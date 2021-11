Covid Italia, il bollettino di oggi 7 novembre: 5.822 casi e 26 morti

Bollettino Covid di oggi, domenica 7 novembre 2021: sono 5.822 i contagi e 26 i morti. Ieri sono stati 6.764 i positivi individuati in 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri sono state, invece, 31 le vittime in un giorno.

Gli attualmente positivi al Covid in Italia sono 96.987, secondo i dati del ministero della Salute, 3.294 in più nelle ultime 24 ore. Dall'inizio della pandemia i casi totali sono 4.808.047, i morti 132.391. I dimessi e i guariti sono invece 4.578.669, con un incremento di 2.502 rispetto a ieri.

I dati delle Regioni

Lazio

«Oggi nel Lazio su 13.784 tamponi molecolari e 19.751 tamponi antigenici per un totale di 33.535 tamponi, si registrano 697 nuovi positivi (-110), 2 decessi (-3), 482 ricoverati (+2), 59 le terapie intensive ( = ) e +361 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 2%. I casi a Roma città sono a quota 286». Così l'assessore regionale alla Sanità Alessoo D'Amato che sottolinea: «calo giornaliero rispetto al giorno prima ma in lieve aumento rispetto allo stesso giorno della settimana scorsa. Attesa ancora curva in ascesa». «Le somministrazioni del vaccino covid di ieri sono aumentate del 28% rispetto a sabato scorso, il 54% sono terze dosi, il 33% sono seconde dosi e il 13% sono prime dosi - ha aggiunto D'Amato - È necessario, trascorsi i 180 giorni, procedere alla dose di richiamo per gli over 60. Per chi ha fatto il vaccino J&J si procede a prescindere dall'età trascorsi i 180 giorni senza aspettare la scadenza del green pass. Si può accedere anche senza prenotazione agli hub vaccinali».

Lombardia

Con 96.651 tamponi eseguiti, è di 715 il numero di nuovi positivi al Coronavirus registrati in Lombardia, con una percentuale in leggera discesa allo 0,7%. Restano stabili a 47 i ricoveri in terapia intensiva mentre negli altri aumentano di sei e arrivano a 338 ricoverati. Sono invece tre i deceduti, che portano il totale da inizio pandemia a 34.201. Secondo il report della Regione, a Milano si sono registrati 227 casi, di cui 92 in città, a Brescia 90, a Varese 87, a Monza 76, 34 a Bergamo, 29 a Como, 28 a Lodi, 26 a Lecco, 25 a Mantova e Pavia, 16 a Cremona, 10 a Sondrio. Trenta altri sono in fase di verifica e 12 riguardano altre province.

Campania

Sono 780 i nuovi positivi al Covid in Campania su 23.143 test eseguiti: il tasso di incidenza si attesta al 3,37%, in lieve rialzo rispetto al 3,15 di ieri e comunque ben al di sopra della media nazionale. Il bollettino dell'Unità di crisi segnala una nuova vittima. Le terapie intensive occupate sono 18 (+1), i ricoverati in degenza 266 (-2).

Veneto

Rimangono sempre alti i casi di Covid-19 accertati in Veneto: nelle ultime 24 ore: sono 708 i nuovi positivi, che portano il totale dei contagiati a 484.946. Il bollettino regionale segnala inoltre 2 decessi che portano a complessivi 11.854 vittime. Sono 12.616 gli attuali positivi, 513 in più rispetto alle 24 ore precedenti. La situazione clinica resta stabile, con 243 ricoverati in area non critica (+8) e 50 (+3) nelle terapie intensive. Nelle ultime 24 ore sono state somministrati 10.209 vaccini: di cui 1.115 prime dosi, 3.704 per cicli completi, e 5.390 per la terza dose.

Toscana

I nuovi casi di Coronavirus registrati nelle 24 ore in Toscana sono 373 su 28.281 test di cui 9.398 tamponi molecolari e 18.883 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 1,32% (4,4% sulle prime diagnosi). È quanto reso noto sui social dal presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. Rispetto a ieri il numero dei nuovi positivi è minore (erano 459) così come il numero dei tamponi effettuati (erano 28.511), inferiore anche il tasso (era 1,61%).

Sardegna

In Sardegna si registrano oggi 58 ulteriori casi confermati di positività al Covid-19, sulla base di 1152 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 7464 test. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 6 (come ieri), 46 (1 in più da ieri) in area medica. Sono poi 1479 i casi di isolamento domiciliare (45 in più rispetto a ieri) e non si registrano decessi.

Friuli-Venezia Giulia

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 2.149 tamponi molecolari sono stati rilevati 176 nuovi contagi con una percentuale di positività dell'8,19%. Sono inoltre 12.525 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 29 casi (0,23%). Oggi non si registrano decessi. Le persone ricoverate in terapia intensiva rimangono 17, mentre i pazienti in altri reparti sono 115. Lo comunica il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi. Va precisato che, per ragioni tecniche legate al sistema informativo, i tamponi eseguiti presso laboratori pubblici sono aggiornati alle ore 15 di ieri, sabato 6 novembre. I decessi complessivamente ammontano a 3.875, con la seguente suddivisione territoriale: 856 a Trieste, 2.030 a Udine, 686 a Pordenone e 303 a Gorizia. I totalmente guariti sono 112.043, i clinicamente guariti 88, mentre quelli in isolamento risultano essere 2.976. Dall'inizio della pandemia in Fvg sono risultate positive complessivamente 119.114 persone con la seguente suddivisione territoriale: 25.796 a Trieste, 53.816 a Udine, 23.525 a Pordenone, 14.322 a Gorizia e 1.655 da fuori regione. Relativamente al Servizio sanitario Fvg: nell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina sono state rilevate le positività di un tecnico, un operatore socio sanitario e 3 infermieri; nell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale di un'ostetrica. Infine, per quanto riguarda le residenze per anziani sono stati rilevati un caso tra gli operatori (Pordenone) e nove tra gli ospiti (Pordenone e Gorizia).

Valle d'Aosta

Con 20 nuovi casi di positività, torna a salire il numero dei contagi. Gli attuali positivi sono 81, di cui 72 in isolamento domiciliare. In salita anche i ricoveri, che passano da 4 a 9 nell'arco di una sola giornata, tutti nel reparto di malattie infettive dell'ospedale Parini di Aosta. I tamponi processati nelle ultime 24 ore sono stati 183, da cui sono emersi anche due guariti.

Emilia Romagna

Sono 565 i nuovi positivi al Coronavirus in Emilia- Romagna, su 20.866 tamponi. Resta stabile il numero di ricoverati in terapia intensiva (36), mentre cresce di 11 unità (329) quello degli altri reparti Covid, nel giorno in cui si contano altri tre morti. Nel bollettino della Regione sono 224 gli asintomatici e l'età media di oggi è 43,2 anni. La provincia di Bologna segna 119 casi più 24 dell'Imolese, Forlì-Cesena segue con 97, Modena e Ravenna con 77 ciascuna. I guariti in regione sono 238 in più, i casi attivi 279 in più per un totale di 8.458, il 95,7% in isolamento a casa. I tre morti sono un 74enne e un 86enne nel Bolognese, un 85enne del Ravennate.