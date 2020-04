Coronavirus, lo studio: «Può resistere nell'aria fino a 16 ore, particelle più infettive della Sars»

Il coronavirus può resistere nell'aria fino a 16 ore e ha particelle più infettive di Sars e Mers. Lo sostiene una ricerca pubblicata sul sito MedRxiv e condotta negli Stati Uniti dalla Tulane University in collaborazione con l'Università di Pittsburgh e con l'istituto per lo studio delle malattie infettive Niaid, dei National Institute of Health (Nih).

La ricerca

Le particelle del nuovo coronavirus , dunque, restano in sospensione nell'aria fino a 16 ore, un periodo molto più lungo rispetto a quello osservato nelle particelle dei coronavirus responsabili della Sars e della Mers

Studio del Cnr su inquinamento dell'aria e diffusione Covid19

Covid-19? «La complessità dell'argomento lo rende lungi dall'essere risolto; molti aspetti della questione richiedono ulteriori approfondimenti con approcci multidisciplinari e competenze diverse. Queste domande sono insomma 'open challenges' per le attuali attività di ricerca», spiega il L' inquinamento dell'aria influenza diffusione e mortalità del? «La complessità dell'argomento lo rende lungi dall'essere risolto; molti aspetti della questione richiedono ulteriori approfondimenti con approcci multidisciplinari e competenze diverse. Queste domande sono insomma 'open challenges' per le attuali attività di ricerca», spiega il Cnr in una nota. Un lavoro pubblicato sulla rivista scientifica Atmosphere dall'Istituto di scienze dell'atmosfera e del clima del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Isac) di Lecce Roma sull'interazione tra inquinamento dell'aria e Covid19 analizza le attuali conoscenze scientifiche al riguardo, mettendo in evidenza i dati noti, le conclusioni che se ne possono trarre e gli aspetti che necessitano di ulteriori studi per una migliore comprensione. «Il lavoro affronta il problema con due distinte domande, riguardanti una l'influenza dell'esposizione pregressa a inquinamento atmosferico sulla vulnerabilità al Covid19 e l'altra il meccanismo di trasporto per diffusione in aria senza contatto», spiegano Daniele Contini e Francesca Costabile di Cnr-Isac.

