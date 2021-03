Covid, il bollettino: oggi 23.839 contagi, 380 i morti. Tasso positività al 6.7%

Covid, il bollettino di sabato 27 marzo 2021: oggi 23.839 contagi, per un totale di 3.512.453 (ieri erano 23.987 i positivi), 380 i morti (ieri 457 le vittime), per un totale dall'inizio della pandemia di 107.636, secondo i dati del ministero della Salute. Il tasso di positività è al 6.7%, mentre ieri era di 6,8%. Effettuati oltre 357 mila tamponi.

Ad oggi in Italia ci sono 571.878 attualmente positivi, 5.167 in più rispetto a ieri. Dall'inizio della pandemia sono invece 2.832.939 i guariti e i dimessi, con un incremento nelle ultime 24 ore di 18.287 unità.

Iss: 2.336 casi fra operatori sanitari dall'8 al 21 marzo

Sono 2.336 i casi di Covid-19 fra gli operatori sanitari, l'1% dei 297.845 nuovi contagi registrati nelle 2 settimane dall'8 al 21 marzo. Il dato emerge dal report dell'Istituto superiore di sanità, che sottolinea comunque come «a causa della forte pressione sui dipartimenti di prevenzione, si continuano a registrare dei ritardi nella notifica e nell'aggiornamento tempestivo delle informazioni dei casi individuali, che rendono il quadro più recente in parte sottostimato sia per le nuove diagnosi che per i decessi». Emerge però con chiarezza che «a partire dalla seconda metà di gennaio si osserva un trend in diminuzione del numero di casi negli operatori sanitari e nei soggetti con 80 anni e più, verosimilmente ascrivibile alla campagna di vaccinazione in corso».

I dati

Bollettino di oggi nel Lazio

Dati sostanzialmente stabili nel bollettino sui contagi coronavirus diramato oggi dalla regione Lazio. Oggi nel Lazio si registrano 1.825 casi positivi (-181), 15 decessi (-22) e 738 guariti. Diminuiscono i casi e i decessi, mentre aumentano i ricoveri e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 12%, ma considerando anche gli antigenici la percentuale è al 5%. I casi a Roma città sono a quota 900. Sono stati effettuati 15 mila tamponi nel Lazio (-1.464) e oltre 19 mila antigenici per un totale di oltre 34 mila test.

Lazio, i dati nelle varie Asl

Nella Asl Roma 1 sono 366 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano due decessi con patologie. Nella Asl Roma 2 sono 460 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano quattro decessi con patologie - aggiunge l'assessore - Nella Asl Roma 3 sono 129 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano due decessi con patologie. Nella Asl Roma 4 sono 150 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto». «Nella Asl Roma 5 sono 178 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano due decessi con patologie - continua - Nella Asl Roma 6 sono 116 i casi nelle ultime 2 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto». Nelle province si registrano 426 casi e sono cinque i decessi nelle ultime 24 ore. Nella Asl di Latina sono 158 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso di 69 anni con patologie. Nella Asl di Frosinone si registrano 140 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio, contatti di un caso già noto o con link familiare. Si registrano due decessi di 79 e 80 anni con patologie. Nella Asl di Viterbo si registrano 67 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso di 83 anni con patologie. Nella Asl di Rieti si registrano 61 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso di 76 anni con patologie, conclude l'assessore alla Sanità.

