Covid-19, test sierologici: scontro tra medici e associazione ambulatoriali private sulla tariffa

Regione Lazio con le recenti Determine del 12 e 13 maggio spiega la valenza dei test sierologici ed alla loro utilità, poi cita un elenco di strutture sanitarie, private e accreditate, in possesso della strumentazione ELISA e Clia, in grado di processare il test per rilevare la presenza di anticorpi IgG, ritenuti dalla Regione di interesse per verificare la quantità di popolazione venuta in contatto con il virus SARS2 – Covid 19.

Test sierologici e provvedimenti regionali: le strutture private la risposta delle strutture private del Lazio si organizzano. Scontro tra l'Associazione regionale delle istituzioni sanitarie e ambulatoriali private e l'Ordine dei medici provinciale di Roma dei medici sulla tariffa di questi test. La