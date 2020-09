Covid, il viceministro della Salute Sileri: «Il virus è in crescita ma la situazione non è critica»

Messaggio ottimista da parte del viceministro Pierpaolo Sileri. «C'è una condizione di crescita, ma non critica, dei casi di Covid e gli ospedali non sono sotto stress. Con l'arrivo della stagione fredda credo vedremo una circolazione più elevata del virus ma il Servizio sanitario nazionale è in grado di farvi fronte». Lo ha detto a Coffee Break su La7 il viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri. «Dubito - ha sottolineato - che avremo una seconda ondata epidemica così come l'abbiamo vista a febbraio-marzo, perchè abbiamo imparato a convivere con il virus».

La campagna vaccinale per l'influenza stagionale comincerà prima, dice anche Sileri: «Ci stiamo muovendo per migliorare l'approvvigionamento delle dosi di vaccino influenzale e inizieremo prima la campagna vaccinale».



