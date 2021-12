Bollettino Covid Italia oggi 26 dicembre, i nuovi casi nelle Regioni

Bollettino Covid Italia. Ecco i dati sui nuovi contagi trasmessi dalle Regioni. Ieri in tutto il Paese erano stati 54.762 i positivi individuati (nuovo record da inizio della pandemia). Le vittime, secondo i dati del ministero della Salute, erano state sono 144.

Omicron, i sintomi dal naso che cola al mal di testa (e nessuna perdita di gusto e olfatto): così è cambiato il virus

I dati delle Regioni

PUGLIA

Continua a salire in Puglia la percentuale di positivi al covid rispetto al numero di test registrati: a Natale, infatti, sono stati rilevati 883 nuovi casi su 13.128, test giornalieri eseguiti, con una percentuale del 6,7%. Due le vittime. La province più colpite sono quelle di Bari, con 271 casi, Lecce (220), Foggia (164) e Brindisi (158). Nel Tarantino i casi sono 33 e nella Bat 18. Residenti fuori regione 14 e 5 in provincia non definita. Attualmente sono 11.643 le persone positive, 171 quelle ricoverate in area non critica e 22 in terapia intensiva. Complessivamente sono 6.954 le persone decedute.

VENETO

Scende la curva dei nuovi contagi da Coronavirus in Veneto per la giornata di Natale, con 2.093 nuovi casi in 24 ore, che portano il totale a 607.434. Il bollettino regionale segnala anche una vittima, con il totale a 12.282. Continua la crescita degli attuali positivi, che sono 70.639, 1.253 in più nelle 24 ore. Scendono invece i ricoverati, con 1.178 pazienti in area medica (-10) e 172 (-2) in terapia intensiva.

UMBRIA

Natale senza vittime per il Covid in Umbria dove restano 1.501 le vittime della pandemia. Crescono invece del 18 per cento i ricoverati in ospedale, ora 91, 14 in più, nove dei quali in terapia intensiva, uno in più. È il quadro sul sito della Regione. Nell'ultimo giorno sono emersi 348 nuovi positivi e 135 guariti, con gli attualmente positivi che salgono a 7.621, 213 in più. Sono stati analizzati 878 tamponi e 2.210 test antigenici, con un tasso di positività sul totale pari all'11,2 per cento. Il 26 dicembre dello scorso anno in Umbria erano stati 51 i casi Covid accertati tra Natale e Santo Stefano, ma c'erano quattro morti, 282 ricoverati e 34 posti occupati in terapia intensiva. Cioè la pressione sul sistema sanitario era di oltre volte superiore a quella attuale.

FRIULI VENEZIA GIULIA

In Friuli Venezia Giulia oggi su 1.769 tamponi molecolari sono stati rilevati 222 nuovi contagi, con una percentuale di positività del 12,5%. Sono inoltre 1.097 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 24 casi (2,19%). Si registrano i decessi di 5 persone.