Covid, bollettino Italia 14 agosto: 7.188 nuovi casi e 34 morti. Tasso di positività scende al 2,8%

Bollettino Covid in Italia di oggi 14 agosto 2021. Sono 7.188 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 7.409. Sono 34 invece le vittime in un giorno, mentre ieri erano state 45. I dati su 254.006 tamponi molecolari e antigenici effettuati, ieri erano stati 225.486. Il tasso di positività è del 2,8%, in calo rispetto a ieri (3,2%).

Il numero degli attualmente positivi è di 126.466, 2.216 in più rispetto a ieri, mentre i dimessi/guariti sono 4.931 per un totale di 4.180.129 dall'inizio dell'epidemia. Sono 372 le persone ricoverate in terapia intensiva, con un incremento di 3 unità rispetto a ieri. I ricoverati con sintomi sono 3.101, in aumento rispetto ai 3.033 di ieri. A livello territoriale, le Regioni con il maggior numero di contagi sono la Sicilia (1.013), l'Emilia Romagna (765), la Toscana, (683), la Lombardia (676) e il Veneto (600).

I dati regione per regione

Lombardia

Sono 676 i nuovi casi di positivi al Covid in Lombardia, quattro le vittime nelle ultime 24 ore che portano il totale dall'inizio della pandemia a 33.856, secondo i dati forniti dalla Protezione civile.

Toscana

Sono 683 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle 24 ore in Toscana su 14.378 test di cui 8.227 tamponi molecolari e 6.151 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è del 4,75% (11,2% sulle prime diagnosi). Lo rende noto il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. Rispetto a ieri i contagi sono in calo a fronte di un numero quasi invariato di test mentre il tasso di positività è in diminuzione: i casi erano 819 su 14.526 test con un tasso del 5,64%. Giani spiega anche che i vaccini attualmente somministrati sono 4.484.888.

Puglia

Aumenta il numero dei decessi causati dal Covid in Puglia: oggi sono stati registrati tre morti a differenza dell'unico decesso di ieri. I nuovi casi di contagio individuati sono 334 (su 16.867 test), mentre ieri erano 361. Il tasso di positività odierno, dunque, è sceso all'1,98% (rispetto al 2,29% di ieri). Stabile l'occupazione dei posti in terapia intensiva, con 21 ricoveri; mentre aumenta il numero dei pazienti ricoverati in area non critica: oggi si registrano 3 nuovi ingressi per un totale di 128 persone, tre in più rispetto a ieri. Il totale dei casi positivi in regione è di 4.107.

Sardegna

Salgono a 471 i casi casi confermati di positività al Covid 19 in Sardegna, sulla base di 3622 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 4186 test, con il tasso di positività che cresce nuovamente all'11,2%. Calano i pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva che oggi sono 21 (2 in meno rispetto a ieri), mentre continuano a salire i ricoverati in area medica: sono 131 (+3 rispetto a ieri). Sono 7101 le persone in isolamento domiciliare (+ 191 rispetto a ieri). Si registrano come ieri 3 decessi: una donna di 75 anni, residente nella Città Metropolitana di Cagliari, un uomo di 78 residente nella Provincia del Sud Sardegna e un uomo di 90 anni, residente nella Provincia di Sassari.

Piemonte

Sono otto i pazienti ricoverati per Covid nelle terapie intensive del Piemonte, uno in più rispetto a ieri, mentre negli altri reparti i ricoveri sono 109, otto in meno rispetto a ieri. L'Unità di crisi regionale ha registrato anche un decesso, precedente alla giornata di oggi, mentre i nuovi casi sono 280, l'1,2% dei 23.033 tamponi eseguiti. Gli asintomatici sono 121 (43,2%). I guariti sono 219. Le persone in isolamento domiciliare sono 3.226 (+67), mentre gli attualmente positivi sono 3.343 (+60). Dall'inizio della pandemia, dunque, il Piemonte ha registrato 372.871 positivi, i decessi diventano 11.705, mentre i guariti sono 357.823.

Marche

Nell'ultima giornata 199 casi di positività al coronavirus nelle Marche (incidenza cala da 76,02 di ieri a 74,59), due ricoverati in più (ora sono 40) e nessun decesso correlato al Covid-19. Lo riferisce il Servizio Sanità della Regione nel consueto bollettino giornaliero. In totale nell'ultimo giorno sono stati eseguiti 2.930 tamponi: 1.680 nel percorso diagnostico di screening, 649 test antigenici (14 positivi), 1.250 nel percorso guariti, con una percentuale di positivi dell'11,8% (ieri 12,95%). Tra i 40 ricoverati, sei sono in terapia intensiva (-1), 4 in semintensiva (-2) e 30 in reparti non intensivi (+5); quattro pazienti sono stati dimessi.

Campania

Il tasso di contagio resta sostanzialmente stabile (oggi 4,02% rispetto al 4,25 di ieri) anche se si registrano altri 711 positivi. In Campania, dal bollettino quotidiano sull'emergenza Covid, emerge che i posti occupati in terapia intensiva sono stabili (16 come ieri) ma aumentano ancora i ricoverati nei reparti ordinari. Sono diventati 317 rispetto ai 303 di ieri. Meno di un mese fa, il 18 luglio, erano 175 con un incremento dunque di 142 ricoveri. I posti letto disponibili nei reparti ordinari complessivamente sono 3.160, quelli in terapia intensiva 656. Due i decessi nelle ultime 48 ore.

Trentino

In Trentino, dopo 40 giorni, ancora zero decessi per Covid 19. I nuovi casi positivi delle ultime 24 ore sono 39: 10 rilevati da 536 tamponi molecolari e 29 da 3.335 test rapidi antigenici. Lo dicono i dati del bollettino quotidiano dell'Azienda sanitaria che evidenzia un peggioramento della situazione ricoveri, dopo che ieri ci sono stati 3 nuovi ingressi in ospedale, parzialmente compensati da 2 dimissioni; al momento le persone ricoverate sono 17, di cui una continua ad essere curata in rianimazione. I nuovi guariti sono 46. Tra i nuovi contagiati ci sono 10 bambini e ragazzi (3 hanno tra 0-2 anni, 2 tra 6-10 anni, 2 tra 11-13 anni e 3 tra 14-19 anni) e 4 over 60 (in particolare 2 in fascia 60-69 anni ed altri 2 tra 70-79 anni). La campagna vaccinale fa registrare intanto 629.787 somministrazioni, 271.884 delle quali relative a seconde dosi. Nelle categorie over 80, 70-79 anni e 60-69 anni le dosi somministrate sono finora 67.201, 90.258 e 106.101.

Basilicata

Sessantotto dei 1.055 tamponi esaminati in Basilicata nelle ultime 24 ore sono risultati positivi: lo ha reso noto la task force regionale nel suo bollettino, che segnala un aumento netto delle persone ricoverate in ospedale (passate da 40 a 68), anche se una soltanto è curata in terapia intensiva. In una giornata sono state effettuate in Basilicata 3.677 vaccinazioni: sono 375.558 i lucani che hanno ricevuto la prima dose (67,9 per cento), mentre sono 291.761 quello che hanno avuto anche la seconda (52,7 per cento).