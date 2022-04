Bollettino Covid Italia oggi 5 aprile, 88.173 nuovi contagi e 194 morti. Superate 160mila vittime da inizio pandemia

Bollettino Covid Italia. Sono 88.173 i nuovi contagi nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 30.630. Le vittime sono invece 194, in aumento rispetto alle 125 di ieri.

Mascherine e Omicron, Crisanti e Bassetti: «Non proteggono dal virus». Ma è scontro tra virologi

Bollettino Covid Italia

Il numero di vittime registrate da inizio pandemia supera quota 160mila: sono 160.103. Sono 588.576 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 211.214. Il tasso di positività è al 14,98%, in aumento rispetto al 14,5% di ieri. Sono 471 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 12 in meno di ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 57. I ricoverati nei reparti ordinari sono 10.246, ovvero 5 in più rispetto a ieri.

I dati

È sostanzialmente stabile il numero di persone attualmente positive al Covid: sono 1.274.388, 83 in più nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. In totale sono 14.966.058 gli italiani contagiati dall'inizio della pandemia. I dimessi e i guariti sono 13.531.567, con un incremento di 88.637 rispetto a ieri.

Le Regioni

In Lombardia sono 11.666 i nuovi positivi, in Campania 10.099 e nel Lazio 9.903. Oltre 9mila nuovi casi anche in Veneto.