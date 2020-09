Covid Italia, bollettino: nuovi contagi in calo (1.695) ma 16 morti. Due regioni a zero casi

Coronavirus, il bollettino di oggi, sabato 5 settembre 2020. Sedici morti positivi al Covid nelle ultime ore. È il numero più alto delle ultime settimane. I nuovi contagiati sono 1.695, in leggero calo rispetto a ieri. I tamponi sono stati 107.658 (6mila in meno di ieri). Questi i dati del ministero della Salute. Le vittime complessive salgono così a 35.534. I contagiati totali diventano 276.338.

Coronavirus, oggi 158 casi in tutto il Lazio, 108 a Roma

Lombardia in testa. La Lombardia è la regione che fa registrare il numero più alto di incremento contagi (+388). Valle d'Aosta e Molise a zero positivi.





I dati nelle regioni

Questo il dettaglio dati del contagio danelle principali regioni italiane

Berlusconi, condizioni cliniche restano stabili

Coronavirus, oggi 158 casi in tutto il Lazio, 108 a Roma Coronavirus "Su quasi 12 mila tamponi oggi nel Lazio si registrano 158 casi, di cui 108 a Roma, e un decesso. Si conferma una prevalenza dei casi di rientro e continuano i link dalla Sardegna". Lo riferisce l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato.

Lombardia, 388 casi​Con 23.409 - i tamponi effettuati, i nuovi casi positivi in Lombardia sono 388, in aumento rispetto a ieri quando, con quasi 4000 tamponi più, erano stati riscontrati 337 nuovi contagiati. Il rapporto tra il numero dei nuovi tamponi e i positivi riscontrati è quindi salito dall'1.23% di ieri all'1,65% di oggi. Una persona è morta e quindi il totale complessivo dei decessi in regione dall'inizio della pandemia è 16.877. Calano i ricoveri in terapia intensiva (23, -3), un nuovo ricovero negli altri reparti (245 il totale) . Tra le province, Milano è sempre quella più colpita con 184 casi, di cui 112 a Milano città. Seguono Brescia (36), Mantova (29) e Bergamo (28).



#LNews Aumentano guariti e dimessi (+134), e 0 contagi a Sondrio. A fronte di 23.409 tamponi effettuati sono 388 i nuovi positivi riscontrati. Rapporto tra il numero dei nuovi tamponi e i positivi riscontrati è pari all'1,65%

Piemonte, 54 casi

Sono 54 i casi di persone risultate positive al Covid-19 registrati oggi in Piemonte. Di questi 39 sono asintomatici, mentre quelli importati sono 13. Questo il dato comunicato nel pomeriggio dalla Regione. Il totale, in Piemonte, sale quindi a 33.200 contagiati, così suddivisi per provincia: 4202 Alessandria, 1924 Asti, 1083 Biella, 3152 Cuneo, 3062 Novara, 16.541 Torino, 1575 Vercelli, 1186 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 287 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 188 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. I ricoverati in terapia intensiva sono 7 (come ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 106 (-4 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 1572. I tamponi diagnostici finora processati sono 609.316 di cui 341.063 risultati negativi.

Liguria, 95 casi

Sono 95 i nuovi positivi in Liguria registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati trasmessi da Alisa, l'azienda sanitaria della Regione, al ministero.Nel dettaglio 2 nuovi casi sono stati registrati nel territorio della Asl 1 di Imperia. Di loro un soggetto risulta contatto di caso, 1 è emerso da attività di screening.4 invece i nuovi casi in ASL 2 a Savona di cui 1 registrato in una rsa e 3 emersi da attività di screening.Sono 44 i casi positivi emersi in ASL3 a Genova: di loro 6 sono contatti di caso, 5 da accessi in ospedale, 2 sono casi pediatrici (una mamma e il figlio) e 21 sono emersi da attività di screening, mentre 10 riguardano soggetti in rsa.In Asl 5 alla Spezia sono emersi invece 45 nuovi casi di cui 26 contatti di caso e 19 attività di screening.in totale ad oggi sono 1770 i positivi complessivi sul territorio della Regione Liguria, 2697 i tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore.Negli ospedali della Liguria risultano al momento 61 pazienti ricoverati, 7 più di ieri, di cui 7 in terapia intensiva. Nelle ultime 24 ore si è registrato un decesso.

Sardegna, 65 casi

Sono 65 i nuovi casi di Covid accertati in Sardegna nelle ultime 24 ore, dove si registra anche una nuova vittima: si tratta di una persona ricoverata a Sassari in arresto cardiaco, testata poco prima del decesso e risultata positiva asintomatica. Complessivamente sono 2.486 i contagi nell'Isola dall'inizio dell'emergenza, 136 le vittime. Dei 65 nuovi casi dell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale, 53 sono da attività di screening e 12 da sospetto diagnostico. In totale sono stati eseguiti 145.688 tamponi, con un incremento di 2.395 rispetto all'ultimo aggiornamento. Sono invece 44 i ricoverati in ospedale (+3) mentre salgono a 8 (+2) i pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 1.018. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 1.275 (+3) pazienti guariti, più altri 5 guariti clinicamente. Sul territorio, dei 2.486 casi complessivamente accertati, 434 (+3) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 252 (+1) nel sud Sardegna, 102 (+14) a Oristano, 183 (+2) a Nuoro, 1.515 (+45) a Sassari.

Campania, 119 casi

Sono 119 i nuovi casi di coronavirus emersi nelle ultime 24 ore in Campania dall'analisi di 6.841 tamponi. Dei 119 nuovi casi, 18 sono rientri dalla Sardegna, 11 dall'estero e 21 sono connessi a rientri. Il totale dei casi di positività al coronavirus in Campania dall'inizio dell'emergenza è 7.768, mentre sono 449.451 i tamponi complessivamente esaminati. L'Unità di crisi della Regione Campania comunica che c'è un nuovo decesso legato al coronavirus. Il totale delle persone decedute in Campania dall'inizio dell'emergenza è 448. Sono 5 i nuovi guariti: il totale dei guariti è 4.476, di cui 4.471 completamente guariti e 5 clinicamente guariti.

