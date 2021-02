Covid Italia, il bollettino di oggi martedì 9 febbraio 2021. Nelle ultime 24 ore sono stati 10.630 i test positivi al coronavirus registrati in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 7.970. Le vittime sono 422, a fronte delle 307 di ieri. Le vittime ufficiali salgono a 92.002, mentre i casi totali sono ora 2.655.319. Gli attualmente positivi sono scesi a 413.967, quindi 5.637 in meno di ieri. I guariti e i dimessi sono 2.149.350 (+15.827). Sono stati 274.263 i test (tamponi molecolari e antigenici) effettuati nelle ultime 24 ore in Italia (ieri erano stati 144.270, oltre 130 mila in meno), con un tasso di positività in calo al 3,9% (ieri era stato del 5,5%, quindi oggi in calo dell'1,6%), secondo i dati del ministero della Salute.

I dati delle terapie intensive. Le persone ricoverate in terapia intensiva in Italia per il Covid-19 sono 2.143, numero invariato rispetto a ieri, nel saldo tra entrate ed uscite. Gli ingressi giornalieri in rianimazione sono stati 146. I ricoverati con sintomi sono invece 19.512, in calo di 15 unità rispetto a ieri.

Cnr: epidemia come a ottobre

L'epidemia di Covid-19 in Italia è tornata ai livelli di ottobre grazie alle misure di contenimento, ma la sua evoluzione «è in chiaro peggioramento»: è quanto indicano le analisi del matematico Giovanni Sebastiani, dell'Istituto per le Applicazioni del Calcolo Mauro Picone del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr-Iac). «Osservando la traiettoria» della seconda ondata dell'epidemia in Italia, tramite la curva dei decessi di ogni giorno in funzione della percentuale dei positivi corrispondente a 18 giorni prima, si vede - osserva Sebastiani - che siamo tornati al punto corrispondente al 20 ottobre circa».

I contagi in Lombardia

In Lombardia, secondo quanto riportato dal quotidiano bollettino diffuso dalla Regione, crescono i ricoveri per coronavirus sia nei reparti covid, dove si trovano 62 pazienti più di ieri per un totale di 3553 sia in terapia intensiva dove il totale è di 363 persone, una più di ieri. I nuovi casi positivi, a fronte di 29.479 tamponi effettuati, sono 1.625 (5,5 per cento). I decessi sono stati 55, mentre i guariti/dimessi sono 905.

I contagi in Alto Adige

Si aggrava ancora il bilancio delle vittime del Covid-19 in Alto Adige: l'Azienda sanitaria provincia segnala altri 6 morti nelle ultime 24 ore. Il totale dall'inizio dell'emergenza sanitaria sale così a 913. Il bollettino quotidiano dell'epidemia registra anche 721 nuove infezioni. Di queste, 156 sono state accertate sulla base di 1.543 tamponi pcr, dei quali 316 nuovi test; altri 565 positivi sono stati rilevati sulla base di 10.048 test antigenici rapidi. I dati relativi ai pazienti Covid-19 ricoverati sono fermi alla giornata di ieri: 36 vengono assistiti nei reparti di terapia intensiva (30 dei quali classificati Icu Covid); 250 nei normali reparti ospedalieri; 162 nelle strutture private convenzionate; 27 in isolamento nella struttura di Colle Isarco. Le persone in quarantena o in isolamento domiciliare sono 16.795 (1.248 in più rispetto ad ieri). I guariti accertati con test pcr sono 24.976 (55 in più). A questi si aggiungono 1.631 persone (6 in più) che avevano un test dall'esito incerto o poco chiaro e che in seguito sono risultate negative al test. Inoltre, le persone guarite per indagine epidemiologica sono 10.159 (454 in più).

I contagi in Emilia Romagna

In 'Emilia-Romagna Calano i ricoveri e tornano sotto quota mille i nuovi contagi giornalieri di Coronavirus: nelle ultime 24 ore sono 977 su un totale di 29.701 tamponi. L'età media è 42 anni e 438 sono asintomatici. La situazione dei casi nelle province vede Bologna con 274 nuovi casi. Poi Modena (151) e Rimini (117). I guariti sono 803 in più, i casi attivi sono 42.884 (+129), di cui il 95% in isolamento a casa. Si registrano 45 nuovi decessi, dai 62 anni in su, mentre i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 182 (-1), 1.971 quelli negli altri reparti Covid (-25). Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid e da oggi, oltre alle nuove forniture di Moderna e Pfizer-Biontech, si aggiungono anche quelle di AstraZeneca. Alle 15 sono state somministrate complessivamente 266.530 dosi, di cui 2.671 oggi; sul totale, 121.389 sono le persone che hanno completato il ciclo vaccinale.

