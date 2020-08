Coronavirus, Nature conferma: meno aggressivo nelle donne grazie a "super cellule" del sistema immunitario

Se il Covid-19 tende a essere più grave negli uomini che nelle donne, la spiegazione si trova nel sistema immunitario. Le pazienti femminili hanno mostrato infatti di avere una più forte e sostenuta risposta delle cellule T (o linfociti T), una parte essenziale del sistema di difesa dell'organismo, che tra i loro compiti hanno anche quello di uccidere le cellule infettate. Lo spiegano sulla rivista Nature i ricercatori dell'università di Yale. Il gruppo guidato da Akiko Iwasaki ha studiato 98 pazienti dai 18 anni in su, con un'età media di 61-64 anni, ricoverati allo Yale New Haven Hospital con sintomi da lievi a moderati a positivi al coronavirus. In questo modo hanno visto che una cattiva risposta delle cellule T è collegata ad una malattia più grave negli uomini.

Covid, la prima malata di Roma: «Combatto ancora con dolori e fatica, i vicini hanno paura di me»

For the scientists digging deeply into the details of the immune response to SARS-CoV-2, the data are so far unsurprising — and that bodes well. https://t.co/xDrFoFTFBm

— Nature (@nature) August 26, 2020