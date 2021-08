Covid Italia, bollettino oggi 25 agosto: 7.548 casi (1.409 in Sicilia) e 59 morti, ricoveri e terapie intensive in calo. Tasso di positività al 3%

Mercoledì 25 Agosto 2021, 16:07 - Ultimo aggiornamento: 17:00

Covid in Italia, il bollettino di oggi mercoledì 25 agosto 2021. Sono 7.548 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 6.076. Sono invece 59 le vittime in un giorno, stabile rispetto alle 60 di ieri. Sono 244.420 i tamponi molecolari e antigenici. Ieri erano stati 266.246. Il tasso di positività è del 3,09%, in aumento rispetto al 2,28% di ieri.

APPROFONDIMENTI ROMA Lazio, 442 contagi SALUTE Video LE MISURE Zona gialla in Sicilia dal 30 agosto LE REGOLE Green Pass verso proroga da 9 a 12 mesi L'INTERVENTO Ricciardi: «Se non facciamo vaccini andiamo avanti fino al... LONDRA Vaccino, studio inglese: «Dopo sei mesi la protezione... LA RELAZIONE Coronavirus, origine animale o sfuggito da laboratorio Wuhan?... BARI Green pass: in Puglia diventa obbligatorio per entrare in...

Covid Lazio, bollettino: 442 nuovi casi positivi (+17) e 4 morti. A Roma città 134 contagi

Covid, il bollettino: ricoveri in calo

Sono 499 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, cinque in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono 34. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 4.023, 13 in meno rispetto a ieri.

Veneto, picco di contagi

Balzo in avanti per contagi e decessi da Covid-19 in Veneto nelle ultime 24 ore, con 847 nuovi casi che portano il totale a 451.111, e 5 decessi, per un totale di 11.673. Il dato emerge dal bolletino regionale. Mentre è in discesa la situazione negli ospedali, con 212 ricoveri in area non critica (-6) e 50 in terapia intensiva (-15), cresce il numero dei soggetti positivi attuali, che oggi sono 12.537 (+99). L'incidenza dei casi sui tamponi effetuati ieri in Veneto è del 2,02%. I test effettuati ieri sono 41.870, di cui 17.540 molecolari e 24.300 antigenici.

Lazio, contagi in calo

Oggi, nel Lazio, «si registrano 442 nuovi casi positivi (+17) in calo rispetto alla scorsa settimana (-261 rispetto a mercoledì 18 agosto) e sono 4 i decessi (-2). I ricoverati sono 516 (-8), le terapie intensive sono 66 (-2), i guariti sono 702. I casi a Roma città sono a quota 134. Calano i ricoveri e le terapie intensive». Così l'assessore alla Sanità e Integrazione sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D'Amato al termine dell'odierna videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l'ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

Toscana, altri 7 morti

Altri 654 nuovi positivi (età media 38 anni) e altri sette morti per Covid in un solo giorno (età media 66,4 anni, il giorno prima erano stati otto) secondo il report delle 24 ore della Regione. Gli ultimi decessi sono stati a Firenze (quattro) e a Prato (tre) e portano a 6.993 il totale delle vittime in Toscana. I nuovi casi rilevati fanno salire a 267.976 (+0,2% sul giorno precedente) il totale in Toscana dall'inizio della pandemia. I guariti sono stati 926 in un giorno (a tampone negativo) e crescono in percentuale doppia (+0,4%) rispetto ai nuovi positivi, raggiungendo quota 249.151 (93% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono oggi 11.832 (in calo, -2,3% su ieri). Tra loro i ricoverati sono 419 (meno sette persone su ieri il saldo, -1,6%) di cui 40 in terapia intensiva (uno in meno il saldo). Altre 11.413 persone positive sono in isolamento a casa con sintomi che non richiedono cure ospedaliere o senza sintomi (-272 su ieri, -2,3%). Ci sono inoltre 11.595 persone in quarantena fiduciaria (-72 su ieri, -0,6%), isolate in sorveglianza attiva Asl perché hanno avuto contatti con persone contagiate.

