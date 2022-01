Covid, bollettino oggi 28 gennaio 2022: i dati delle Regioni

Covid, il bollettino di oggi 28 gennaio 2022.

In aggiornamento

I dati delle Regioni

Veneto

Continua a flettere la curva di crescita dei contagi Covid i n Veneto. Nelle ultime 24 ore sono stati 16.518 i nuovi positivi scoperti con i tamponi. Si registrano però 31 vittime in più rispetto a ieri. Lo riferisce il bollettino della Regione. I dati complessivi dall'inizio della pandemia sono di 1.119.366 contagiati, e 13.097 morti. Calano gli attuali positivi in isolamento, 256.879, 5.602 in meno nelle 24 ore. Diminuisce il numero dei ricoverati Covid nelle aree mediche, 1.810 (-37), mentre tornano a crescere quelli nelle terapie intensive, 194 (+9).

Lazio

Nel Lazio su 20.833 tamponi molecolari e 76.241 tamponi antigenici per un totale di 97.074 tamponi, si registrano 12.663 nuovi casi positivi (-804), sono 28 i decessi ( = ), 2.134 i ricoverati (+38), 207 le terapie intensive (+4) e +10.277 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 13%. I casi a Roma città sono a quota 6.661.

Friuli Venezia Giulia

Oggi in Fvg su 11.067 tamponi molecolari sono stati rilevati 1.429 nuovi contagi (12,91%). Sono inoltre 26.713 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 3.974 casi (14,88%). Le persone ricoverate in terapia intensiva scendono a 39, i pazienti ospedalizzati in altri reparti sono 484. Lo ha comunicato il vice governatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi. La fascia più colpita è 0-19 anni (28,63%). Oggi si registrano 7 decessi, persone di età compresa tra 62 e 91 anni. I decessi sono 4.458, di cui 1.084 Trieste, 2.155 Udine, 843 Pordenone e 376 Gorizia. I totalmente guariti sono 187.255, clinicamente guariti 686, le persone in isolamento sono 67.242. Dall'inizio della pandemia in Fvg sono risultate positive 260.164 persone con la seguente suddivisione territoriale: 56.993 a Trieste, 108.592 a Udine, 61.805 a Pordenone, 28.951 a Gorizia e 3.823 da fuori regione. Il totale dei positivi è stato ridotto di 10 unità. Per il Sistema sanitario regionale, sono state rilevate positività nell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina, nell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale, nell'Azienda sanitaria Friuli Occidentale, nell' Irccs materno-infantile Burlo Garofolo. Relativamente alle residenze per anziani, si registra il contagio di 28 ospiti e di 55 operatori.

Abruzzo

Sono 3.102 i nuovi casi di Covid-19 accertati nelle ultime 24 ore in Abruzzo. Del totale, 2.057 sono stati identificati attraverso test antigenico rapido. Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari (6.519) e tamponi antigenici (20.171), è pari all'11,62%. Stabili i ricoveri: il tasso di occupazione dei posti letto è al 22% per le terapie intensive e al 31% per l'area medica. L'incidenza settimanale dei contagi per centomila abitanti, invece, scende a 1.832. Sette i decessi recenti: il bilancio delle vittime sale a 2.793. I nuovi positivi hanno età compresa tra 1 mese e 100 anni. Gli attualmente positivi sono 106.162 (+2.797): il dato comprende anche 83.156 casi riguardanti pazienti persi al follow up e sui quali sono in corso verifiche. Del totale, 412 pazienti (-3 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica e 40 (invariato) sono in terapia intensiva, mentre gli altri 105.710 (+2.800) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. I guariti sono 99.096 (+293).

Dei sette decessi segnalati nell'ultimo bollettino della Regione, quattro risalgono ai giorni scorsi ma sono stati comunicati solo oggi dalle Asl competenti, mentre tre riguardano pazienti di età compresa tra 77 e 81 anni: due in provincia di Chieti e uno in provincia di Teramo. Il totale dei casi accertati in Abruzzo dall'inizio dell'emergenza ad oggi sale a 208.051: 43.988 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila (+669 rispetto a ieri), 56.958 in provincia di Chieti (+874), 49.573 in provincia di Pescara (+738), 51.879 in provincia di Teramo (+738) e 2.650 fuori regione (+27), mentre per 3.003 (+51) sono in corso verifiche sulla provenienza.

Basilicata

In Basilicata sono 1.154 i nuovi casi di contagio da Sars Cov-2, su un totale di 6.664 tamponi (molecolari e antigenici), e si registrano 3 decessi per Covid-19. Sono i dati del bollettino regionale della task force coronavirus riferito alle ultime 24 ore. Le persone decedute risiedevano a Lauria, Rotonda e Tursi. Sono state registrate 756 guarigioni. Aumenta ancora la pressione sugli ospedali. I ricoverati per Covid-19 sono 104 (+3) di cui 6 (+1) in terapia intensiva: 50 (di cui 4 in TI) nell'ospedale di Potenza; 54 (di cui 2 in TI) in quello di Matera. Nel complesso gli attuali positivi residenti in Basilicata sono circa 18mila. Per la vaccinazione, ieri sono state effettuate 4.924 somministrazioni. Finora 460.157 lucani hanno ricevuto la prima dose del vaccino (83,2 per cento della popolazione che ammonta a 553.254 residenti), 421.942 hanno ricevuto la seconda (76,3 per cento) e 283.459 sono le terze dosi (51,2 per cento), per un totale di 1.165.558 somministrazioni effettuate.