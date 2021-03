Covid Italia, bollettino oggi 10 marzo: i casi in Veneto, Toscana, Marche, Basilicata, Puglia, Umbria, Friuli, Abruzzo

Covid Italia, il bollettino di oggi 10 marzo 2021. Ecco primi dati trasmessi dalle Regioni. In Italia ieri i nuovi contagi erano stati 19.749, 376 i morti.

Veneto

Nuovo balzo in avanti dei contagi Covid nel Veneto, che registra 1.561 casi di positività nelle ultime 24 ore. I decessi sono 14. Lo riferisce il bollettino della Regione. Il totale degli infetti da inizio epidemia sale a 346.436, quello delle vittime a 10.023. Peggiora ancora la situazione negli ospedali, dove sono 1.504 i letti occupati da malati Covid (+48 rispetto a ieri). Nei reparti non critici vi sono 42 pazienti in più, nelle terapie intensive la crescita è stata di 6. I 1.561 nuovi positivi sono stati scoperti con l'effettuazione di 43.993 tamponi , pari ad una incidenza del 3,60%.

Toscana

Sono 1.293 i nuovi contagiati in Toscana rispetto a ieri, con un tasso di positività su 16.860 tamponi molecolari e 9.086 antigenici rapidi pari al 5% (è invece del 10,2% su 12.643 soggetti testati oggi, escludendo i tamponi di controllo). In crescita quindi rispetto a ieri e il numero complessivo giornaliero dei casi e il tasso dei positivi sui tamponi effettuati: erano 1.101 e 4,22. Dall'inizio dell'epidemia in Toscana sono in totale 167.745 i contagiati. Si registrano purtroppo altri 20 decessi.

Marche

Sono 881 i positivi al coronavirus rilevati nelle Marche tra le nuove diagnosi nelle ultime 24ore tra cui 358 in provincia di Ancona (40,6% del totale) e 219 (24,8%) nel Maceratese. Lo comunica il Servizio Sanità della Regione. Altri 159 casi riscontrati ne percorso screening antigenico e da confermare con tamponi molecolari. Nell'ultima giornata «testati 7.315 tamponi: 4.676 nel percorso nuove diagnosi (di cui 1.827 nello screening con percorso Antigenico) e 2.639 nel percorso guariti (rapporto positivi/testati pari al 18,8%).





Umbria

Tornano sotto a 500 i ricoverati Covid negli ospedali dell'Umbria, oggi 493, 17 in meno di ieri secondo i dati aggiornati dalla Regione. Nelle terapie intensive si trovano 80 pazienti, uno in più. Record di guariti, 517 nell'ultimo giorno. Ancora in calo gli attualmente positivi, 6.640, 230 meno di ieri. I nuovi positivi sono stati 296 e nove i morti. I tamponi analizzati sono stati 3.977 e i test antigenici 2.852. Il tasso di positività sul totale è del 4,3 per cento (ieri 2,7) e del 7,4 per cento sui soli molecolari (ieri 4,87).



Basilicata

Sono 118 i nuovi casi positivi al Sars Cov-2, di cui 114 riguardanti residenti, su un totale di 1.492 tamponi molecolari registrati nelle ultime 24 ore in Basilicata. Lo rende noto la task force regionale con il consueto bollettino. Nessun decesso. I lucani guariti o negativizzati sono 77, di cui 11 a Lavello. Nel bollettino di oggi i Comuni con più casi di nuovi contagi sono Matera (17), Pisticci (15) e Potenza (13).

Abruzzo

Sono 372 i nuovi casi positivi (di età compresa tra 6 mesi e 96 anni) registrati in Abruzzo. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 10 nuovi casi e sale a 1835 (di età compresa tra 63 e 96 anni, 5 in provincia di Chieti, 2 in provincia di Teramo, 3 in provincia di Pescara). Del totale odierno, 2 casi sono riferiti a decessi avvenuti nei giorni e comunicati solo oggi dalle Asl. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 43255 dimessi/guariti (+451 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 13233 (-92 rispetto a ieri).

Puglia

Su 12.262 test per l'infezione da Covid-19 sono stati registrati oggi in Puglia 1.571 casi positivi (con un tasso di positività del 12,8%) e 27 decessi. I nuovi casi positivi sono stati registrati: 797 in provincia di Bari, 72 in provincia di Brindisi, 138 nella provincia BAT, 45 in provincia di Foggia, 201 in provincia di Lecce, 310 in provincia di Taranto, 1 caso di residente fuori regione, 7 casi di provincia di residenza non nota. I 27 decessi sono stati registrati: 15 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 2 in provincia BAT, 7 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Taranto. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.649.866 test. 118.125 sono i pazienti guariti. 36.595 sono i casi attualmente positivi.

Friuli Venezia Giulia

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 6.273 tamponi molecolari sono stati rilevati 474 nuovi contagi con una percentuale di positività del 7,55%. Sono inoltre 3.285 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 392 casi (11,93%). I decessi registrati sono 12, a cui se ne aggiunge un altro avvenuto a gennaio; i ricoveri nelle terapie intensive sono 64 mentre quelli in altri reparti risultano essere 489. Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi.