Sardegna, nuova impennata di casi

La Sardegna corre verso il giallo con una nuova impennata di casi e un incremento, seppur lieve, dei ricoveri: tutti criteri che saranno valutati dalla cabina di regia venerdì per decidere l'eventuale declassamento con l'imposizione di nuove restrizioni per l'Isola. Secondo gli ultimi dati dell'unità di crisi regionale, infatti, si registrano 487 ulteriori positività al Covid, sulla base di 4189 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 8421 test, per un tasso di positività che sfiora il 5,8%. Salgono anche i pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva, che arrivano a quota 24 (+ 2 rispetto a ieri) e quelli ricoverati in area medica: 225 (+ 1 rispetto a ieri). Sono 7683, invece, i casi di isolamento domiciliare (+ 140 rispetto a ieri). Si abbassa anche l'età tra i decessi, oggi tre in totale: 2 uomini di 55 e 58 anni, residenti nella Città Metropolitana di Cagliari, e un uomo di 92 anni, residente nella Provincia di Sassari.

Calabria, nuovo aumento ricoveri

Cresce ancora il numero dei ricoverati in Calabria a causa del Covid. Nelle ultime ore sono due in più, nel saldo tra entrate e uscite, i degenti, sia in area medica (127) che in terapia intensiva (12). Riguardo all'area non critica, secondo i dati Agenas, già ieri la Calabria aveva raggiunto la soglia di occupazione dei posti letto del 15% (nuovo indicatore per il passaggio in zona gialla) mentre era al 6% quella delle rianimazioni (la quota è al 10%). Balzo in avanti anche nei contagi. Nelle ultime 24 ore ne sono stati individuati 349 (ieri 234) ma con un numero maggiore di tamponi, passati da 2.273 a 3.805. Tant'è che il tasso di positività scende dal 10,29 al 9,17%. Nessuna vittima è stata invece registrata nelle 24 ore in Calabria con il totale dei decessi che resta fermo a 1.301.

Emilia Romagna, 412 casi e 7 morti

Sono 412 i nuovi positivi al Coronavirus in Emilia-Romagna, trovati con quasi 27mila tamponi, nel giorno in cui si contano altri sette morti, mentre prosegue il lieve aumento dei ricoveri: un paziente in più in terapia intensiva, quattro negli altri reparti Covid. I guariti sono 354 in più, i casi attivi 14.887 (+51), il 96,9% in isolamento a casa. L'età media dei positivi di oggi è 35 anni, 125 sono gli asintomatici e tra le province al primo posto c'è Rimini con 78 nuovi casi, quindi Modena e Ravenna (entrambe 44). I deceduti sono una donna di 91 anni della provincia di Piacenza, una donna di 90 anni della provincia di Modena, un uomo di 83 anni e una donna di 92 della provincia di Bologna, una donna di 81 anni della provincia di Ferrara, un uomo di 78 anni della provincia di Ravenna, un uomo di 82 anni della provincia di Rimini. I ricoverati in terapia intensiva sono ora 55, 410 quelli negli altri reparti Covid. Alle 15 sono state somministrate complessivamente 5.699.248 dosi di vaccino; 2.607.745 sono le persone che hanno completato il ciclo vaccinale.

Campania, 569 positivi

In Campania sale ancora il tasso di positività che passa dal 2,79% di ieri al 3,55% di oggi; i positivi sono 569 su un totale di 15.987 test. Secondo il bollettino dell'Unità di Crisi della Regione si registrano 14 deceduti (6 nelle ultime 48 ore, 8 morti in precedenza ma registrati ieri). In calo sia l'occupazione delle terapie intensive, 18 rispetto al dato precedente di 20, sia i ricoveri nei reparti ordinari: si passa dai 366 di ieri ai 346 di oggi.