Covid, bollettino oggi 3 marzo 2022: 41.500 nuovi casi e 185 morti, tasso di positività al 9,6%

Covid, il bollettino di oggi 3 marzo 2021. Sono 41.500 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore, in aumento rispetto ai 36.429 di ieri, per un totale di 12.910.506 dall'inizio dell'epidemia. Si registrano 185 decessi, contro i 214 di ieri, per un totale di 155.399 sempre dall'inizio dell'epidemia. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute sulla diffusione del coronavirus nel nostro Paese. I tamponi effettuati sono 431.312, contro i 415.288 di ieri, con un rapporto tamponi-positivi che sale all'9,6 per cento.

Gli attualmente positivi sono 1.041.462. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 654, 27 in meno rispetto a ieri. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 9.599, 355 in meno rispetto a ieri. I dimessi/guariti sono 20.148, per un totale di 11.713.645 dall'inizio dell'epidemia. A livello territoriale, le Regioni con il maggior incremento di contagi sono Lazio (4.771), Sicilia (4.411) Lombardia (4.386), e Veneto (3.918).