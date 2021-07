Covid Italia, bollettino oggi 6 luglio 2021: 907 casi e 24 morti, tasso di positività a 0,47%

Martedì 6 Luglio 2021, 17:07 - Ultimo aggiornamento: 17:12

Covid Italia, il bollettino di oggi martedì 6 luglio 2021. Sono 907 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 480. Sono invece 24 le vittime in un giorno, mentre ieri erano state 31.

Covid Italia, i dati del bollettino

I casi in Italia dall'inizio dell'epidemia sono 4.263.317, i morti 127.649. I dimessi ed i guariti sono invece 4.091.004, con un incremento di 1.706 rispetto a ieri, mentre gli attualmente positivi scendono a 44.664 in calo di 912 nelle ultime 24 ore. In isolamento domiciliare ci sono 43.103 persone (-875).

Toscana

In Toscana sono 59 i nuovi casi di contagio da Covid (58 confermati con tampone molecolare e 1 da test rapido antigenico), che portano il numero totale a 244.584 dall'inizio dell'emergenza sanitaria da coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,02% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,04% e raggiungono quota 236.217 (96,6% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 5.940 tamponi molecolari e 6.164 tamponi antigenici rapidi, di questi lo 0,5% è risultato positivo. Sono invece 4.271 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui l'1,4% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 1.481, -1,9% rispetto a ieri. I ricoverati sono 91 (9 in meno rispetto a ieri), di cui 16 in terapia intensiva (1 in più). Oggi si registrano 3 nuovi decessi: un uomo e 2 donne con un'età media di 82,3 anni.

Puglia

Oggi in Puglia, sono stati registrati 7122 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati rilevati 60 casi positivi. con una incidenza dello 0,8%. Dei nuovi casi 18 sono in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 6 nella provincia BAT, 6 in provincia di Foggia, 11 in provincia di Lecce, 15 in provincia di Taranto, 3 casi di provincia di residenza non nota. Ci sono stati anche due morti, uno in provincia di Bari, e uno in provincia di Lecce. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.709.076 test, 244.347 sono i pazienti guariti e 2.578 sono i casi attualmente positivi con 102 ricoverati. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 253.571.

Marche

Sono 39 i positivi rilevati nell'ultima giornata nelle Marche tra 890 nuove diagnosi, rapporto positivi/testati 4,4%: Di questi nuovi casi, ben 30 sono nella provincia di Ascoli Piceno, dove si sono sviluppati alcuni cluster, 2 nella provincia di Ancona, 2 in quella di Fermo, 1 nella provincia di Macerata, 1 in quella di Pesaro Urbino e 3 fuori regione. Secondo il Servizio Sanità della Regione Marche, «nelle ultime 24 ore sono stati testati 2.423 tamponi: 890 nel percorso nuove diagnosi (di cui 121 screening con percorso Antigenico) e 1.533 nel percorso guariti (un rapporto positivi testati del 4,4%)». I 39 nuovi casi comprendono soggetti sintomatici (7), contatti in setting domestico (8), contatti stretti di casi positivi (21), mentre 3 casi sono in fase di approfondimento epidemiologico. Nel percorso Screening su un totale di 121 test antigenici non sono stati rilevati soggetti positivi.

Veneto

«Ho sentito dire che in Inghilterra sanno come fare e noi no»: usa l'ironia il Presidente del Venero Luca Zaia per spiegare che in Veneto la variante Delta non preoccupa ancora. «Da noi rispetto a questa variante l'ospedalizzazione non c'è, il tema della variante Delta - spiega, riferendo che nella regione vi sono 27 casi complessivi - ci dice che abbiamo di fronte attualmente quasi tutti asintomatici».

Sardegna

Sono 57.330 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall'inizio dell'emergenza. Nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale sono stati riportati 21 nuovi casi. In totale sono stati eseguiti 1.396.645 tamponi, per un incremento complessivo di 2022 test rispetto al dato precedente. Non si registrano nuovi decessi (1.492 in totale). Il dato dei ricoveri ospedalieri segna 34 pazienti in area medica (+1 rispetto all'ultimo bollettino) e uno in terapia intensiva. Attualmente in Sardegna sono 2.273 le persone in isolamento domiciliare e 53.530 (+27) i guariti. Sul territorio, dei 57.330 casi positivi complessivamente accertati, 15.027 (+3) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 8.704 nel Sud Sardegna, 5.169 (+1) a Oristano, 10.965 a Nuoro, 17.451 (+17) a Sassari.

Lazio

Su quasi 10mila tamponi nel Lazio (+4336) e oltre 16mila antigenici per un totale di quasi 26mila test, si registrano 58 nuovi casi positivi (-25), 4 decessi (-1), i ricoverati sono 135 (-20). I guariti sono 418, le terapie intensive sono 33 (-3). Il rapporto tra positivi e tamponi è allo 0,5% ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende allo 0,2%. I casi a Roma città sono a quota 30.