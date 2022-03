Covid, bollettino oggi 9 marzo 2022: 48.483 casi e 156 morti, tasso di positività all'11,2%

Covid, il bollettino di oggi 9 marzo 2022. Sono 48.483 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 60.191. Le vittime sono invece 156 (ieri erano state 184). Sono 433.961 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 531.194. Il tasso di positività è all'11,17%, stabile rispetto al 11,3% di ieri. Sono invece 563 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 29 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 43. I ricoverati nei reparti ordinari sono 8.575, ovvero 201 in meno rispetto a ieri.

Sono 13.159.342 gli italiani contagiati dal Covid dall'inizio della pandemia, secondo i dati del ministero della Salute. Gli attualmente positivi sono 1.001.922, in calo di 9.599 nelle ultime 24 ore, mentre i morti totali salgono a 156.357. I dimessi e i guariti sono 12.001.063, con un incremento di 59.258 rispetto a ieri.