Piemonte , 2.636 nuovi casi e 49 morti

L'Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 2.636 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 304 dopo test antigenico), pari al 7,9% dei 33.484 tamponi eseguiti, di cui 20.421 antigenici. Dei 2.636 nuovi casi, gli asintomatici sono 927 (35,2 %). I casi sono 316 di screening, 1.523 contatti di caso, 797 con indagine in corso, 45 in Rsa e Strutture Socio-Assistenziali, 182 in ambito scolastico e 2.409 tra la popolazione generale. Il totale dei casi positivi diventa quindi 306.102, di cui 24.930 Alessandria, 14.714 Asti, 9.589 Biella, 43.090 Cuneo, 23.747 Novara, 163.498 Torino, 11.611 Vercelli, 11.249 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.350 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 2.324 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. I ricoverati in terapia intensiva sono 360 (+2 rispetto a ieri).I ricoverati non in terapia intensiva sono 3.767 (+8 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 31.450. I tamponi diagnostici finora processati sono 3.656.641 (+ 33.484 rispetto a ieri), di cui 1.333.600 risultati negativi. Sono 49 i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati dall'Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 3 verificatisi oggi.Il totale è ora di 10.180 deceduti risultati positivi al virus, 1.466 Alessandria, 631 Asti, 394 Biella, 1.224 Cuneo, 837 Novara, 4.745 Torino, 457 Vercelli, 338 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 88 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte. I pazienti guariti sono complessivamente 260.337 (+2137 rispetto a ieri), 21.855 Alessandria, 12.873 Asti,8.521Biella, 35.515 Cuneo, 20.199 Novara, 138.430 Torino, 9.749 Vercelli, 9.995 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.210 extraregione e 1.990 in fase di definizione.

Toscana : i dati allarmano

Con 1.467 nuovi casi la Regione infatti supera i 190.000 contagi da inizio pandemia, arrivando a contarne oggi 190.267. I nuovi casi, età media 45 anni circa, sono lo 0,8% in più rispetto al totale del giorno precedente. Oggi sono stati eseguiti 15.668 tamponi molecolari e 11.165 tamponi antigenici rapidi, di questi il 5,5% è risultato positivo. Sono invece 10.868 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 13,5% è risultato positivo. Si registrano purtroppo altri 19 decessi - 9 uomini e 10 donne con un'età media di 81,4 anni - che portano il totale a 5.239. In aumento i ricoveri: sono 1.760, 30 in più rispetto a ieri, di cui 264 in terapia intensiva, 7 in più.

Questi i dati - accertati alle ore 12 di oggi - relativi all'andamento dell'epidemia in Toscana diffusi dalla Regione. I guariti crescono dello 0,9% e raggiungono quota 157.725 (82,9% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono oggi 27.303, +0,3% rispetto a ieri. Riguardo ai nuovi casi nelle ultime 24 ore provincia per provincia Firenze ne conta 423 in più, Lucca 214, Prato 175, Pisa 157, Arezzo 136, Pistoia 105, Livorno 93, Siena 60, Grosseto 54, Massa Carrara 50.

Complessivamente, 25.543 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (47 in più rispetto a ieri, più 0,2%). Sono 39.305 (1.373 in meno rispetto a ieri, meno 3,4%) le persone, anch'esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate. Riguardo alla campagna di vaccinazione alle 12 di oggi sono state effettuate complessivamente 587.799 vaccinazioni, 19.897 in più rispetto a ieri (+3,5%).

Trentino, 3 morti e 215 contagi

Il Trentino registra tre decessi e 215 nuovi casi Covid. Nello specifico, sono decedute 2 donne e 1 uomo (età compresa fra 82 e 91 anni) mentre sul fronte dei contagi si rilevano 106 nuovi casi positivi al molecolare e 109 all'antigenico. I molecolari hanno confermato anche 63 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. Dei nuovi positivi, 4 hanno tra 0-2 anni, 2 tra 3-5 anni, 10 tra 6-10 anni, 8 tra 11-13 anni e 6 tra 14-19 anni: in totale 30 nuovi casi di bambini e ragazzi in età scolare (al momento le classi in quarantena sono 165). I nuovi casi fra ultra sessantenni sono invece 76 (40 hanno tra 60-69 anni, 20 tra 70-79 anni e 16 di 80 e più anni). Negli ospedali si trovano ricoverati 247 pazienti Covid, di cui 44 in rianimazione. Ieri le dimissioni sono state 19 ma i nuovi ingressi sono stati particolarmente numerosi (30). Intanto le vaccinazioni proseguono: 88.412 le somministrazioni a questa mattina, con 30.281 seconde dosi. La cifra riferita agli ultra ottantenni arriva così a 40.655 mentre sono 9.013 quelle relative alla fascia 70-79 anni.

