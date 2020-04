Coronavirus, vaccino Pomezia-Oxford: accordo con AstraZeneca per produzione e distribuzione a livello mondiale

Coronavirus, via libera all'accordo con AstraZeneca per la produzione e distribuzione a livello mondiale del vaccino Pomezia-Oxford. La Oxford University e lo Jenner Institute hanno raggiunto un accordo con la multinazionale AstraZeneca al fine di imporre un'accelerazione ulteriore alla finalizzazione del candidato vaccino ChAdOx1 nCoV-19. In virtù dell'accordo AstraZeneca sarà responsabile dello sviluppo, della produzione e distribuzione del vaccino a livello mondiale. Lo rende noto l'azienda italiana partner nello sviluppo del vaccino, la Irbm di Pomezia.

