi molecolari esaminati. Se ieri il tasso di contagio era pari all'1,83%, oggi è pari a 2,47%. Due i decessi, uno deceduto in precedenza ma registrato ieri. Negli ospedali sono 17 i posti letto occupati nelle terapie intensive (ieri erano 18) mentre aumentano in degenza, oggi sono 218 mentre ieri erano 211.

Veneto

Sono 80 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Veneto, un dato in risalita rispetto a quelli delle settimane precedenti, che porta il totale dei contagi a 425.876. Il bollettino regionale segnala nessun decesso, e solo un caso in più degli attuali positivi (4.653). Situazione stabile a livello clinico, con 233 ricoverati (-3) nei reparti non critici e 14 (+1) in terapia intensiva.

Calabria

Nessuna vittima da Covid in Calabria nelle ultime 24 ore. I decessi totali da inizio pandemia restano così a 1.232. I nuovi contagi sono 38 (ieri 26) con 2.104 tamponi fatti ed un tasso di positività dell'1,81% (ieri 1,14%). Sul fronte ospedaliero si registra un nuovo ingresso in area medica (53) mentre cala di una unità il numero dei ricoverati in terapia intensiva (4). I guariti nelle ultime 24 ore sono 85 mentre si riducono i casi attivi (-47) e gli isolati a domicilio (-47). Ad oggi sono stati eseguiti 945.588 tamponi con 69.157 positivi. Questi i dati dei dipartimenti di Prevenzione delle Asp della Regione Calabria. Territorialmente, da inizio pandemia, i casi positivi sono distribuiti a: Catanzaro: casi attivi 52 (9 in reparto, 1 in terapia intensiva, 42 in isolamento domiciliare); casi chiusi 10196 (10052 guariti, 144 deceduti). Cosenza: casi attivi 2134 (25 in reparto, 2 in terapia intensiva, 2107 in isolamento domiciliare); casi chiusi 21008 (20449 guariti, 559 deceduti). Crotone: casi attivi 48 (4 in reparto, 0 in terapia intensiva, 44 in isolamento domiciliare); casi chiusi 6535 (6434 guariti, 101 deceduti). Reggio Calabria: casi attivi 170 (10 in reparto, 1 in terapia intensiva, 159 in isolamento domiciliare); casi chiusi 22935 (22599 guariti, 336 deceduti). Vibo Valentia: casi attivi 30 (5 in reparto, 0 in terapia intensiva, 25 in isolamento domiciliare); casi chiusi 5538 (5446 guariti, 92 deceduti).

Piemonte

.L'Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 31 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 3 dopo test antigenico), pari allo 0,3 % di 11.819 tamponi eseguiti, di cui 7.037 antigenici. Dei 31nuovi casi, gli asintomatici sono 17 (54,8%). I casi sono così ripartiti: 11 screening, 15 contatti di caso, 5 con indagine in corso; per ambito: 0 RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 2 scolastico, 29 popolazione generale. Il totale dei casi positivi diventa quindi 367.156, di cui 29.615 Alessandria, 17.501 Asti, 11.536 Biella, 52.970 Cuneo, 28.293 Novara, 196.501 Torino, 13.751 Vercelli, 12.989 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.503 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 2.497 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

Lazio

Oggi nel Lazio, «su oltre 8mila tamponi (-1.557) e oltre 13mila antigenici per un totale di oltre 21mila test, si registrano 104 nuovi casi positivi (+46) e 7 decessi (+3). I ricoverati sono 144 (+9), le terapie intensive sono 29 (-4). I guariti sono 247. Il rapporto tra positivi e tamponi è allo 1,2%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende allo 0,4%. I casi a Roma città sono a quota 75». Lo riferisce l'assessore alla Sanità, Alessio D'Amato, nel bollettino al termine dell'odierna videoconferenza della task-force regionale Covid-19 con i direttori generali di Asl e aziende ospedaliere, policlinici universitari e l'ospedale pediatrico Bambino Gesù. Nell'Asl Roma 1 sono 50 i nuovi casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto; si registrano 3 decessi. Nell'Asl Roma 2 sono 13 i nuovi casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto; si registrano 2 decessi. Nell'Asl Roma 3 sono 12 i nuovi casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto; si registra un decesso. Nell' Asl Roma 4 sono 4 i nuovi casi nelle ultime 24 ore si tratta di caso isolato a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto; si registrano zero decessi. Nell'Asl Roma 5 sono 8 i nuovi casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto; si registrano zero decessi. Nell'Asl Roma 6 sono 13 i nuovi casi nelle ultime 24 ore e si tratta di caso isolato a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto; si registrano zero decessi.