I contagi in Abruzzo

Sono 241 i nuovi casi di coronavirus accertati nelle ultime ore in Abruzzo. Sono emersi dall'analisi di 3.062 tamponi molecolari: è risultato positivo il 7,87% dei campioni. Otto i decessi recenti, il bilancio delle vittime sale a 1.526. Ancora in aumento i ricoveri, che passano dai 536 di ieri ai 542 di oggi. Le località con più nuovi casi sono ancora Pescara (+44) e Chieti (+29). A livello provinciale, in testa c'è il Pescarese, con 124 contagi, seguito dal Chietino (92). Poi ci sono il Teramano (+24) e l'Aquilano (+6). In sostanza il 90 per cento dei contagi recenti riguarda le province di Pescara e Chieti. L'area metropolitana, infatti, ormai da giorni è la zona più colpita in Abruzzo, anche a causa della diffusione della variante inglese. I nuovi positivi hanno età compresa tra 3 mesi e 94 anni. Quelli con meno di 19 anni sono 37: 2 in provincia dell'Aquila, 14 in provincia di Pescara, 16 in provincia di Chieti e 5 in provincia di Teramo. Gli otto decessi, due dei quali relativi ai giorni scorsi e comunicati solo oggi dalla Asl competente, riguardano persone di età compresa tra 47 e 101 anni: 4 in provincia dell'Aquila, 3 in provincia di Chieti e uno in provincia di Teramo. Gli attualmente positivi sono 10.749 (-205 rispetto a ieri): 491 pazienti (+4) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva e 51 (+2, con 5 nuovi ricoveri) sono in terapia intensiva, mentre gli altri 10.207 (-211) sono in isolamento domiciliare. I guariti sono 33.558 (+438). Nelle ultime ore sono stati eseguiti anche 4.228 test antigenici.

I contagi in Campania

Si ridimensiona in Campania l'incidenza positivi-test dopo l'impennata di ieri. I nuovi contagi da Covid sono 1.274 (di cui 52 sintomatici) su 13.691 tamponi processati: il tasso di positività è del 9,3% contro il 12,44 di ieri. Le nuove vittime sono 24, di cui 13 decedute nelle ultime 48 ore e 11 risalenti ai giorni precedenti; 1.625 i guariti. L'occupazione delle terapie intensive sale a 112 posti (+2 in un giorno), mentre quella dei posti letto scende di due unità e si attesta a 1.540.

I contagi in Calabria

In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 511.647 soggetti per un totale di tamponi eseguiti pari a 541.444 (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 34.521 (+188 rispetto a ieri), quelle negative 477.126. Sono questi i dati giornalieri relativi all'epidemia da Covid-19 comunicati dal dipartimento Tutela della Salute, che fanno registrare, inoltre, -1 terapie intensive, 521 guariti/dimessi e altri 5 decessi.

I contagi in Basilicata

Un altro decesso (con il totale delle vittime lucane del coronavirus arrivato a quota 333) è stato segnalato oggi, in Basilicata - zona gialla dallo scorso 11 gennaio - in una giornata nella quale si è alzato il livello di preoccupazione per un focolaio scoppiato a Policoro (Matera). Sono 65 gli attualmente positivi nella città jonica, dove l'amministrazione comunale ha segnalato una «situazione grave». Il sindaco, Enrico Mascia, ha disposto la sospensione fino al 13 febbraio della didattica in presenza nelle scuole primaria e secondaria di primo grado dell'Istituto comprensivo «Milani» e dell'Istituto di istruzione superiore «Fermi».

I contagi in Puglia

Non accadeva da due mesi, dallo scorso 9 dicembre: in Puglia gli attualmente positivi al Covid-19 calano sotto quota 50mila, per la precisione oggi sono 48.560. Un primo segnale di discesa della curva epidemiologica che è confermata dai dati giornalieri: su 9.692 tamponi eseguiti oggi, i contagi rilevati sono 681, un rapporto del 7,3%, due punti percentuali in meno rispetto alla media della settimana scorsa. Resta alto, invece, il numero dei decessi, solo oggi sono morte 41 persone. I nuovi casi sono così distribuiti: 205 in provincia di Bari, 168 in provincia di Taranto, 129 in provincia di Foggia, 67 in provincia di Lecce, 66 nella provincia Bat,57 in provincia di Brindisi e un caso di provincia di residenza non nota. 12 casi di residenti fuori regione sono stati riclassificati ed attribuiti.

