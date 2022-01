Covid, bollettino oggi 15 gennaio 2022: 180.426 casi e 308 morti, tasso di postività al 14,8%

Covid, il bollettino di oggi 15 gennaio 2022: 180.426 casi e 308 morti, tasso di postività al 14,8%.

I dati delle regioni

Emilia Romagna

Leggero calo di contagi di coronavirus in Emilia-Romagna con 17.755 nuovi casi su un numero ancora consistente di tamponi - oltre 78mila - eseguiti nelle ultime 24 ore. I ricoveri segnano ancora aumenti: nelle terapie intensive altri quattro pazienti per un totale di 152, di cui 97 - quasi due terzi - senza alcuna dose di vaccino (età media 62 anni, i non immunizzati 61 anni). Nei reparti Covid ci sono 2.334 pazienti, 22 in più da ieri (età media 69 anni). Altri 27 i decessi con Covid conteggiati oggi fra cui - i più giovani - un 57enne in provincia di Parma, una 59enne a Forlì-Cesena, un 65enne nel Bolognese e un 67enne nel Ravennate. Dal bollettino quotidiano della Regione emerge anche che attualmente i casi attivi di infezione da coronavirus sul territorio sono 290.816 (+14.029), circa un cittadino su 15. Di questi il 99% è in isolamento domiciliare.

Lazio

Oggi nel Lazio su 24.575 tamponi molecolari e 79.124 tamponi antigenici per un totale di 103.699 tamponi, si registrano 12.096 nuovi casi positivi, sono 3.211 in meno rispetto a ieri. Sono 15 i decessi, 10 in meno di ieri e 1.734 i ricoverati, 59 in più rispetto a ieri Sono 204 i pazienti ricoverati in terapie intensive e 5.120 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 11,6 per cento. I casi a Roma città sono a quota 6.200. È quanto emerso dalla riunione odierna della task force sul Covid presieduta dall'assessore alla Sanità del Lazio, Alessio D'Amato.

Veneto

I nuovi contagi da Covid in Veneto nelle ultime 24 ore sono 19.539, mentre sono 15 le vittime. Secondo il report della Regione Veneto, oggi trasmesso in versione ridotta per motivi tecnici, dall'inizio della pandemia il totale dei contagi è pari a 868.413 quello dei deceduti 12.704. Nei reparti medici sono ricoverati 1.753 pazienti Covid (+26), nelle terapie intensive 205 (-3).

Marche

Altro picco di casi di positività al coronavirus nelle Marche dovuto però anche al nuovo metodo di conteggio dopo il via libera alla diagnostica con il solo test antigenico rapido senza conferma di un tampone molecolare: i contagi registrati in un giorno sono 5.766 con l'incidenza a 1.257,42. Sono dati in 'assestamentò non completamente indicativi in quanto comprendono ancora parte dell'arretrato di contagi dei giorni scorsi, da considerare con il nuovo sistema. La Regione sta dunque completando l'aggiornando del bollettino giornaliero in cui, con le nuove norme in vigore dal 12 gennaio, confluisce ora tutta la diagnostica con tampone molecolare e antigenico anche da farmacie convenzionate, laboratori analisi e strutture e professionisti autorizzati e accreditati, e non solo nel caso di 'contatto di soggetto positivò come avveniva in precedenza. In ogni caso, dei 5.766 casi sono 1.720 quelli rilevati in provincia di Ancona, 1.430 in quella di Pesaro Urbino, 920 nel Maceratese, 779 in provincia di Ascoli Piceno, 639 nel Fermano e 278 i contagiati provenienti da fuori regione. Le persone con sintomi sono 624; i casi comprendono 2.002 contatti stretti di postivi, 1.456 contatti domestici, 59 in ambiente di scuola/formazione, 6 in ambito lavorativo, 33 in ambiente di vita/socialità, 1 in setting assistenziale e 2 sanitario; in corso approfondimenti epidemiologici su 1.541 contagi. Il totale dei tamponi esaminati è stato di 25.412 con una percentuale di positività al 25,6%. È la fascia d'età 6-10 anni quella in cui si sono rilevati più casi (2.060), seguita da 25-44 anni (1.149) e 45-59 anni (944).

Calabria

Secondo il bollettino sull'emergenza Covid-19 diffusi dal dipartimento Tutela della salute della Regione Calabria, sono 2.723 i nuovi contagi registrati (su 13.413 tamponi effettuati), +1.183 guariti e 8 morti (per un totale di 1.716 decessi). Il bollettino, inoltre, registra +1.532 attualmente positivi, +3 ricoveri (per un totale di 418) e, infine, +4 terapie intensive (per un totale di 35).

Basilicata

In Basilicata sono 611 i nuovi casi di Sars Cov-2, su un totale di 1.951 tamponi molecolari, e si registrano 3 decessi per Covid-19. Sono i dati del bollettino regionale della task force coronavirus riferito alle ultime 24 ore. Le persone decedute risiedevano a Lavello (un uomo e una donna) e a Matera. Sono state registrate 274 guarigioni. I ricoverati per Covid-19 sono 89 (+4) di cui 2 in terapia intensiva: 47 (di cui 2 in TI) nell'ospedale di Potenza; 42 in quello di Matera. Nel complesso gli attuali positivi residenti in Basilicata sono circa 13.400. Per la vaccinazione, ieri sono state effettuate 6.028 somministrazioni. Finora 453.176 lucani hanno ricevuto la prima dose del vaccino (81,9 per cento della popolazione che ammonta a 553.254 residenti), 417.419 hanno ricevuto la seconda (75,4 per cento) e 227.858 sono le terze dosi (41,2 per cento), per un totale di 1.098.453 somministrazioni effettuate.