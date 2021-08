Covid Italia, bollettino oggi 18 agosto: 7.162 casi (997 in Sicilia) e 69 morti. Tasso positività al 3,1%, ricoveri in aumento

Mercoledì 18 Agosto 2021, 16:53 - Ultimo aggiornamento: 17:39

Covid, il bollettino di oggi giovedì 18 agosto 2021. Sono 7.162 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 5.273. Sono 69 invece le vittime in un giorno, in aumento rispetto alle 54 di ieri. Sono 226.423 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 238.073. Il tasso di positività è del 3,1%, in crescita rispetto al 2,2% di ieri.

Covid Lazio, oggi 703 casi (425 a Roma) e 6 morti

Covid, il bollettino: ricoveri in aumento

Calano per la prima volta dal 15 luglio gli attualmente positivi al Covid in Italia, che sono oggi 128.782. Si registra, dunque, un decremento di 334 unità rispetto a ieri che erano 129.116. Dall'inizio della pandemia i casi sono 4.456.765. i morti 128.579. I dimessi e i guariti sono invece 4.199.404, con un incremento di 7.424 rispetto a ieri. I nuovi decessi nelle ultime 24 ore sono 69. Per trovare a una cifra simile bisogna tornare a giugno.

Sono 442 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, 19 in più di ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono 50 (ieri erano 49). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 3.559, 87 in più di ieri.

Lazio, 703 nuovi casi

Nel Lazio «oggi si registrano 703 nuovi casi compresi i recuperi (+152), i nuovi positivi sono 58 in meno rispetto a mercoledì 11 agosto. 6 decessi (-2) compresi i recuperi». Così l'assessore regionale alla sanità, Alessio D'Amato. «I ricoverati sono 524 (+19), le terapie intensive sono 64 (-2), i guariti sono 792 - aggiunge -. I casi a Roma città sono a quota 425».

Lombardia, 671 positivi



Secondo quanto riportato dal quotidiano bollettino diramato da Regione Lombardia sulla diffusione del coronavirus, restano stabili a 39 i ricoverati nelle terapie intensive mentre scendono di una unità i ricoverati non in terapia intensiva che oggi sono quindi 319. A fronte di 41.476 tamponi effettuati, sono 671 i nuovi positivi (1,6 per cento). Il totale complessivo dei decessi è oggi di 33.869 (+7).

Campania, risalgono i contagi

In Campania il tasso di positività risale al 3,91% rispetto al 2,37% precedente: i positivi sono 558 su un totale di 14.264 tamponi. I deceduti nelle ultime 48 ore sono 7; altre 2 persone sono morte in precedenza ma sono state registrate ieri. Aumenta l'occupazione delle terapie intensive, 20 rispetto al dato precedente di 18 unità; crescono anche i ricoveri nei reparti ordinari: si passa dai 327 di ieri ai 336 di oggi.

Emilia Romagna, 445 nuovi casi

Sono 445 i nuovi casi di positività al Coronavirus in Emilia-Romagna, individuati nelle ultime 24 ore sulla base di 24.502 tamponi fatti, fra molecolari e antigenici. Mentre continuano a crescere i ricoverati, si contano altri tre morti: un uomo di 61 anni in provincia di Reggio Emilia, una donna di 89 del Parmense e un uomo di 79 anni della provincia di Forlì-Cesena. L'età media dei nuovi positivi è di 37,9 anni e 169 di loro sono asintomatici. I casi attivi sono poco più di 13mila, con il 96,9% in isolamento domiciliare perché non necessitano di cure ospedaliere. I ricoverati sono 47 in terapia intensiva, tre in più di ieri e 369 negli altri reparti Covid (+8). Rimini, con 85 nuovi contagi, è la provincia con l'incremento più consistente, seguita da Reggio Emilia e Bologna (entrambi con 49 casi).

Veneto, 692 nuovi casi

Sono 692 i nuovi casi di positività al Coronavirus registrati in Veneto nelle ultime 24 ore, che portano il totale a 447.206. Si registrano inoltre 2 decessi, per il totale a 11.659. Il dato emerge dal Bollettino regionale. Stabili i ricoverati (244) mentre aumentano i pazienti delle terapie intensive 43 (+5). Il 75% degli ospedalizzati non è vaccinato.

Toscana, ricoverati in crescita

Sono 675 i nuovi casi di Coronavirus in Toscana dove oggi si registrano 2 decessi: un uomo e una donna con un'età media di 79,5 anni. Sempre in crescita i ricoverati che sono 354 (7 in più rispetto a ieri), di cui 39 in terapia intensiva (+1). Dall'inizio dell'epidemia nella regione sono 263.574 i casi di positività e 6960 le vittime. I nuovi casi sono lo 0,2% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,3% e raggiungono quota 244.446 (92,7% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono oggi 12.168, -0,9% rispetto a ieri. Oggi sono stati eseguiti 9.715 tamponi molecolari e 5.059 tamponi antigenici rapidi, di questi il 4,6% è risultato positivo. Sono invece 6.527 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 10,3% è risultato positivo.

Abruzzo, 143 nuovi positivi

Sono 143 (di età compresa tra 2 e 94 anni) i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo. Il bilancio dei pazienti deceduti non registra nuovi casi e resta fermo a 2519. Nel numero dei casi positivi (dall'inizio dell'emergenza a 77.791) sono compresi 73188 dimessi/guariti (+85 rispetto a ieri). Lo comunica l'Assessorato regionale alla Salute. Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 2.084, +57 rispetto a ieri; 57 i pazienti (-4 rispetto a ieri) ricoverati in ospedale in area medica; 11 (+5 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 2.016 (+56 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 2.411 tamponi molecolari. Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 2.28 per cento. Del totale dei casi positivi, 19.649 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila (+43 rispetto a ieri), 20.023 in provincia di Chieti (+29), 19.014 in provincia di Pescara (+26), 18.346 in provincia di Teramo (+41), 631 fuori regione (+2) e 128 (+1) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.