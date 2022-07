Covid, bollettino di oggi 8 luglio: 100.690 casi e 105 morti. Aumentano ancora terapie intensive e ricoveri

Covid, il bollettino di oggi venerdì 8 luglio 2022. Sono 100.690 i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del Ministero della Salute. Ieri i contagiati erano stati 107.240. Le vittime sono invece 105 in aumento rispetto alle 94 di ieri. Sono stati eseguiti in tutto, tra antigenici e molecolari, 371.874 tamponi con il tasso di positività che si attesta 27%, stabile rispetto a ieri. Sono 361 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 18 in più rispetto a ieri. Gli ingressi giornalieri sono 51. I ricoverati nei reparti ordinari sono 8.632, 80 in più di ieri.

Bollettino covid 8 luglio, gli italiani positivi

Gli italiani positivi al Coronavirus sono attualmente 1.247.222, in continua crescita negli ultimi giorni (+48.525). Lo evidenziano i dati del ministero della Salute. In totale sono 19.259.037 i contagiati dall'inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 168.969. I dimessi e i guariti sono 17.842.846, con un incremento di 53.233.