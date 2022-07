Covid, bollettino oggi 19 luglio: 120.683 casi e 176 morti: ricoveri in aumento

Covid, il bollettino di oggi martedì 19 luglio 2022. Sono 120.683 i nuovi casi di coronavirus e 176 i morti in 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute sulla situazione del contagio. I tamponi processati, tra molecolari e antigenici, sono 519.284 che fanno rilevare un tasso di positività pari al 23,2%. Calano i pazienti in terapia intensiva, che sono quattro in meno di ieri e 413 in totale, e aumentano i ricoveri ordinari, 127 in più e 10.975 in totale.

Nel Lazio su 5.466 tamponi molecolari e 43.519 antigenici per un totale di 48.985 test, si registrano oggi 10.219 nuovi casi positivi al Covid-19 (più 6.511 rispetto a ieri), con 4.360 contagi a Roma. Inoltre, si registrano 9 decessi (meno 5 rispetto a ieri) e 5.478 guariti. Per quanto riguarda l'occupazione dei posti letto negli ospedali, i ricoverati sono 1.059 (più 16 rispetto a ieri), mentre le terapie intensive sono stabili a 71. È quanto emerge dal report delle Aziende sanitarie locali del Lazio reso noto al termine della task force regionale dei direttori generali delle Asl, Aziende ospedaliere, policlinici universitari e ospedale pediatrico Bambino Gesù, che si tiene in videoconferenza con l'assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato. «Il rapporto tra positivi e tamponi è al 20,8 per cento. I casi Covid nel Lazio sono in frenata: si registrano meno 3 mila casi rispetto a martedì della scorsa settimana», spiega l'assessore D'Amato.