Covid, il bollettino del 12 dicembre 2021: 19.215 positivi e 66 morti. Aumentano terapie intensive e ricoveri

Covid, il bollettino di oggi domenica 12 dicembre 2021. Sono 19.215 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 21.042. Sono invece 66 le vittime in un giorno, ieri erano state 96. Sono 501.815 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 565.077.

Il tasso di positività è al 3,8% (ieri era al 3,7%). Sono invece 829 i pazienti in terapia intensiva in Italia, 11 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 54. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 6.697, 158 in più rispetto a ieri.

Il bollettino, i dati delle Regioni

Emilia-Romagna

I nuovi contagi di coronavirus in Emilia-Romagna tornano a sfiorare quota duemila, proseguendo nel trend ormai di crescita costante da settimane: l'ultimo bollettino della Regione indica 1.973 casi su quasi 30mila tamponi delle ultime 24 ore. Si spinge però anche sulle vaccinazioni: il 91% dei cittadini ad oggi vaccinabili ha ricevuto almeno la prima dose. Da domani si apriranno le prenotazioni anche per la fascia dei bimbi 5-11 anni. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 6,6%. Negli ospedali del territorio si contano anche altri 14 morti con Covid-19 per lo più ultrasettantenni ma anche un 62enne del Ravennate. I ricoveri pure aumentano: se nelle terapie intensive ci sono tre pazienti in meno, per un totale di 85, nei reparti Covid ci sono 946 persone, 18 in più da ieri. La situazione dei contagi nelle province vede Modena con 373 nuovi casi in testa, seguita da Bologna (308 più altri 64 di Imola); poi Reggio Emilia (238) e Rimini (225). Complessivamente i casi attivi sono 32.265 (+1.593), il 96,8% in isolamento a casa.

Veneto

Sono 3.271 i nuovi positivi Covid registrati in Veneto nelle ultime 24 ore, dato che porta a 552.021 il totale dei contagiati e a 49.241 i pazienti attualmente positivi. I deceduti sono 4, facendo salire il totale dei morti da inizio pandemia a quota 12.055. Sono 894 i malati ricoverati in area non critica (+5) e 133 quelli in area critica (-1).

Marche

Balzo di ricoveri per Covid-19 (+8) nell'ultima giornata nelle Marche dove i degenti salgono a quota 152: +2 in Terapia intensiva (32), 30 in Semintensiva (invariati) e 88 nei Reparti non intensivi (+6); 11 le persone dimesse. Lo comunica La Regione. Nell'ultima giornata deceduto un 78enne di Macerata, con patologie pregresse, ospite della Residenza Valdaso: il totale di vittime nella regione si porta a 3.172. In un giorno sono 595 i positivi rilevati con rialzo dell'incidenza su 100mila abitanti che supera di un soffio i 200 (200,41). Il totale di positivi (ricoverati più isolati a domicilio) cresce ancora (6.330; +240 rispetto a ieri) ma anche delle quarantene per 'contattò con positivi che arrivano a 12.419 (+382) mentre i guariti/dimessi sono 119.321. Gli ospiti di strutture territoriali (Campofilone nel Fermano e Galantara in provincia di Pesaro Urbino) sono attualmente 97 mentre le persone in osservazione nei pronto soccorso sono 22.