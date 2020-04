Coronavirus, mappa contagio: in Lombardia quasi tre volte i morti di Piemonte, Veneto ed Emilia

Coronavirus, la mappa dei contagi Covid-19 oggi 4 aprile 2020 in Italia regione per regione. I nuovi casi di decessi sono complessivamente sono 681, che è il miglior dato dall'inizio del calo della curva. I morti complessivi in Italia salgono alla cifra di 15.362 ma superano superano anche quota ventimila i dimessi: sono 20.996 le persone guarite in Italia dopo aver contratto il coronavirus, 1.238 in più di ieri. Il dato è stato reso noto dalla Protezione Civile. Dati migliori, finalmente per quanto riguarda i ricoveri in terapia intensiva che in Lombardia addirittura scendono di 55 unità. In Lombardia attualmente 27.000 positivi e 8.656 morti, quasi tre volte più che in piemonte, Veneto e Toscana.

Morto poliziotto della scorta di Conte per il coronavirus: aveva 52 anni



Coronavirus, Borrelli: «Gli ospedali respirano»

«Oggi per la prima volta abbiamo un dato molto importante. Il numero pazienti in terapia intensiva diminuisce di 74 ed è un notizia importante perché consente ai nostri ospedali di respirare. È il primo valore negativo da quando abbiamo avviato la gestione dell'emergenza». Lo ha detto in conferenza stampa il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli.

Coronavirus: calano oggi i morti: 681 (ieri 766): crescono i nuovi contagi, 1238 i guariti

Dall'inizio dell'emergenza sono 124.632 le persone contagiate dal coronavirus, inclusi anche i guariti, che sono 20.996. I tamponi eseguiti ad oggi sono 657.224. Rispetto a ieri sono stati eseguiti 37.375 tamponi. È quanto emerge dai dati diffusi della Protezione Civile.

Ultimo aggiornamento: 18:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA